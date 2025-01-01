[Дэйв чувствует себя неуютно и испытывает трудности при съемке сцены о том, кто такой Джон дю Понт]

Documentary Director Давай сосредоточимся.

David Schultz Что ты ищешь?

Documentary Director Думаю, ты понимаешь, чего мы пытаемся добиться. Мы делаем документальный фильм, который покажет, что Джон сможет вести эту команду и вывести вас на новые вершины в мире борьбы, каких раньше не было. И расскажи об этом, используя те слова, которые ему нравятся — отличн##, интенсивность и подтверждение.

David Schultz [смеётся про себя] Ладно. Джон дю Понт... Повтори, пожалуйста? Прости, не мог бы ты задать вопрос ещё раз?

Documentary Director Джон считает тебя важным в этом деле. Ты — заключительная глава всей истории. Ты — её конец, и ты — ассистент тренера. Он видит себя твоим наставником. Просто посмотри в камеру и расскажи о Джоне... как о наставнике.

David Schultz И что именно сказать?

Documentary Director Что он твой наставник. Сможешь?

David Schultz Джон дю Понт... вроде как мой наставник.

Documentary Director Просто посмотри сюда в камеру и повтори.