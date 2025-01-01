Spurgeon Tanner [о комете Вулфа] Теперь из-за испарения образовался выход шириной полмили и глубиной не менее двух миль. Комета приближается к Солнцу; Солнце растапливает лёд, лёд превращается в пар. Получается большая дыра, понятно? Сколько у нас осталось ядерных зарядов?

Spurgeon Tanner Хорошо. Если удастся заложить оставшиеся заряды в этот выход, от кометы не останется ничего больше чем чемодан. С маленькой мы ничего не сделаем, но знаешь... у них может появиться шанс. Без кодов активации придётся ждать с установкой таймеров до приближения к Земле, чтобы связаться с Хьюстоном.

Mikhail Tulchinsky Возможно, у нас не останется достаточно жизнеобеспечения, чтобы вернуться в грузовой отсек за ядерными зарядами. Не говоря уже о том, чтобы спуститься к комете.

Mark Simon В Мессии, чёрт возьми, почти не осталось топлива для манёвров. Как нам взлететь с поверхности, если мы... если мы туда спустимся?

[Фиш молчит, и у всех меняется выражение лица, они понимают ситуацию]

Orin Monash Мы не взлетим.