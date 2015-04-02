Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Курьер из Курьер из
Киноафиша Фильмы Курьер из "Рая" Отзывы о фильме «Курьер из "Рая"»
Курьер из "Рая" 2012 / Россия
5.4 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Курьер из "Рая"»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм , один раз посмотреть можно. Пошёл если честно , только из-за Гоши Куценко =)))

Давно его в фильмах не видел , жалко мало снимается , такой актёр классный и смешной =)



Он как всегда , сыграл на высоте !!! ✊



8/10 - за ГОШУ =)))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Даже, наверное, скажу , что понравилось

Хотя в принципе ничего особенного

Понравилось хотя бы отсутствием всяких резидентов из "Камеди", актрис типа"Семенович,Асмус и пр.", вульгарного юмора и закосов под Голливуд

Такое доброе, "расейское" кино.....Милая сказка для взрослых, которая оставляет зрителям надежду, что у хороших людей все, рано или поздно, будет хорошо. А это тоже немаловажно...

Очень понравились Дюжев и Куценко в образах ментов

Боярская-в роли мебели, но здесь от нее больше и не требовалось

В целом....достаточно скромный и не претендующий на многое кин, но общее ощущение-позитиффф ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Король-львенок
Король-львенок 1 комментарий
Мира
Мира 43 комментария
Марлоу
Марлоу 1 комментарий
Непослушная
Непослушная 44 комментария
Чекаго
Чекаго 4 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши