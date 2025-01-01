[Джон дю Понт подъезжает к Дейву Шульцу, останавливается, сдаёт назад, едет вперёд и паркуется рядом с Дейвом]
Wayne Kendall
[Уэйн на пассажирском сидении у мистера дю Понта]
Нет.
Wayne Kendall
Джон. Не надо, Джон!
[выстрел из пистолета дю Понта]
Wayne Kendall
[Уэйн выпрыгивает из машины дю Понта]
Джон, нет! Стой, Джон. Стой!
[Дейв пытается ползти, стонет]
Nancy Schultz
[Нэнси Шульц выбегает из двери и кричит]
Джон, нет!
[ещё один выстрел в Дейва Шульца]
[Нэнси выбегает обратно в дом, когда видит, что мистер дю Понт целится в неё]
[Дейв стонет, продолжая пытаться ползти]
Nancy Schultz
[последний выстрел в Дейва Шульца, заканчивается криком, мистер дю Понт спокойно уезжает, Нэнси держит тело мёртвого мужа, лежащего в снегу]