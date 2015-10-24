В своем третьем игровом фильме Беннетт Миллер вернулся от плутовской энергетики «Человека, который изменил всё» (в действительности название этой картины переводится как «Деньгобол») к сумрачной аскетичности «Капоте». И «Капоте», и «Охотник на лис» погружают в историю безумия и немотивированного убийства; но если миллеровский дебют посвящен столкновению с чистым злом и способности литературы освоить, осмыслить, вместить это зло, то…
Фильм отличный, все на месте. Как развить этот сюжет быстрее (как некоторые просят) даже не представляю. И актерский ансамбль не зря получает награды.
9/10.
наверное, что спортсменам не надо искать финансы. Гос-во типа спонсор.
Карелл хорошо изобразил тихий омут, пару-тройку раз шкатулочка по имени Джон Дюпон приоткрывалась, выглядывал чертик и становилось интересно.
а кино совсем об обратном. Спортсмена всякий может обидеть✊
по-моему, он был тайным гомосексуалистом. Тянуло его крепким молодым мужикам.
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