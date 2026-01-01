Лэнгли Кирквуд родился 14 апреля 1973 года в Бромли в Великобритании. Вскоре после его рождения семья переехала в Южную Африку, в Йоханнесбург. С раннего детства Лэнгли приобщился к литературе и искусству. Это было неизбежно, ведь его отец был поэтом, а мать – учителем рисования. Лэнгли увлекся театром со средней школы. Он окончил престижный Университет Витватерсранда в Йоханнесбурге, по окончании которого сразу стал выступать на театральной сцене.

Уже первые роли Кирквуда были отмечены наградами: например, за свой дебют в спектакле «Стрельба по Билли Киду» актер получил театральную премию. Лэнгли успешно выступал в различных постановка театров Йоханнесбурга и Кейптауна. В 2002 году он был награжден премией Флёр дю Кам за роль в спектакле «Смерть коммивояжёра».

В кино актер начал сниматься в 1999 году. Наибольшую известность актеру принесли проекты «Молодой Леонардо» и «Черные паруса».

В 2002 году женился на южноафриканской супермодели и фотографе Джози Борейн. У них есть двое детей – Уиллоу и Феникс. В 2012 году Лэнгли и Джози развелись.

Лэнгли живет в Кейптауне, продолжает сниматься в кино и на телевидении, также находит время для работы в театре.