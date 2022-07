1 Raiding the Cartel David Sardy 3:26

2 Stealing the Money David Sardy 2:37

3 Where Is the Money David Sardy 1:23

4 Interview David Sardy 1:17

5 Breacher Wakes Up/Gym Work 3 David Sardy 2:51

6 Breacher Pulls Up David Sardy 1:04

7 Team Training David Sardy 3:18

8 Pyro Flip Screech David Sardy 0:45

9 Meet Caroline David Sardy 1:16

10 Strippers Here David Sardy 0:44

11 Neck Nailed to Ceiling David Sardy 1:41

12 Breachers Backstory David Sardy 3:35

13 Finding Tripod David Sardy 4:03

14 Breachers Home Vids David Sardy 1:36

15 Not Going to Fight You Boss David Sardy 1:12

16 Redneck Boat/Not a Fish David Sardy 1:50

17 World Class Assholes David Sardy 1:29

18 Apartment Raid David Sardy 2:26

19 We All Go Home Tonight David Sardy 1:57

20 Monster in the Fridge David Sardy 2:06

21 Team Falling Apart David Sardy 3:03

22 I Quit David Sardy 0:35

23 Lizzy Shot Grinder David Sardy 1:40

24 Parking Garage David Sardy 1:20

25 Atl Street Chase David Sardy 3:23

26 Where's Breacher David Sardy 3:46

27 Brujo Enters David Sardy 1:54

28 Gunfight David Sardy 1:11