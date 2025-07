Страна США

Продолжительность 1 час 30 минут

Год выпуска 2014

Премьера онлайн 29 июля 2015

Премьера в мире 10 марта 2015

MPAA R

Производство Arcade Pictures, Iron Fists, Universal 1440 Entertainment

Другие названия

The Man with the Iron Fists 2, A vasöklű férfi 2., Čovek sa gvozdenim pesnicama 2, Człowiek o żelaznych pięściach 2, Demir Yumruklu Adam 2, El Hombre con los Puños de Hierro 2, El hombre de los puños de hierro 2, L'homme aux poings de fer 2, O Homem com Punhos de Ferro 2, O Homem dos Punhos de Ferro 2, Raudrusikatega mees 2, The Man with the Iron Fists: Sting of the Scorpion, Thiết Quyền Vương 2, Ο άνθρωπος με τις σιδερένιες γροθιές 2, Железный кулак 2, Людина з залізними кулаками 2, Мъжът с железните юмруци 2, アイアン・フィスト2, 鐵拳無敵2