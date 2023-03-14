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Мачете убивает вновь... В космосе!
Machete Kills Again... In Space!
Мачете убивает вновь... В космосе!, 2015
2015 / США
Трейлер
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о выходе в прокат
мало голосов
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Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2015
Возраст
18+
Режиссер
Роберт Родригес
В ролях
Дэнни Трехо
Все актеры и съемочная группа
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Роберт Родригес хотел бы снять третью часть «Мачете»
В потенциальном новом фильме главный герой отправится убивать негодяев в космосе.
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14 марта 2023 15:50
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