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Мими Ледер
Mimi Leder
Киноафиша
Персоны
Мими Ледер
Мими Ледер
Mimi Leder
Дата рождения
26 января 1952
Возраст
74 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Продюсер, Режиссер
Биография Мими Ледер
Родилась 26 января 1952 года. Нью-Йорк, США.
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Популярные фильмы
8.3
Оставленные
(2014)
8.1
Утреннее шоу
(2019)
8.0
Скорая помощь
(1994)
Фильмография Мими Ледер
8.1
Утреннее шоу
драма
2019, США
7.3
По половому признаку
On the Basis of Sex
драма, биография
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
8.3
Оставленные
драма, фантастика, триллер
2014, США
7.8
Почти человек
драма, криминал, фантастика
2013, США
7.6
Нэшвилл
драма, мюзикл, мелодрама
2012, США
7.2
Фарт
драма, криминал, спорт
2012, США
7.8
Бесстыжие
драма, комедия, криминал
2011, США
7.4
Живая мишень
боевик, приключения, криминал
2010, США
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Новости о Мими Ледер
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