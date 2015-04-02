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Саботаж
Отзывы о фильме «Саботаж»
Sabotage
Саботаж
2014 / США
Трейлер
4.4
Оцените
33
голоса
Рейтинг IMDb: 5.7
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
О ДААААА , Скорей бы увидеть этот фильм со Шварцем =)))) ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
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khaos11
2 апреля 2015, 12:51
Так на фиг вам сам фильм при таких рукоплесканиях Арни?! С таким же успехом можно тогда на его обычный плакат "понастальгировать".. )
2 апреля 2015, 12:51
0
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khaos11
2 апреля 2015, 12:51
"Возвращение героя" мне в свое время понравился. Зачастую из-за "хорошо сидящей роли" Шварца. Он там особо не геройствовал и это ему шло, тем более если учесть его года. Но потом пошел "План побега" и этот "Саботаж", где Арни решил рискнуть вернуть былую славу. А это, говоря его словами, "большая ошибка", при всем моем уважении к актеру.
2 апреля 2015, 12:51
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kisylya
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм понравился, кроме убийств, хотя это главная тема. Сюжет закрученный, долго было не понятно кто там плохой. Чем закончился фильм пока не понятно и некоторые моменты остались не понятными, а может я просто их проглядела. Значит еще раз надо посмотреть. Арнольд бесподобен.
2 апреля 2015, 12:51
0
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khaos11
16 февраля 2016, 02:29
Фильм вошел у меня в тройку самых неадекватных фильмов за последнее время. Так же в свое время вызвали недоумение с большой буквы "Советник" и "Револьвер".
16 февраля 2016, 02:29
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