Цитаты из фильма Столкновение с бездной

Spurgeon Tanner [о комете Вулфа] Теперь из-за испарения образовался выход шириной полмили и глубиной не менее двух миль. Комета приближается к Солнцу; Солнце растапливает лёд, лёд превращается в пар. Получается большая дыра, понятно? Сколько у нас осталось ядерных зарядов?
Mikhail Tulchinsky Четыре.
Spurgeon Tanner Хорошо. Если удастся заложить оставшиеся заряды в этот выход, от кометы не останется ничего больше чем чемодан. С маленькой мы ничего не сделаем, но знаешь... у них может появиться шанс. Без кодов активации придётся ждать с установкой таймеров до приближения к Земле, чтобы связаться с Хьюстоном.
Mikhail Tulchinsky Возможно, у нас не останется достаточно жизнеобеспечения, чтобы вернуться в грузовой отсек за ядерными зарядами. Не говоря уже о том, чтобы спуститься к комете.
Mark Simon В Мессии, чёрт возьми, почти не осталось топлива для манёвров. Как нам взлететь с поверхности, если мы... если мы туда спустимся?
[Фиш молчит, и у всех меняется выражение лица, они понимают ситуацию]
Orin Monash Мы не взлетим.
Andrea Baker [легкая улыбка] Ну, смотрите с другой стороны. У всех нас будут школы, названные в нашу честь.
Alan Rittenhouse Я знаю, ты всего лишь репортёр, но раньше ты был человеком, да?
[последние слова]
President Beck Мы смотрели, как бомбы разломали второй комет на миллион кусочков льда и камня, которые безвредно сгорели в нашей атмосфере и озарили небо на час. Но всё же перед нами оставались разрушения от первой. Воды достигли глубоко вглубь страны — до долин Огайо и Теннесси. Они смыли фермы и города, леса и небоскрёбы. Но вода отступила. Волна накрыла и Европу с Африкой. Миллионы погибли, и бесчисленное множество осталось без крова. Но вода отступила. Города падают, но их восстанавливают. Герои умирают, но их помнят. Мы чтим их каждым кирпичом, что кладём, каждым полем, что сеем, каждым ребёнком, которого утешаем и учим радоваться тому, что нам подарено снова. Нашей планете. Нашему дому. А теперь давайте начнём.
[Президент Бек и Дженни обсуждают предстоящую пресс-конференцию о комете]
Jenny Lerner Я хочу эксклюзив.
President Beck Послушай, молодая леди. Это президентская услуга. Я отпускаю тебя, потому что не хочу новых головных болей. И я доверяю тебе, потому что знаю, что это может сделать для твоей карьеры. Может показаться, что мы друг друга держим за горло, но это лишь видимость.
Jenny Lerner Я хочу...
President Beck Ты хочешь?
Jenny Lerner Можно... Можно мне задать первый вопрос?
President Beck До встречи во вторник, мисс Лернер.
President Beck Мы всегда думали, что срок огласки — это публикация бюджета на следующий год, ведь мы потратили больше денег, чем можем объяснить. До этого осталось две недели. Не мог бы я попросить тебя подождать эти две недели ради национальной безопасности?
Jenny Lerner Две недели? В новостях такого понятия, как две недели, не существует.
Spurgeon Tanner [читает Орену Моуншу, ослепшему и привязанному к койке в космическом корабле] Ну что, приступим. «Моби Дик». Глава первая. Зовите меня Исмаил...
President Beck Жизнь продолжится, мы одержим победу.
Morten Entrekin Люди знали о Манхэттенском проекте, понимаешь, но хранили это в секрете.
Jenny Lerner [неловкий смешок] Это было всего лишь создание атомной бомбы.
Jenny Lerner [о Риттенхаусе] Самая громкая история в истории? Вот это самомнение.
Spurgeon Tanner У нас нет времени на разговоры, Хьюстон. С меньшим мы ничего не можем поделать, но... у нас есть план. Нам нужны коды активации для последних четырёх ядерных боеголовок.
Otis Hefter Коды активации? На х#р они нужны?
Spurgeon Tanner Митч, мы можем делать или учить. Что предпочитаешь?
Otis Hefter [вздыхает и кричит своим людям] Доставайте коды активации! Дайте, чёрт побери, коды!
Oren Monash Фиш. Почему, блин, тебя зовут ФИШ?
Spurgeon Tanner Ну, Сперджен... Стерджен... ФИШ. Заняло около 15 минут в мой первый день в Военно-морской академии.
Jenny Lerner Мы всё знаем.
Alan Rittenhouse Никто ничего не знает.
