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Мими Ледер
Мими Ледер
Mimi Leder
О персоне
Фильмография
Мими Ледер
Mimi Leder
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Дата рождения
26 января 1952
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Продюсер, Режиссер
Биография Мими Ледер
Родилась 26 января 1952 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Мими Ледер
По половому признаку
драма, биография
2018, США
7.0
Кодекс вора
боевик, криминал, триллер
2009, США / Германия
6.0
Жирный куш
криминал
2008, США
8.0
Заплати другому
мелодрама, драма
2000, США
7.0
Столкновение с бездной
мелодрама, фантастика, боевик, драма, триллер
1998, США
6.0
Миротворец
боевик, триллер
1997, США
6.0
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