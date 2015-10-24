Наша рецензия

В своем третьем игровом фильме Беннетт Миллер вернулся от плутовской энергетики «Человека, который изменил всё» (в действительности название этой картины переводится как «Деньгобол») к сумрачной аскетичности «Капоте». И «Капоте», и «Охотник на лис» погружают в историю безумия и немотивированного убийства; но если миллеровский дебют посвящен столкновению с чистым злом и способности литературы освоить, осмыслить, вместить это зло, то…