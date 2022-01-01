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Владлен Барбэ
Владлен Барбэ
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Владлен Барбэ
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Дата рождения
8 марта 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Владлен Барбэ
Родился 8 марта 1960 года. Кишинев, Молдавия.
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Фильмография Владлен Барбэ
Синдбад. Пираты семи штормов
анимация
2016, Россия
5.0
Печать царя Соломона
сказка, приключения
2013, Россия
5.0
Снежная королева
сказка, анимация, семейный
2012, Россия
6.0
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