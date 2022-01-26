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Дэн Футтерман
Дэн Футтерман
Dan Futterman
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Дэн Футтерман
Dan Futterman
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Дата рождения
8 июня 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Силвер-Спринг, Мэриленд, США
Рост
175 см
Биография Дэна Футтермана
Родился 8 июня 1967 года. Силвер-Спринг, Мэриленд, США.
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Фильмография Дэна Футтермана
Привет, мне пора
мелодрама, комедия, драма
2012, США
6.0
Сильное сердце
военный, драма
2007, США / Великобритания
7.0
С меня хватит
драма, триллер
2002, США
7.0
Надувательство
комедия, мелодрама, криминал
1997, Великобритания
6.0
Клетка для пташек
комедия
1996, США
6.0
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26 января 2022 13:56
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