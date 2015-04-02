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Выживут только любовники
Отзывы о фильме «Выживут только любовники»
Only Lovers Left Alive
Выживут только любовники
2013 / США
Трейлер
7.9
Оцените
41
голос
Рейтинг IMDb: 7.2
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 16/02/2014 - 17:00:04):
Я думал, что у Джармуша, вампиры это все же метафора..
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Сюда бы сабы хорошие, на самом деле. В фильм хочется вслушиваться. Герои не болтливы, как люди, которые вместе тысячу лет. У них общение не для информации, оно такое...уютно-обволакивающее. Главное между слов. Они просты, как мухоморы, сложны, как люди и прекрасны, как боги. Объясняются в любви через квантовую теорию.
Они меланхолично хохмят, а людей нежно троллят, но те вряд ли понимают. То назовутся Фибоначчи, то Фаустом, то Калигари, то Стрейнджлавом, всё в таком духе.
Музыка потрясная. Накатывало так, со слезами.
Ещё очень хочется всматриваться. Не готика, нет, слава богу. Полумрак, бардак уютный. Я бы так пожила с удовольствием. Миллион текстур, мягких оттенков. Книжки повсюду, в холодильнике тоже. Старые, вкусно пахнущие. Если был бы камин зажженный, то нормально, и машина времени, к примеру, в соседней комнате - тоже. Но они не мерзнут, и время им не интересно. Мне кажется, что им очень скучно, просто живут, потому что их двое, и они как единое целое.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Фильм нормальный, только если ты вампир!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
До Мертвеца - далеко, не близко.
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
ну все равно 8\10 поставлю, музыка хорошая, идея хорошая, Том хорош✊ . Какой то мрачности и депрессивности не почувствовал, на мой взгляд, сарказма куда больше здесь
2 апреля 2015, 12:51
0
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khaos11
2 апреля 2015, 12:51
Фильм - на любителя, впрочем как и все творчество Джармуша. Я лично испытал одну лишь скуку, а для кинотеатра можно смело запасаться подушками.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Паулина
24 апреля 2017, 16:22
Бессмертные влюбленные эстеты.
Когда на свете уже не останется ни одного представителя культуры, образованные люди канут в лету, а певцам не о чем будет петь, всегда будут жить они. Адам и Ева. Вот только они не первые люди на Земле – это вампиры.
Адам вечно депрессивно – апатийный музыкант, который коллекционирует гитары и пишет меланхолическую музыку. Он устал от жизни и мечтает уйти в « мир иной». Ева же полная его противоположность: она помешана на литературе, общается с Адамом через скайп в айфоне и выходит из дома ради общения со своим единственным другом – старым Кристофером Марло, тем, кто действительно написал « Гамлета». Главные герои представители творческой интеллигенции, гуляющие когда - то с Эйнштейном, Коперником и Шубертом. Но ведь они вампиры, а значит, пьют кровь. Так и есть, но они не убивают самостоятельно, считая это не эстетичным и думая, что «зомби» - люди, слишком глупые и заразные. Они выпивают по маленькой рюмочке крови и погружаются в сладостный мир Нирваны. Ева и Адам живут в своей вселенной, в которой царствует любовь. Они действительно глубоко погружены во внутренний мир друг друга и уже много веков наслаждаются размеренной богемной жизнью.
Режиссер картины Джим Джармуш семь лет собирал деньги на реализацию своей задумки. Джармуш славится нестандартными взглядами на вещи и любовью к сложному артхаусу. И в этот раз мастер высмеивает наши человеческие устои и демонстрирует истинные ценности, а именно, настоящую любовь и высокое искусство, потому что одно невозможно без другого.
Актерский состав в фильме весьма интересный: светлую вампиршу Еву играет неординарная и ни на кого не похожая Тильда Суинтон. Актриса действительно очень подходит на эту роль внешне: высокая, очень хрупкая и белокожая. Разве не истинная вампирша? О таланте Тильды говорить ненужно. Она блистательно справилась со своей ролью и смогла передать настоящую неподдельную любовь.
Том Хиддлстон играет здесь Адама. Актер запомнился аудитории, как Бог Локки в фильмах «Тор» и «Мстители». Работа в артхаусном фильме – прекрасная возможность раскрыть свой талант и показать все свои грани. Но актер слабо справляется с этой планкой. Том меркнет рядом с Тильдой Суинтон, но этого и следовало ожидать.
Замахнувшись на ныне очень модную вампирскую тему, у Джима Джармуша получились не очередные «слащавые» «Сумерки» для девочек – подростков, а высокая интеллектуальная история о высших существах, которые видели все на этой Земле, но не устали только от одного: от любви. Может истинная любовь действительно подвластна лишь вампирам?
24 апреля 2017, 16:22
2
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Daryna Dei
11 октября 2019, 10:04
Оценка
"Как ты, прожив так долго, до сих пор не смог понять: твой эгоцентризм - это растрата жизни. А ее можно посвятить созерцанию, любованию природой, наслаждению добротой и дружбой, и танцам."
