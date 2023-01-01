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Пармская обитель
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Chartreuse de parme

Пармская обитель, 1948

1948 / Франция / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме
Экранизация знаменитого романа Стендаля о Фабрисе Дель Донго, благородном итальянском юноше и его любви.
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 50 минут
Год выпуска 1948
Премьера в мире 21 февраля 1948
Возраст 18+
Режиссер
Кристиан-Жак
В ролях
Жерар Филип
Луи Сенье
Рене Фор
Люсьен Коэдель
Мария Касарес
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пармская обитель 2 постера
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