Цитаты из фильма Охотник на лис

John du Pont [из трейлера] Тренер — это отец. Тренер — наставник. Тренер имеет огромную власть над жизнью спортсмена.
John du Pont [учит Марка произносить речь с трудными словами] Орнитолог, филателист, филантроп.
Mark Schultz Орнитолог, филателист, филантроп.
John du Pont Орнитолог, филателист, филантроп.
Mark Schultz Орнитолог, филателист, филантроп.
John du Pont [интенсивно] Орнитолог, филателист, филантроп.
Mark Schultz Орнитолог, филателист, филантроп.
John du Pont [из трейлера] Ты сделаешь великие дела, Марк.
Mark Schultz Я отдам тебе всё, что у меня есть.
David Schultz Привет, Джон. Что происходит?
[замечает, что у Джона пистолет]
David Schultz Ого.
John du Pont У тебя ко мне проблема?
Fred Cole Нет, Джон, не надо!
David Schultz Джон, у меня нет проблем. Эй, Джон...
[Джон стреляет в него]
David Schultz Ты не один в этом. Я твой брат, и я люблю тебя.
Mark Schultz Дэйва не купишь.
[Джон дю Пон и Марк сидят на заднем крыльце дома дю Понов, немного пьяные и под кайфом]
Mark Schultz Ты в порядке? А?
John du Pont Ты хороший друг, Марк.
Mark Schultz Спасибо, Джон.
John du Pont У меня был только один настоящий друг в детстве. Хью Черри. Хьюби. Он был сыном шофёра моей матери.
Mark Schultz Ага.
John du Pont Когда мне было 16, я узнал, что мать платила ему, чтобы он был моим другом.
Mark Schultz Дэйв был моим единственным другом в детстве. Да.
[Джон дю Пон усмехается Марку]
John du Pont Я считаю тебя другом. И мои друзья зовут меня Орлом. Или Золотым Орлом. Любое из этих прозвищ подойдёт. Или просто Джон. Или Тренер.
John du Pont [шлёпает Марка Шульца по лицу и шёпотом] Неблагодарная обезьяна.
John du Pont Ты сегодня поймала лису, мама?
John du Pont Мне наплевать на поезда, мамаша. Я веду людей!
John du Pont Я достану Дэйва. И мне плевать, во сколько это обойдётся.
[Дэйв чувствует себя неуютно и испытывает трудности при съемке сцены о том, кто такой Джон дю Понт]
Documentary Director Давай сосредоточимся.
David Schultz Что ты ищешь?
Documentary Director Думаю, ты понимаешь, чего мы пытаемся добиться. Мы делаем документальный фильм, который покажет, что Джон сможет вести эту команду и вывести вас на новые вершины в мире борьбы, каких раньше не было. И расскажи об этом, используя те слова, которые ему нравятся — отличн##, интенсивность и подтверждение.
David Schultz [смеётся про себя] Ладно. Джон дю Понт... Повтори, пожалуйста? Прости, не мог бы ты задать вопрос ещё раз?
Documentary Director Джон считает тебя важным в этом деле. Ты — заключительная глава всей истории. Ты — её конец, и ты — ассистент тренера. Он видит себя твоим наставником. Просто посмотри в камеру и расскажи о Джоне... как о наставнике.
David Schultz И что именно сказать?
Documentary Director Что он твой наставник. Сможешь?
David Schultz Джон дю Понт... вроде как мой наставник.
Documentary Director Просто посмотри сюда в камеру и повтори.
David Schultz [Дэйв прочищает горло, улыбается и отвечает без эмоций] Джон дю Понт — мой наставник.
End Title Card Дэйв Шульц посмертно введён в Национальный зал славы борьбы. Его пережили жена и двое детей.
End Title Card Марк Шульц завершил спортивную карьеру после Олимпиады 1988 года. Сейчас он живёт в Орегоне и проводит тренировочные сборы по борьбе.
End Title Card Джон дю Понт скончался в тюрьме 9 декабря 2010 года.
John du Pont Марк, мы как нация не сумели тебя по-настоящему почтить. Я хочу увидеть, как эта страна снова взмоет ввысь.
Mark Schultz Я просто не хочу тебя разочаровать.
[последние реплики]
MMA Backstage Official Марка. Ты на очереди.
[начинает идти к рингу]
MMA Announcer Он — боец джиу-джитсу, ростом 6 футов 2 дюйма, весит 225 фунтов. Из Москвы, Россия, Владимир «Прототип» Милстед.
MMA Announcer Дамы и господа, третий поединок из шести — встречаем борца вольного стиля из Линдона, штат Юта. Рост 5 футов 20 дюймов, вес 203 фунта. Трёхкратный чемпион NCAA, трёхкратный чемпион мира, олимпийский чемпион 1984 года. Встречайте Марка Шульца!
[зрители бурно приветствуют Марка Шульца, США! США! США! США!]
John du Pont Я не разделяю любви матери к лошадям, имейте в виду.
[Первая встреча Марка с Джоном дю Понтом]
John du Pont Ты выглядишь отлично. Сильным. В форме.
Mark Schultz Спасибо, сэр.
John du Pont Чувствуешь уверенность?
