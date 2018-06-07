Женщина в огне, 2018

Однажды дочь 32-летней Дэбры (Сиенна Миллер) бесследно пропадает. С маленьким внуком на руках и спасательной бригадой за спиной героиня попытается разыскать ее. Но, кажется, эта история не про исчезновение, а про то, как после него жить дальше. Именно на будущем пути Дэбры, где будет место и абьюзивным отношениям, и нелюбви в семье, концентрируется сюжет фильма. Известная скорее по небольшим ролям Сиенна Миллер выдаёт не удававшуюся ей раньше мощнейшую драму. Несмотря на обилие хороших актёров, среди которых, например, Кристина Хендрикс и Аарон Пол, «Женщина в огне» – это в первую очередь моноспектакль Миллер. В традиционно трехактной пьесе, между которыми успеет пронестись 11 лет, Дэбра проходит огонь и воду, стареет натуральнее Кидман в ее последних фильмах и демонстрирует страдания всех американских женщин, вместе взятых. Сама же лента похожа скорее не на приходящие в голову «Исчезнувшую» Дэвида Финчера или «Пленниц» Дени Вильнева, а на «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.