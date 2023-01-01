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Охотник на лис Охотник на лис
Киноафиша Фильмы Охотник на лис Охотник на лис, 2014: актеры и роли
Foxcatcher Охотник на лис 2014 / США
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Охотник на лис, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Беннет Миллер
В ролях
Марк Руффало Марк Руффало Mark Ruffalo Стив Карелл Стив Карелл Steve Carell Ченнинг Татум Ченнинг Татум Channing Tatum Сиенна Миллер Сиенна Миллер Sienna Miller Ванесса Редгрейв Ванесса Редгрейв Vanessa Redgrave Энтони Майкл Холл Энтони Майкл Холл Anthony Michael Hall Гай Бойд Guy Boyd Бретт Райс Brett Rice Джексон Фрейзер
Переводчик
Переводчик
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