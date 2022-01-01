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Лэнгли Кирквуд

Langley Kirkwood
Лэнгли Кирквуд
Лэнгли Кирквуд Langley Kirkwood
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Дата рождения
14 апреля 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Бромли, Англия, Великобритания
Рост
185 см
Биография Лэнгли Кирквуда

Лэнгли Кирквуд родился 14 апреля 1973 года в Бромли в Великобритании. Вскоре после его рождения семья переехала в Южную Африку, в Йоханнесбург. С раннего детства Лэнгли приобщился к литературе и искусству. Это было неизбежно, ведь его отец был поэтом, а мать – учителем рисования. Лэнгли увлекся театром со средней школы. Он окончил престижный Университет Витватерсранда в Йоханнесбурге, по окончании которого сразу стал выступать на театральной сцене.

Уже первые роли Кирквуда были отмечены наградами: например, за свой дебют в спектакле «Стрельба по Билли Киду» актер получил театральную премию. Лэнгли успешно выступал в различных постановка театров Йоханнесбурга и Кейптауна. В 2002 году он был награжден премией Флёр дю Кам за роль в спектакле «Смерть коммивояжёра».

В кино актер начал сниматься в 1999 году. Наибольшую известность актеру принесли проекты «Молодой Леонардо» и «Черные паруса».

В 2002 году женился на южноафриканской супермодели и фотографе Джози Борейн. У них есть двое детей – Уиллоу и Феникс. В 2012 году Лэнгли и Джози развелись.

Лэнгли живет в Кейптауне, продолжает сниматься в кино и на телевидении, также находит время для работы в театре.

Интересные факты о Лэнгли Кирквуде
  • Лэнгли Кирквуд – большой фанат спорта. Много времени проводит на тренировках. Занимается бегом и легкой атлетикой, любит кататься на велосипеде.
  • Актёр несколько раз участвовал в соревнованиях Ironman – ежегодному чемпионате по триатлону. Он входит в топ-10 атлетов возрастной группы конкурса. В 2012 году он финишировал девятым.
  • Актер также занимался озвучиванием мультфильмов и видеоигр.
  • Сериал «Воин», в котором Лэнгли играет одного из главных персонажей Уолтера Бакли, основан на идее Брюса Ли. Дочь актера Шеннон Ли является продюсером сериала. Съемки проходили в Кейптауне в 2017 году.
Фильмография Лэнгли Кирквуда
Мавританец
Мавританец
драма, триллер 2021, США
7.0
Миа и белый лев
Миа и белый лев
драма, приключения 2018, Франция
7.0
Судья Дредд
Судья Дредд
фантастика, боевик 2012, Великобритания
7.0
Конец игры
Конец игры
драма, триллер 2009, Великобритания
6.0
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