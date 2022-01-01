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Игорь Скляр
Игорь Скляр
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Игорь Скляр
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Дата рождения
18 декабря 1957
Возраст
64 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Биография Игоря Скляр
Родился 18 декабря 1957 года. Курск, СССР (Россия).
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Фильмография Игоря Скляр
Рубеж
фантастика, исторический, приключения
2017, Россия
6.0
Молот
драма, спорт
2016, Россия
8.0
Курьер из "Рая"
комедия
2012, Россия
5.0
На игре 2. Новый уровень
приключения, боевик
2010, Россия
6.0
На игре
приключения, боевик
2009, Россия
6.0
Про любовь
комедия
2008, Россия
0.0
Вы не оставите меня
исторический, мелодрама, драма
2006, Россия
5.0
Красное небо. Черный снег
драма
2004, Россия
5.0
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