Так натхненно промовлена у російському дубляжі фраза героїні Тільди Суінтон може стати вказівником життя кожного з нас. Звісно, в долі двох закоханих вампірів, що століттями живуть у царинах музики, науки, літератури та театру ці слова мають особливий сенс.
Нічне життя двох особливих людей - важко назвати героїв істотами - розгортається на тлі неймовірно глибокої музики голандця Йозефа ван Віссема. Джармуш був завжди меломаном, але в цій стрічці виплекав свою любов музичних інструментів на повну.
Що ж, єдине до чого є питання в цьому фільмі: як вампіри, що живуть у ночі зробили своє фото з третього весілля: 23го червня 1868 року їм і при денному світлі слід було довго позувати 😉
11 октября 2019, 10:04
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Ирина Светлова
4 ноября 2020, 12:31
Оценка
Очень глубокий фильм, как и все картины Джармуша в целом. Любовь с первого взгляда и навсегда вообще. Он темперамента героев до цветкора, все идеально!
4 ноября 2020, 12:31
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Я думал, что у Джармуша, вампиры это все же метафора..
Они меланхолично хохмят, а людей нежно троллят, но те вряд ли понимают. То назовутся Фибоначчи, то Фаустом, то Калигари, то Стрейнджлавом, всё в таком духе.
Музыка потрясная. Накатывало так, со слезами.
Ещё очень хочется всматриваться. Не готика, нет, слава богу. Полумрак, бардак уютный. Я бы так пожила с удовольствием. Миллион текстур, мягких оттенков. Книжки повсюду, в холодильнике тоже. Старые, вкусно пахнущие. Если был бы камин зажженный, то нормально, и машина времени, к примеру, в соседней комнате - тоже. Но они не мерзнут, и время им не интересно. Мне кажется, что им очень скучно, просто живут, потому что их двое, и они как единое целое.
Когда на свете уже не останется ни одного представителя культуры, образованные люди канут в лету, а певцам не о чем будет петь, всегда будут жить они. Адам и Ева. Вот только они не первые люди на Земле – это вампиры.
Адам вечно депрессивно – апатийный музыкант, который коллекционирует гитары и пишет меланхолическую музыку. Он устал от жизни и мечтает уйти в « мир иной». Ева же полная его противоположность: она помешана на литературе, общается с Адамом через скайп в айфоне и выходит из дома ради общения со своим единственным другом – старым Кристофером Марло, тем, кто действительно написал « Гамлета». Главные герои представители творческой интеллигенции, гуляющие когда - то с Эйнштейном, Коперником и Шубертом. Но ведь они вампиры, а значит, пьют кровь. Так и есть, но они не убивают самостоятельно, считая это не эстетичным и думая, что «зомби» - люди, слишком глупые и заразные. Они выпивают по маленькой рюмочке крови и погружаются в сладостный мир Нирваны. Ева и Адам живут в своей вселенной, в которой царствует любовь. Они действительно глубоко погружены во внутренний мир друг друга и уже много веков наслаждаются размеренной богемной жизнью.
Режиссер картины Джим Джармуш семь лет собирал деньги на реализацию своей задумки. Джармуш славится нестандартными взглядами на вещи и любовью к сложному артхаусу. И в этот раз мастер высмеивает наши человеческие устои и демонстрирует истинные ценности, а именно, настоящую любовь и высокое искусство, потому что одно невозможно без другого.
Актерский состав в фильме весьма интересный: светлую вампиршу Еву играет неординарная и ни на кого не похожая Тильда Суинтон. Актриса действительно очень подходит на эту роль внешне: высокая, очень хрупкая и белокожая. Разве не истинная вампирша? О таланте Тильды говорить ненужно. Она блистательно справилась со своей ролью и смогла передать настоящую неподдельную любовь.
Том Хиддлстон играет здесь Адама. Актер запомнился аудитории, как Бог Локки в фильмах «Тор» и «Мстители». Работа в артхаусном фильме – прекрасная возможность раскрыть свой талант и показать все свои грани. Но актер слабо справляется с этой планкой. Том меркнет рядом с Тильдой Суинтон, но этого и следовало ожидать.
Замахнувшись на ныне очень модную вампирскую тему, у Джима Джармуша получились не очередные «слащавые» «Сумерки» для девочек – подростков, а высокая интеллектуальная история о высших существах, которые видели все на этой Земле, но не устали только от одного: от любви. Может истинная любовь действительно подвластна лишь вампирам?
Так натхненно промовлена у російському дубляжі фраза героїні Тільди Суінтон може стати вказівником життя кожного з нас. Звісно, в долі двох закоханих вампірів, що століттями живуть у царинах музики, науки, літератури та театру ці слова мають особливий сенс.
Нічне життя двох особливих людей - важко назвати героїв істотами - розгортається на тлі неймовірно глибокої музики голандця Йозефа ван Віссема. Джармуш був завжди меломаном, але в цій стрічці виплекав свою любов музичних інструментів на повну.
Що ж, єдине до чого є питання в цьому фільмі: як вампіри, що живуть у ночі зробили своє фото з третього весілля: 23го червня 1868 року їм і при денному світлі слід було довго позувати 😉
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