Jason Ты знаешь, что у тебя будет намного больше секса, чем у всех остальных в нашем году.
[вся толпа начинает кричать и аплодировать]
Leo Biederman Правда?
Leo Biederman Я разговаривал с гражданской обороной. Они сказали, что если мы с тобой поженимся, мы будем семьёй, и я смогу тебя туда провести.
Sarah Hotchner А как же мои родители? Они не твоя семья. Я не хочу идти без родителей.
Leo Biederman Я — знаменитый Лео Бидерман, и я никогда не пользовался своей славой зря, но я добился, чтобы твою семью тоже отпустили. Это твой единственный шанс выжить.
Jenny Lerner Когда мне было 11, я украла 32 доллара из твоего кошелька.
Jason Lerner Когда ты была малышкой, я однажды уронил тебя на голову.
Robin Lerner [Дженни о свадьбе] Джейсон говорит: «Ложь, ложь, ложь, пока смерть не разлучит нас» бла-бла-бла. А она говорит «да», он говорит «да», и там поцелуи-поцелуи и поздравляю.
[глубокий вздох]
Robin Lerner Дженни, у тебя теперь есть мачеха, которая на два года старше тебя.
Chloe Дженни, я знаю, что ты меня ненавидишь. Я знаю, что у тебя есть ужасные вещи, которые ты хочешь мне сказать. Тебе надо с этим смириться. Жизнь продолжается.
Jenny Lerner Жизнь продолжается? Ладно.
[Дженни смеётся]
Jason Lerner Что такого смешного?
Jenny Lerner Жизнь... Посмотрим.
Jason Lerner Что смешного в том, что «жизнь продолжается»? Жизнь продолжается? Не думаю, что это смешно, когда жизнь продолжается.
Jenny Lerner Ты опоздала. Я уже обо всем позаботился.
Jason Lerner Иди. В машину. Ты простываешь. Пожалуйста. Я хочу с тобой поговорить. Пожалуйста, иди.
Jenny Lerner Мне по ##й. Иди домой и скажи это Хлое.
Jason Lerner Я не могу. Она меня бросила. Она с мамой. Они обе испугались. Иди. Я хочу с тобой поговорить. Ты мне нужна.
Jenny Lerner Каково это? Я чувствую себя сиротой.
Mike Perry Спасибо за ваши сексуальные познания, мистер Терман. Можете садиться.
Jason Знаменитости всегда имеют секс, мистер Перри. Вот почему хорошо быть знаменитым.
Patricia Ruiz Я была с секретарём с тех пор, как он стал губернатором Коннектикута. Я приехала с ним в Вашингтон. Я переехала сюда, потому что была предана его карьере. Я доверяла этому человеку, а он меня об##л.
Jenny Lerner Он что?
Patricia Ruiz Нет, я с ним не спала. Точнее, я не спала с ним, но кто-то точно спал.
[Гас Партанца выброшен в космос из-за выброса газа кометы]
Andrea Baker О, Боже, мы теряем одного. Он достиг скорости спасения. 1000 футов и растёт.
[Гас кричит]
Spurgeon Tanner Марк, Михаил, валите отсюда!
Leo Biederman [родителям] Мне надо вернуться за Сарой.
President Beck Нас постоянно бьют камни и метеоры. Некоторые размером с машину, другие — не больше вашей ладони. Но комета, которую нашли, размером с Нью-Йорк — от южной части Центрального парка до Баттери, примерно семь миль в длину. Иначе говоря, эта комета больше горы Эверест. Она весит... пятьсот миллиардов тонн.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
Robert Duvall
Александр Балуев
Александр Балуев
Aleksandr Baluev
Блэр Андервуд
Blair Underwood
Рон Элдард
Рон Элдард
Ron Eldard
Мэри МакКормак
Мэри МакКормак
Mary McCormack
Джеймс Кромуэлл
Джеймс Кромуэлл
James Cromwell
Морган Фриман
Морган Фриман
Morgan Freeman
Теа Леони
Теа Леони
Tea Leoni
О'Нил Комптон
O'Neal Compton
Кертвуд Смит
Кертвуд Смит
Kurtwood Smith
Джейсон Доринг
Jason Dohring
Элайджа Вуд
Элайджа Вуд
Elijah Wood
Лили Собески
Лили Собески
Leelee Sobieski
Максимилиан Шелл
Максимилиан Шелл
Maximilian Schell
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Vanessa Redgrave
Риа Килстедт
Риа Килстедт
Rya Kihlstedt
Майк О’Мэлли
Майк О’Мэлли
Mike O'Malley
Кончетта Томеи
Concetta Tomei
