CarolineТы пришёл сюда, потому что думаешь, что станешь следующим. Ты пришёл сюда, чтобы направлять меня, ладно? Если хочешь мне помочь, если не хочешь, чтобы тебя прибили к потолку или чтобы тебя переехал поезд, тебе нужно вырваться из своей шайки и рассказать мне что-нибудь, чего я ещё не знаю о Джоне Уортоне. Потому что я его не читаю. Расскажи мне что-нибудь, чего я ещё не знаю.
Monster[паузы]Два года назад мы арестовали Эдгара Риоса в Хуаресе.
[флэшбэк: команда проводит операцию параллельно рассказу Монстра]
MonsterОн был наркобароном старой школы. Руководил всеми их операциями. Это было крупное дело. Мы передали его мексиканцам, когда какой-то придурок поднял на него шум и выдал его. Картель не хотел, чтобы его допрашивали нашими разведчиками. Проблема решена. Но у них была ещё более серьёзная проблема. Им нужен был человек, который мог достать того, кого никто не может достать. Джон получает звонок от преступников. Они схватили его жену и сына прямо у него дома. Они держали их в Хуаресе. Они сделали ему предложение: сдайся картелю, и твоя семья останется в живых. Семья Джона — всё. Джон был женат на своей семье навсегда. Его сын Джейкоб был его лучшим другом.
Jacob Wharton[во флэшбэке, когда он берет ключи от машины у отца]Люблю тебя, папа.
Monster[рассказывает за кадром]Они пытали Карен и Джейкоба до смерти. Есть видео. Злая s###.