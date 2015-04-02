Наша рецензия

Крохотный юмористический рассказик известного американского писателя и карикатуриста Джеймса Тёрбера, написанный в 1939 году (и, кстати, однажды уже экранизированный – Норманом МакЛеодом в 1947-м), попечением Бена Стиллера и сценариста Стивена Конрада превратился в почти двухчасовую одиссею, временами небезуспешно претендующую на то, чтобы стать философской притчей. Собственно, многие недавние эпопеи и одиссеи родились из крохотных старых рассказиков, занимающих от силы три-четыре…