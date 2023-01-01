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Охотник на лис Охотник на лис
Киноафиша Фильмы Охотник на лис Награды и номинации фильма Охотник на лис
Foxcatcher Охотник на лис 2014 / США
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Награды и номинации фильма Охотник на лис

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2014 Каннский кинофестиваль 2014
Лучший режиссер
Победитель
Золотой глобус 2015 Золотой глобус 2015
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучший фильм (драма)
Номинант
Оскар 2015 Оскар 2015
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший грим
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015 Премия Гильдии киноактеров США 2015
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2015 MTV Movie Awards 2015
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшее появление без рубашки
Номинант
Лучшее перевоплощение
Номинант
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