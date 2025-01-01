Меню
Цитаты из фильма Саботаж

Breacher Посмотри на себя, с твоими 48 процентами жира!
Флойд Морган [из трейлера] Мне нужно задать тебе пару вопросов. Из изъятого у твоего картеля дела пропало десять миллионов долларов. Ты их украл?
Бричер Нет. И п#з#ц тебе за этот вопрос.
Breacher Не ору на меня! Посмотри на себя! С твоими грёбанными 48% жира в организме! А ты, ты тощий ублюдок! Пошли вы все к чёрту!
Breacher [из трейлера] Не отрывай себе яйца.
Monster Не волнуйся, они из латуни.
Breacher Они такие же большие, как у твоей жены?
Breacher [из трейлера] Просыпайся, ты пьяный у#бок!
Lizzy [из трейлера]
[проверка на наркотики]
Lizzy Жидкий мет, да ё-моё!
Grinder Ты — одна извращённая с#ка.
Monster Брич, это не они.
Sugar Это не Кайбелы?
Lizzy Что ты имеешь в виду? О чём ты?
Sugar Ты хочешь сказать, мы убили шесть п#д#р#, а это не они?
Breacher Проверь ещё раз.
Monster Ладно.
[поворачивается на секунду, наклоняется и притворяется, что проверяет одно из тел, затем снова оборачивается]
Monster Нет, всё ещё не они!
[из трейлера]
Breacher Я их уничтожу.
Floyd Morgan Единственное, что есть у человека в правоохранительных органах, — это его репутация. Это как девственность. Потерял — потерял навсегда.
Breacher Когда ты свою потерял?
[последние слова]
Breacher Ты мой.
[сбивает с головы шляпу и прижимает к земле]
Brujo Твоя жена — я был последним, кто был с ней. Это уже не вернуть.
Breacher А я могу забрать твою семью.
Brujo Нет!
Breacher Но я не такой, как ты.
[стреляет в него]
[из трейлера]
Breacher В том, чем мы занимаемся, есть только доверие.
Breacher Соберись, сегодня зарплата!
Lizzy [из трейлера] Дорогая, ты по уши в этой хр### вляпе.
Monster Мы больше не команда. Просто шайка.
Stripclub Waitress Почему тебя Пиро зовут, милая?
Tom 'Pyro' Roberts Потому что я зацепил ослепительную гранату в нарколаборатории и сжёг весь чертов дом.
Caroline Я знал много копов в своей жизни, но ваши ребята совсем не похожи на копов.
Breacher Хорошо. Они лучшие агенты под прикрытием в DEA.
[из трейлера]
Sugar Некоторые из нас получают деньги, остальные просто умирают.
Breacher Куришь?
Caroline Только когда свидетели прибиты к потолку.
Grinder У ДЕА была задача — запереть нас в яму и выбросить ключ.
Monster Я пришёл сюда, чтобы помочь тебе...
Caroline Нет, ты этого не сделал.
Monster ...чтобы помочь тебе понять.
Caroline Ты пришёл сюда, потому что думаешь, что станешь следующим. Ты пришёл сюда, чтобы направлять меня, ладно? Если хочешь мне помочь, если не хочешь, чтобы тебя прибили к потолку или чтобы тебя переехал поезд, тебе нужно вырваться из своей шайки и рассказать мне что-нибудь, чего я ещё не знаю о Джоне Уортоне. Потому что я его не читаю. Расскажи мне что-нибудь, чего я ещё не знаю.
Monster [паузы] Два года назад мы арестовали Эдгара Риоса в Хуаресе.
[флэшбэк: команда проводит операцию параллельно рассказу Монстра]
Monster Он был наркобароном старой школы. Руководил всеми их операциями. Это было крупное дело. Мы передали его мексиканцам, когда какой-то придурок поднял на него шум и выдал его. Картель не хотел, чтобы его допрашивали нашими разведчиками. Проблема решена. Но у них была ещё более серьёзная проблема. Им нужен был человек, который мог достать того, кого никто не может достать. Джон получает звонок от преступников. Они схватили его жену и сына прямо у него дома. Они держали их в Хуаресе. Они сделали ему предложение: сдайся картелю, и твоя семья останется в живых. Семья Джона — всё. Джон был женат на своей семье навсегда. Его сын Джейкоб был его лучшим другом.
