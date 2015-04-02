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Рассказы Рассказы
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Рассказы 2012 / Россия
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Рассказы»

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Розака 2 апреля 2015, 12:51
Странно, что мало отзывов и мало было людей на премьере вчера в кинотеатре.

Фильм и правда чудо... все истории хороши по-своему... немного неправдоподобной показалась последняя, но да это мое субъективное мнение... мой спутник разделил "убеждения" героя последней истории ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
не плохо, малая форма, арт. 6\10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Приятно удивлена, настраивалась на уныленькое кинцо типа Духlessа, а тут прям бодрячком, бодрячком))



Все новеллы в кассу, только последняя напрягла, может быть, потому что я сначала трейлер посмотрела, а там краткий пересказ вместе со знаменитой фразой или просто неблизко мне.



Ходили в кино со знакомым историком-преподом, цитирую "Не понимаю, что мужик бесится, у них сейчас у всех примерно такие знания, я б эту девчоночку даже на четверку вытянул" ✊



Хотя, понятное дело, проблема то не в девчонке, а в самом мужике. А в действительности, всё было бы конечно не так, издатель продолжал бы пялить молодуху, параллельно захаживая к увядающей "умнице" побеседовать за Троцкого, а заодно и ее бы попяливал в знак благодарности.



Про то, что порадовало:



"Мир крепежа" - просто праздник! Тонкий юмор, забавный сюжет, колоритные персонажи, в общем - 10/10 именно за этот рассказ.



"Круговое движение" - очень жизненно, а сцена с главой государства, цитирующим к месту и не к месту классиков - ✊ .



В "Энергетическом кризисе" такая волшебная старушка и классная подача, круто прост...ли тему про Пушкина, который наше всё)))



В общем, диагноз - русский интеллектуальный мейнстрим скорее жив, чем мёртв (8,5/10).



Сегал - так держать!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
OldMovieRat 2 апреля 2015, 12:51
Приятно, что пустили этот фильмец в повторный прокат. Он того достоин. Жалко, что подобными творениями радуют нас не часто. Жду географа, который глобус пропил.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Tsyganov Sergey 24 сентября 2020, 21:23
Оценка
Унылое кино, жаль потраченного на просмотр времени.
24 сентября 2020, 21:23 Ответить
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