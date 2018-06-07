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Женщина в огне Женщина в огне
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American Woman

Женщина в огне, 2018

2018 / Великобритания / США
6.8 Оцените
12 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дебра – мать-одиночка, воспитывающая юную дочь. Но Бриджит сама рано рожает ребенка. Так Дебра, которой не так уж давно исполнилось 30 лет, становится бабушкой. Она пытается помогать дочери с ребенком. И когда Бриджит просит ее посидеть с внуком, чтобы сходить на свидание, соглашается. Но девушка не возвращается ни вечером, ни утром. Мать начинает подозревать, что случилось нечто ужасное. 11 лет она будет воспитывать внука и все это время не будет оставлять попыток узнать правду.

  • «Женщина в огне» - это рабочее название картины. Однако перед выходом ленты в прокат его решили заменить на «Американская женщина». Российские же прокатчики оставили первый вариант.
  • Исполнить роль главной героини должна была Энн Хэтэуэй. Однако продюсеры не смогли согласовать удобное расписание съемок.
  • Съемки велись на протяжении весны и лета 2017 года в штате Пенсильвания.
  • Героиня Сиенны Миллер по сюжету примерно на 3 года старше персонажа Аарона Пола. В действительности же актриса младше его на 2 года.
  • В эпизоде, где Дебра и Крис обсуждают, куда отправиться на отдых, упоминается Нью-Мексико. В этом городе происходит действие сериала «Во все тяжкие», в котором Аарон Пол исполнил одну из главных ролей.

Однажды дочь 32-летней Дэбры (Сиенна Миллер) бесследно пропадает. С маленьким внуком на руках и спасательной бригадой за спиной героиня попытается разыскать ее. Но, кажется, эта история не про исчезновение, а про то, как после него жить дальше. Именно на будущем пути Дэбры, где будет место и абьюзивным отношениям, и нелюбви в семье, концентрируется сюжет фильма. Известная скорее по небольшим ролям Сиенна Миллер выдаёт не удававшуюся ей раньше мощнейшую драму. Несмотря на обилие хороших актёров, среди которых, например, Кристина Хендрикс и Аарон Пол, «Женщина в огне» – это в первую очередь моноспектакль Миллер. В традиционно трехактной пьесе, между которыми успеет пронестись 11 лет, Дэбра проходит огонь и воду, стареет натуральнее Кидман в ее последних фильмах и демонстрирует страдания всех американских женщин, вместе взятых. Сама же лента похожа скорее не на приходящие в голову «Исчезнувшую» Дэвида Финчера или «Пленниц» Дени Вильнева, а на «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

6.8 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 17 ноября 2019
Премьера в мире 7 июня 2018
Возраст 18+
Режиссер
Джейк Скотт
В ролях
Сиенна Миллер
Сиенна Миллер
Кристина Хендрикс
Кристина Хендрикс
Аарон Пол
Аарон Пол
Скай Феррейра
Скай Феррейра
Эми Мэдиган
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Женщина в огне 2 постера
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саундтрек фильма Женщина в огне
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