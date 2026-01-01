Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лэнгли Кирквуд
Лэнгли Кирквуд Langley Kirkwood
Киноафиша Персоны Лэнгли Кирквуд

Лэнгли Кирквуд

Langley Kirkwood

Дата рождения
14 апреля 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Бромли, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров

Биография Лэнгли Кирквуда

Лэнгли Кирквуд родился 14 апреля 1973 года в Бромли в Великобритании. Вскоре после его рождения семья переехала в Южную Африку, в Йоханнесбург. С раннего детства Лэнгли приобщился к литературе и искусству. Это было неизбежно, ведь его отец был поэтом, а мать – учителем рисования. Лэнгли увлекся театром со средней школы. Он окончил престижный Университет Витватерсранда в Йоханнесбурге, по окончании которого сразу стал выступать на театральной сцене.

Уже первые роли Кирквуда были отмечены наградами: например, за свой дебют в спектакле «Стрельба по Билли Киду» актер получил театральную премию. Лэнгли успешно выступал в различных постановка театров Йоханнесбурга и Кейптауна. В 2002 году он был награжден премией Флёр дю Кам за роль в спектакле «Смерть коммивояжёра».

В кино актер начал сниматься в 1999 году. Наибольшую известность актеру принесли проекты «Молодой Леонардо» и «Черные паруса».

В 2002 году женился на южноафриканской супермодели и фотографе Джози Борейн. У них есть двое детей – Уиллоу и Феникс. В 2012 году Лэнгли и Джози развелись.

Лэнгли живет в Кейптауне, продолжает сниматься в кино и на телевидении, также находит время для работы в театре.

Популярные фильмы

One Piece. Большой куш 8.2
One Piece. Большой куш (2023)
Воин 8.2
Воин (2019)
Банши 8.1
Банши (2013)

Фильмография Лэнгли Кирквуда

Натянутая струна 6.2
Натянутая струна Help
детектив, триллер 2026, США
One Piece. Большой куш 8.2
One Piece. Большой куш
боевик, приключения, фэнтези 2023, США
Мавританец 7.7
Мавританец The Mauritanian
драма, триллер 2021, США
Смотреть трейлер Рецензия
Воин 8.2
Воин
драма, боевик, криминал 2019, США
Миа и белый лев 7.2
Миа и белый лев Mia et le lion blanc / Mia and the White Lion
драма, приключения 2018, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Доминион 6.6
Доминион
боевик, приключения, фэнтези 2014, США
Библия 7.3
Библия
драма, боевик, приключения, мини-сериал 2013,
Банши 8.1
Банши
драма, боевик, криминал 2013, США
Показать еще

Интересные факты о Лэнгли Кирквуде

  • Лэнгли Кирквуд – большой фанат спорта. Много времени проводит на тренировках. Занимается бегом и легкой атлетикой, любит кататься на велосипеде.
  • Актёр несколько раз участвовал в соревнованиях Ironman – ежегодному чемпионате по триатлону. Он входит в топ-10 атлетов возрастной группы конкурса. В 2012 году он финишировал девятым.
  • Актер также занимался озвучиванием мультфильмов и видеоигр.
  • Сериал «Воин», в котором Лэнгли играет одного из главных персонажей Уолтера Бакли, основан на идее Брюса Ли. Дочь актера Шеннон Ли является продюсером сериала. Съемки проходили в Кейптауне в 2017 году.
Хрустящие огурцы для императрицы: готовим ту самую закуску, ради которой Екатерина II закатывала пирушки
Эти дешевые корзинки из Fix Price разошлись по всему дому: использую их 11 способами и снова беру целую стопку
Проверьте свой мозг: решите в уме и без калькулятора сложный пример (93 − 35) : (1 + 6) · 7 + 81 : (4 + 5)
«6 кадров», годы алкоголизма и операция: беда превратила жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — чудом продолжил сниматься
«Люба, тащи!»: Аксёнова сыграет киллера в «Подслушано в Выборге», но это еще не все — появились первые подробности сериала
Попросили ИИ оценить сюжет «Девчат», а он нашел грубейший ляп: касается Тоси и ее потери
НТВ нашел замену «Невскому»: 16-серийный боевик с Петром Рыковым — это тонны экшена и лихо закрученный сюжет
«На разрыв сердечка»: каждый раз реву над этим русским фильмом из нулевых – 6-летняя девчушка «сыграла так, что достойна “Оскара”»
Marvel случайно подарила фанам «Магической битвы» новый кроссовер: все из-за одной детали в «Человеке-пауке»
1 500 подходов ради $2 000 000 000 в прокате: Холланд к новому «Человеку-пауку» готовился, как к Олимпиаде – ни единого дня без тренировок
Сейчас выясним, кто тут настоящий знаток: сможете назвать всех 5 красоток советских фильмов без подсказок? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше