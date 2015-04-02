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Невероятная жизнь Уолтера Митти Невероятная жизнь Уолтера Митти
Киноафиша Фильмы Невероятная жизнь Уолтера Митти Отзывы о фильме «Невероятная жизнь Уолтера Митти»
The Secret Life of Walter Mitty Невероятная жизнь Уолтера Митти 2013 / США
7.4 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Невероятная жизнь Уолтера Митти»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Крохотный юмористический рассказик известного американского писателя и карикатуриста Джеймса Тёрбера, написанный в 1939 году (и, кстати, однажды уже экранизированный – Норманом МакЛеодом в 1947-м), попечением Бена Стиллера и сценариста Стивена Конрада превратился в почти двухчасовую одиссею, временами небезуспешно претендующую на то, чтобы стать философской притчей. Собственно, многие недавние эпопеи и одиссеи родились из крохотных старых рассказиков, занимающих от силы три-четыре…

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Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился. Очень впечатлили , места сьёмки фильма ( Пейзажи ). Красота =))))

Ну а фильм не понятный какой то. Сюжет с подковыркой =). Смешного очень мало. Трейлеры к фильму не оправдали сам фильм =(((



8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
RUS72 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел сие творение...Трейлер и сам фильм совершенно разные вещи. В общем зря потраченное время. Не рекомендую ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Большой Большой ЗАЧЕТ, господин Бен Стилер✊ ✊ . Там дивная история со сценарием к этому фильму получилась, много героизма надо было Бену, что бы это экранизировать. 8\10 для всех категорий мечтателей рекомендую✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (FOX, 14/01/2014 - 01:13:29):



✊ 9 из 10 это по моему шикарно, особенно для дебюта ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Местами скучновато,но в целом вполне мило

Визуально очень красив

Не шедевр,но очень приятный и позитивный кин✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
semion78 2 апреля 2015, 12:51
фильм невероятно вторичен и самый большой его минус, что ты не проникаешься сочувствием к жизненным перипетиям: "скромного и незаметного служащего небольшого магазинчика" (с) афиша ✊

видовые сцены немного спасают, только качественными видами разнообразных уголков, боюсь, мало кого удивишь.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Миленькое такое кинцо не вызывающее особых эмоций. Шуток в фильме на пару-тройку раз улыбнуться. Как-то всё пресненько и наивно, но разок посмотреть можно, согреться холодным, зимним вечером от тёплого, ненапряжного сюжета и милых героев (мне вертолётчик понравился, очень колоритный персонаж, этакий добродушный пьяница Хагрид. =)).



7/10



P.S. Замысел до конца не раскрыт. Вроде как Уолтер должен был стать мачо-дикарём, а-ля герой Пенна, бросившим вызов системе и рутинному однообразию, но в итоге остался таким-же тютей, только с недельной небритостью, рваной рубашкой и туманными перспективами на дальнейшую жизнь.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрели, неплохо, никаких особых эмоций нет ✊ картинки красивые ) 7/10 или 6,5 /10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mandarinnnn 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Отличный фильм!!!Всем советую,я в восторге,так воодушевляет,захватывает,ощущение будто сама побывала в тех невероятно красивых местах!Теперь безумно хочу путешествовать,осознала,что все будничные проблемы -ерунда,в жизни столько всего!!!нужно наслаждаться каждым моментом и постараться увидеть каждый уголок земли-это стоит того!:)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Alexenko, 01/02/2014 - 19:44:23):

Потенциально опасный спам! ))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Понравилось кино. Интересно намешано всего: сказка с детективом, сатира с мелодрамой. Посмеяться есть от чего. За Бенджамина Баттона 10 баллов. Стёб над менеджерами переходного периода тоже позабавил.

Люблю, когда в сюжете много вкусных деталей, они обычно и запоминаются. Бороды, рояль и мамин кекс (ах, Ширли МакЛейн), огромные пивные "ноги", пьяный в хлам, тоскующий по любимой, здоровенный пилот в малюсеньком вертолете, опять мамин кекс, растения, о которых так трогательно пекутся выброшенные на улицу сотрудники Лайфа, чилийцы и велик, и снова мамин кекс.

Удивило в теме снисходительное отношение к Стиллеру, как к режиссеру. У него за плечами, на минуточку, отличный фильм Tropic Thunder.

8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Андрей 9 июня 2020, 11:36
Оценка
3 балла из 10ти!
зачем Бэн согласился на такой сценарий?! аааа, вот оно что - и тут я посмотрел кто режиссёр, хахахахах
сюжет вроде и хороший, но сильно отталкивали сцены с "скольжением по асфальту", сражение с акулой в ледяной воде... ;(((
не смешно, в общем
9 июня 2020, 11:36 Ответить
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