Киноафиша Фильмы Снежная королева Цитаты из мультфильма Снежная королева

Robber Hag Победить королеву и поверить в говорящую собаку?
Orm Леди, я не собака!
Robber Hag Хмм?
Orm Э, волк!
Orm Родина троллей.
Gerda Они все исчезли?
Orm Остался один. Он был сильнее, смелее и... очень красив.
Gerda Подожди-ка, а где же этот могучий тролль?
Orm Хм...
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Cindy Robinson
Даг Эрхольц
Doug Erholtz
