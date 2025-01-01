Monster Я пришёл сюда, чтобы помочь тебе...

Caroline Нет, ты этого не сделал.

Monster ...чтобы помочь тебе понять.

Caroline Ты пришёл сюда, потому что думаешь, что станешь следующим. Ты пришёл сюда, чтобы направлять меня, ладно? Если хочешь мне помочь, если не хочешь, чтобы тебя прибили к потолку или чтобы тебя переехал поезд, тебе нужно вырваться из своей шайки и рассказать мне что-нибудь, чего я ещё не знаю о Джоне Уортоне. Потому что я его не читаю. Расскажи мне что-нибудь, чего я ещё не знаю.

Monster [паузы] Два года назад мы арестовали Эдгара Риоса в Хуаресе.

[флэшбэк: команда проводит операцию параллельно рассказу Монстра]

Monster Он был наркобароном старой школы. Руководил всеми их операциями. Это было крупное дело. Мы передали его мексиканцам, когда какой-то придурок поднял на него шум и выдал его. Картель не хотел, чтобы его допрашивали нашими разведчиками. Проблема решена. Но у них была ещё более серьёзная проблема. Им нужен был человек, который мог достать того, кого никто не может достать. Джон получает звонок от преступников. Они схватили его жену и сына прямо у него дома. Они держали их в Хуаресе. Они сделали ему предложение: сдайся картелю, и твоя семья останется в живых. Семья Джона — всё. Джон был женат на своей семье навсегда. Его сын Джейкоб был его лучшим другом.

Jacob Wharton [во флэшбэке, когда он берет ключи от машины у отца] Люблю тебя, папа.

Monster [рассказывает за кадром] Они пытали Карен и Джейкоба до смерти. Есть видео. Злая s###.

Monster [narrating] В течение недель они отправляли к нему домой части их тел. Так Джон поехал туда один, охотясь на человека, который убил его жену.

Grinder [во флэшбэке] Джон, мы входим.

Monster [narrating] Он его не нашёл.

Grinder [во флэшбэке] Мы здесь, чтобы вернуть тебя домой. Это не вернёт их. Давай, домой.

Monster [narrating] У Джона одержимость поисками убийцы своей жены. Это как рак в его душе.

[флэшбэк завершён]

Monster Каролайн... мы потеряли Джона, когда они умерли.

[Монстр и Каролайн внезапно замечают, что Breacher тайно подслушивает.]

[сдержанно-возмуждённо]

Breacher Иди домой.

[настоятельно]

Breacher Иди домой СЕЙЧАС!