[Марк кивает в ответ]
John du Pont Одно из самых важных в поединке — это уверенность. Знать, что ты победишь. Чувствовать это внутри. Если ты выходишь на матч с мыслью, что победишь — скорее всего, так и будет. Ты тренируешься с братом Дэйвом?
Mark Schultz Да, сэр.
John du Pont Отлично. Великий Дэйв Шульц?
Mark Schultz Да.
John du Pont А я говорю с великим Марком Шульцем. Ты понимаешь, зачем я тебя сюда позвал?
Mark Schultz Нет.
John du Pont Нет? Тогда скажи, ты знаешь, кто я?
Mark Schultz Нет. Нет.
John du Pont Какой-то богатый чувак звонит и говорит: хочу, чтобы к мне пришёл великий Марк Шульц. Я — тренер по борьбе. И я искренне люблю этот спорт. Хотел поговорить с тобой о твоём будущем. О том, чего ты хочешь добиться. Чего хочешь достичь, Марк?
Mark Schultz Хочу стать лучшим в мире. Хочу выиграть чемпионат мира, взять золото. На Олимпиаде в 88-м — тоже золото.
John du Pont Хорошо. Я тобой горжусь. Тебе хватает поддержки?
Mark Schultz Что вы имеете в виду, сэр?
John du Pont Ты знаешь, как советские поддерживают своих борцов.
Mark Schultz Знаю.
John du Pont Марк, мы, как страна, не оказали тебе должного уважения. И это проблема. Не только для тебя, но и для всего общества. Когда мы не чтим то, что нужно чтить — это проблема. Это как канарейка в шахте. Ты увлекаешься наблюдением за птицами?
Mark Schultz Эээ, нет.
John du Pont Птицы многое могут научить. Я орнитолог. Но главное — я патриот. И хочу, чтобы наша страна снова взмыла ввысь.
Mark Schultz Я тоже этого хочу.
John du Pont Вижу это.
John du Pont Лошади — тупые. Они едят и какают. Вот и всё, что они делают. Это очень глупо. Всё это очень глупо.
[первые реплики]
Mark Schultz [Марк выступает перед классом учеников] Здравствуйте. Спасибо, что дали мне возможность сегодня с вами поговорить. Меня зовут Марк Шульц. Я хочу рассказать об Америке и объяснить, почему я занимаюсь борьбой.
[Марк показывает детям свою олимпийскую золотую медаль]
Mark Schultz Это олимпийская золотая медаль. Я выиграл её три года назад на 23-х Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, Калифорния. Это не просто кусок металла. Это символ того, что требуется, чтобы её заслужить.
[Дэйв говорит с Марком о том, что тот не может уехать с Фокскатчера]
David Schultz Марк... Слушай, я не знаю, что будет дальше, но мы с Нэнси хотим попытаться здесь всё наладить.
Mark Schultz Ты и я оба знаем, что я не могу здесь остаться.
David Schultz Я знаю, Марк.
[долгая пауза]
David Schultz Эй, помнишь, когда мы были детьми? Помнишь, как мы жили? Всё время на переездах? Никогда не знали, где и как долго нам придётся задержаться. Помнишь, как это было для нас? Легко ли нам было?
Mark Schultz Нет.
David Schultz Это моя ответственность перед семьёй, Марк. Знаю, ты понимаешь это. Держи голову в игре, Марк. Вперёд.
[Джон дю Понт подъезжает к Дейву Шульцу, останавливается, сдаёт назад, едет вперёд и паркуется рядом с Дейвом]
David Schultz Привет, Джон, как дела? Эй, стой!
Wayne Kendall [Уэйн на пассажирском сидении у мистера дю Понта] Нет.
John du Pont У тебя ко мне проблемы?
Wayne Kendall Джон. Не надо, Джон!
David Schultz Нет, Джон, у меня нет проблем. Эй... Джон -
[выстрел из пистолета дю Понта]
David Schultz Ааарг!
Wayne Kendall [Уэйн выпрыгивает из машины дю Понта] Джон, нет! Стой, Джон. Стой!
[Дейв пытается ползти, стонет]
Nancy Schultz [Нэнси Шульц выбегает из двери и кричит] Джон, нет!
[ещё один выстрел в Дейва Шульца]
[Нэнси выбегает обратно в дом, когда видит, что мистер дю Понт целится в неё]
Nancy Schultz
[Дейв стонет, продолжая пытаться ползти]
Nancy Schultz [последний выстрел в Дейва Шульца, заканчивается криком, мистер дю Понт спокойно уезжает, Нэнси держит тело мёртвого мужа, лежащего в снегу]
[Марк и Джон дю Пон смотрят на утренний лес в долине Фордж]
John du Pont Здесь погибло три тысячи человек. Эти патриоты были готовы отдать всё... даже жизнь... ради свободы. Я люблю приходить сюда, чтобы напомнить себе, что действительно важно. Мы сделаем великие дела, Марк. Великие дела.
Mark Schultz Да, сэр.
John du Pont Марк, мы как нация не смогли тебя достойно почтить. И это проблема. Не только для тебя, но и для всего нашего общества. Когда мы не чтим то, что заслуживает почтения, это проблема. Это как канарейка в шахте.
