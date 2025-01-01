Spurgeon Tanner[о комете Вулфа]Теперь из-за испарения образовался выход шириной полмили и глубиной не менее двух миль. Комета приближается к Солнцу; Солнце растапливает лёд, лёд превращается в пар. Получается большая дыра, понятно? Сколько у нас осталось ядерных зарядов?
Spurgeon TannerХорошо. Если удастся заложить оставшиеся заряды в этот выход, от кометы не останется ничего больше чем чемодан. С маленькой мы ничего не сделаем, но знаешь... у них может появиться шанс. Без кодов активации придётся ждать с установкой таймеров до приближения к Земле, чтобы связаться с Хьюстоном.
Mikhail TulchinskyВозможно, у нас не останется достаточно жизнеобеспечения, чтобы вернуться в грузовой отсек за ядерными зарядами. Не говоря уже о том, чтобы спуститься к комете.
Mark SimonВ Мессии, чёрт возьми, почти не осталось топлива для манёвров. Как нам взлететь с поверхности, если мы... если мы туда спустимся?
[Фиш молчит, и у всех меняется выражение лица, они понимают ситуацию]
President BeckМы смотрели, как бомбы разломали второй комет на миллион кусочков льда и камня, которые безвредно сгорели в нашей атмосфере и озарили небо на час. Но всё же перед нами оставались разрушения от первой. Воды достигли глубоко вглубь страны — до долин Огайо и Теннесси. Они смыли фермы и города, леса и небоскрёбы. Но вода отступила. Волна накрыла и Европу с Африкой. Миллионы погибли, и бесчисленное множество осталось без крова. Но вода отступила. Города падают, но их восстанавливают. Герои умирают, но их помнят. Мы чтим их каждым кирпичом, что кладём, каждым полем, что сеем, каждым ребёнком, которого утешаем и учим радоваться тому, что нам подарено снова. Нашей планете. Нашему дому. А теперь давайте начнём.
[Президент Бек и Дженни обсуждают предстоящую пресс-конференцию о комете]
President BeckПослушай, молодая леди. Это президентская услуга. Я отпускаю тебя, потому что не хочу новых головных болей. И я доверяю тебе, потому что знаю, что это может сделать для твоей карьеры. Может показаться, что мы друг друга держим за горло, но это лишь видимость.
President BeckМы всегда думали, что срок огласки — это публикация бюджета на следующий год, ведь мы потратили больше денег, чем можем объяснить. До этого осталось две недели. Не мог бы я попросить тебя подождать эти две недели ради национальной безопасности?
Jenny LernerДве недели? В новостях такого понятия, как две недели, не существует.
Spurgeon Tanner[читает Орену Моуншу, ослепшему и привязанному к койке в космическом корабле]Ну что, приступим. «Моби Дик». Глава первая. Зовите меня Исмаил...
Mike PerryСпасибо за ваши сексуальные познания, мистер Терман. Можете садиться.
JasonЗнаменитости всегда имеют секс, мистер Перри. Вот почему хорошо быть знаменитым.
Patricia RuizЯ была с секретарём с тех пор, как он стал губернатором Коннектикута. Я приехала с ним в Вашингтон. Я переехала сюда, потому что была предана его карьере. Я доверяла этому человеку, а он меня об##л.
President BeckНас постоянно бьют камни и метеоры. Некоторые размером с машину, другие — не больше вашей ладони. Но комета, которую нашли, размером с Нью-Йорк — от южной части Центрального парка до Баттери, примерно семь миль в длину. Иначе говоря, эта комета больше горы Эверест. Она весит... пятьсот миллиардов тонн.