Jacob Wharton [во флэшбэке, когда он берет ключи от машины у отца] Люблю тебя, папа.
Monster [рассказывает за кадром] Они пытали Карен и Джейкоба до смерти. Есть видео. Злая s###.
Karen Wharton [во флэшбэке] Нет! Нет! Нет...!
Monster [narrating] В течение недель они отправляли к нему домой части их тел. Так Джон поехал туда один, охотясь на человека, который убил его жену.
Grinder [во флэшбэке] Джон, мы входим.
Monster [narrating] Он его не нашёл.
Grinder [во флэшбэке] Мы здесь, чтобы вернуть тебя домой. Это не вернёт их. Давай, домой.
Monster [narrating] У Джона одержимость поисками убийцы своей жены. Это как рак в его душе.
[флэшбэк завершён]
Monster Каролайн... мы потеряли Джона, когда они умерли.
[Монстр и Каролайн внезапно замечают, что Breacher тайно подслушивает.]
[сдержанно-возмуждённо]
Breacher Иди домой.
[настоятельно]
Breacher Иди домой СЕЙЧАС!
Monster [извиняющимся тоном, вскакивая на ноги] Просто пытаюсь помочь... Босс
Caroline Тот факт, что ты не в тюрьме, не значит, что ты не сделал это.
Breacher Ты просто шикарен в дороге, знаешь?
Caroline Да, я это уже слышала.
Lizzy Дорогая, ты явно забралась не по адресу. Тебе нужно больше, чем просто Глок и удобная обувь.
Caroline Ты кто такой, большая шишка?
Breacher Да, я тут давно.
Jackson Ммм, м-м-м, а что там было с правилом "никогда не встречайся с копом"?
Caroline Кто сказал, что это было свидание...
Jackson И смотри: отпечаток пальца с рулевой колонки этого дома на колёсах. Не жертвы.
Caroline Йес! Связь есть.
Jackson Ты только что сказал «йес».
Caroline Это моё. Не трогай моё.
Breacher Потерпи на этой работе достаточно долго — работа тебя укусят в ответ.
Sugar [на Бричера] Он хочет умереть героем? Тогда давайте дадим ему кого-нибудь, кого можно спасти
[последние реплики]
Sugar [после столкновения с велосипедистом] У меня нет глаз... Я ничего не вижу
Breacher [спойлеры]
[после крушения]
Breacher Ты убил мою команду. Почему, Лиззи? Почему?
Lizzy [задыхается собственной кровью] Потому что они забрали мои чёртовы деньги... после всего, что я для них сделал... они меня обокрали... ну и к чёрту их
Breacher [торжественно] Я взял деньги, Лиз... Я взял их
[последние слова]
Lizzy Ты? Но почему?
[Breacher с каменным выражением, молчит]
Lizzy Мексика... это из-за чёртовой Мексики? Твоя семья мертва, и никогда не вернётся домой
[с насмешкой]
Lizzy И ничего ты уже не изменишь...
Breacher После того, как я потерял семью... Я задумался, ради чего вообще продолжаю бороться... Потом понял — ради команды... А теперь теряю и их.
Grinder Патроны дешёвые, а моя жизнь — нет. Всё кончено...
Breacher [рыча злобно, обнаружив, что Лиззи убила Монстра] *Я* ЕЁ УБЬЮ
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Arnold Schwarzenegger
Мартин Донован
Мартин Донован
Martin Donovan
Сэм Уортингтон
Сэм Уортингтон
Sam Worthington
Мирей Инос
Мирей Инос
Mireille Enos
Джо Манганьелло
Джо Манганьелло
Joe Manganiello
Терренс Ховард
Терренс Ховард
Terrence Howard
Макс Мартини
Макс Мартини
Max Martini
Оливия Уильямс
Оливия Уильямс
Olivia Williams
Патрик Джонсон
Patrick Johnson
Катрин Дайер
Катрин Дайер
Catherine Dyer
Хэролд Перрино
Хэролд Перрино
Harold Perrineau
