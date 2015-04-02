Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Рассказы
Отзывы о фильме «Рассказы»
Рассказы
2012 / Россия
Трейлер
6.7
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Отзывы о фильме «Рассказы»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Розака
2 апреля 2015, 12:51
Странно, что мало отзывов и мало было людей на премьере вчера в кинотеатре.
Фильм и правда чудо... все истории хороши по-своему... немного неправдоподобной показалась последняя, но да это мое субъективное мнение... мой спутник разделил "убеждения" героя последней истории ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
не плохо, малая форма, арт. 6\10.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Bladevita
2 апреля 2015, 12:51
Приятно удивлена, настраивалась на уныленькое кинцо типа Духlessа, а тут прям бодрячком, бодрячком))
Все новеллы в кассу, только последняя напрягла, может быть, потому что я сначала трейлер посмотрела, а там краткий пересказ вместе со знаменитой фразой или просто неблизко мне.
Ходили в кино со знакомым историком-преподом, цитирую "Не понимаю, что мужик бесится, у них сейчас у всех примерно такие знания, я б эту девчоночку даже на четверку вытянул" ✊
Хотя, понятное дело, проблема то не в девчонке, а в самом мужике. А в действительности, всё было бы конечно не так, издатель продолжал бы пялить молодуху, параллельно захаживая к увядающей "умнице" побеседовать за Троцкого, а заодно и ее бы попяливал в знак благодарности.
Про то, что порадовало:
"Мир крепежа" - просто праздник! Тонкий юмор, забавный сюжет, колоритные персонажи, в общем - 10/10 именно за этот рассказ.
"Круговое движение" - очень жизненно, а сцена с главой государства, цитирующим к месту и не к месту классиков - ✊ .
В "Энергетическом кризисе" такая волшебная старушка и классная подача, круто прост...ли тему про Пушкина, который наше всё)))
В общем, диагноз - русский интеллектуальный мейнстрим скорее жив, чем мёртв (8,5/10).
Сегал - так держать!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
OldMovieRat
2 апреля 2015, 12:51
Приятно, что пустили этот фильмец в повторный прокат. Он того достоин. Жалко, что подобными творениями радуют нас не часто. Жду географа, который глобус пропил.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Tsyganov Sergey
24 сентября 2020, 21:23
Оценка
Унылое кино, жаль потраченного на просмотр времени.
24 сентября 2020, 21:23
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Непосредственно Каха. Другой фильм
37 комментариев
Индиана Джонс и колесо судьбы
1 комментарий
Форсаж 10
40 комментариев
Киты: Стражи планеты
1 комментарий
Air: Большой прыжок
3 комментария
Ужас Истфилда: Первое изгнание
3 комментария
Вызов
262 комментария
Хитровка. Знак четырёх
23 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Отзывы
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Хитровка. Знак четырёх
Отзывы
2023, Россия, детектив, комедия
Мегалодон
Отзывы
2023, Доминиканская Республика, триллер
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Беглец
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер
Трио в перьях 2
Отзывы
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Фильм и правда чудо... все истории хороши по-своему... немного неправдоподобной показалась последняя, но да это мое субъективное мнение... мой спутник разделил "убеждения" героя последней истории ✊
Все новеллы в кассу, только последняя напрягла, может быть, потому что я сначала трейлер посмотрела, а там краткий пересказ вместе со знаменитой фразой или просто неблизко мне.
Ходили в кино со знакомым историком-преподом, цитирую "Не понимаю, что мужик бесится, у них сейчас у всех примерно такие знания, я б эту девчоночку даже на четверку вытянул" ✊
Хотя, понятное дело, проблема то не в девчонке, а в самом мужике. А в действительности, всё было бы конечно не так, издатель продолжал бы пялить молодуху, параллельно захаживая к увядающей "умнице" побеседовать за Троцкого, а заодно и ее бы попяливал в знак благодарности.
Про то, что порадовало:
"Мир крепежа" - просто праздник! Тонкий юмор, забавный сюжет, колоритные персонажи, в общем - 10/10 именно за этот рассказ.
"Круговое движение" - очень жизненно, а сцена с главой государства, цитирующим к месту и не к месту классиков - ✊ .
В "Энергетическом кризисе" такая волшебная старушка и классная подача, круто прост...ли тему про Пушкина, который наше всё)))
В общем, диагноз - русский интеллектуальный мейнстрим скорее жив, чем мёртв (8,5/10).
Сегал - так держать!
Авторизация по e-mail