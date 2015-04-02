Курьер из "Рая"
– Иногда и посмотреть чревато… Курьер из туристической фирмы «Просто рай» попал по горящей путевке на океан, познакомился с девушкой из телевизора, и понял, что только она ему в жизни и нужна. Увидел дорогую машину и получил ее — пожалуйста, бери, катайся. И взял — на меньшее, чем «Мерс» и телезвезду простые курьеры, как правило не согласны. Мудрость про бесплатный сыр каждое поколение проверяет на собственной шкуре.
И потеряв все разом, он пытается спасти положение, отправляется за тридевять земель, но в итоге приходится спасать его самого. На помощь приходит друг с милицейскими погонами на плечах, который знает, что «доброе слово и компромат лучше, чем просто компромат». Он отлично понимает в людях, но… Новое поколение тоже проверяет это на собственной шкуре.
Давно его в фильмах не видел , жалко мало снимается , такой актёр классный и смешной =)
Он как всегда , сыграл на высоте !!! ✊
8/10 - за ГОШУ =)))))
Хотя в принципе ничего особенного
Понравилось хотя бы отсутствием всяких резидентов из "Камеди", актрис типа"Семенович,Асмус и пр.", вульгарного юмора и закосов под Голливуд
Такое доброе, "расейское" кино.....Милая сказка для взрослых, которая оставляет зрителям надежду, что у хороших людей все, рано или поздно, будет хорошо. А это тоже немаловажно...
Очень понравились Дюжев и Куценко в образах ментов
Боярская-в роли мебели, но здесь от нее больше и не требовалось
В целом....достаточно скромный и не претендующий на многое кин, но общее ощущение-позитиффф ✊
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