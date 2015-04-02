Рассказы
– Рукопись молодого писателя попадает в литературное издательство и начинает влиять на жизнь любого, кто откроет её и прочтет хотя бы страницу. Четыре рассказа из рукописи – это четыре истории с непредсказуемой развязкой, четыре жанра кино: абсурдистская комедия, социальная сатира, триллер, мелодрама.
Фильм и правда чудо... все истории хороши по-своему... немного неправдоподобной показалась последняя, но да это мое субъективное мнение... мой спутник разделил "убеждения" героя последней истории ✊
Все новеллы в кассу, только последняя напрягла, может быть, потому что я сначала трейлер посмотрела, а там краткий пересказ вместе со знаменитой фразой или просто неблизко мне.
Ходили в кино со знакомым историком-преподом, цитирую "Не понимаю, что мужик бесится, у них сейчас у всех примерно такие знания, я б эту девчоночку даже на четверку вытянул" ✊
Хотя, понятное дело, проблема то не в девчонке, а в самом мужике. А в действительности, всё было бы конечно не так, издатель продолжал бы пялить молодуху, параллельно захаживая к увядающей "умнице" побеседовать за Троцкого, а заодно и ее бы попяливал в знак благодарности.
Про то, что порадовало:
"Мир крепежа" - просто праздник! Тонкий юмор, забавный сюжет, колоритные персонажи, в общем - 10/10 именно за этот рассказ.
"Круговое движение" - очень жизненно, а сцена с главой государства, цитирующим к месту и не к месту классиков - ✊ .
В "Энергетическом кризисе" такая волшебная старушка и классная подача, круто прост...ли тему про Пушкина, который наше всё)))
В общем, диагноз - русский интеллектуальный мейнстрим скорее жив, чем мёртв (8,5/10).
Сегал - так держать!
Авторизация по e-mail