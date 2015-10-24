Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и Таинственная гостья" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Охотник на лис Охотник на лис
Киноафиша Фильмы Охотник на лис Отзывы о фильме «Охотник на лис»
Foxcatcher Охотник на лис 2014 / США
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Охотник на лис»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В своем третьем игровом фильме Беннетт Миллер вернулся от плутовской энергетики «Человека, который изменил всё» (в действительности название этой картины переводится как «Деньгобол») к сумрачной аскетичности «Капоте». И «Капоте», и «Охотник на лис» погружают в историю безумия и немотивированного убийства; но если миллеровский дебют посвящен столкновению с чистым злом и способности литературы освоить, осмыслить, вместить это зло, то…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
frankiesayrelax 24 октября 2015, 01:35
Оценка
Цитата (Queen Julia, 22/01/2015 - 20:04:42):В финале Дюпон что-то взбрыкнул, но это как-то вдруг и ни к чему. А на протяжении фильма он ничего плохого не сделал, просто понял, что брат – лучший тренер. Как позитивно у вас это звучит. Он с самого начала знал, что тот лучший тренер. Но цель его была другая - купить себе величие и присвоить несуществующие заслуги. А уж словом "взбрыкнул" язык не поворачивается назвать его поступок. То, что он сделал результат комплексов, раздутого эго, одиночества, зависти и наркотиков.



Фильм отличный, все на месте. Как развить этот сюжет быстрее (как некоторые просят) даже не представляю. И актерский ансамбль не зря получает награды.

9/10.
24 октября 2015, 01:35 Ответить
fanbunga 24 ноября 2015, 00:44
Ответ на сообщение peacefrog от 11/01/2015 - 18:49:46


что этот Орёл Дюпон имел ввиду, когда говорил, что Советы хорошо заботятся о своих спортсменах




наверное, что спортсменам не надо искать финансы. Гос-во типа спонсор.



Занимательный психологический триллер с хорошей режиссурой и актерской игрой, но не шедевр конечно


Карелл хорошо изобразил тихий омут, пару-тройку раз шкатулочка по имени Джон Дюпон приоткрывалась, выглядывал чертик и становилось интересно.
24 ноября 2015, 00:44 Ответить
fanbunga 24 ноября 2015, 00:44
Ответ на сообщение peacefrog от 12/01/2015 - 00:34:18


В Америке можно Дюпону в рожу плюнуть и уйти к другому меценату


а кино совсем об обратном. Спортсмена всякий может обидеть✊ 



Дюпон скорее всего просто наслушался советской пропаганды или ваще был тайным коммунистом.


по-моему, он был тайным гомосексуалистом. Тянуло его крепким молодым мужикам.
24 ноября 2015, 00:44 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Нюрнберг
Нюрнберг 15 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Мег 2 6 комментариев
Астрал. Проклятие ведьм
Астрал. Проклятие ведьм 6 комментариев
Праведник
Праведник 92 комментария
Крипто
Крипто 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Приложение киноафиши