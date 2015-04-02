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Мачете убивает
Отзывы о фильме «Мачете убивает»
Machete kills
Мачете убивает
2013 / США
Трейлер
6.2
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 5.6
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leadraven
2 апреля 2015, 12:51
Еееее
Обещали перевести как "Мачете: Мочилово"!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Для peacefrog - фильм ГРАВИТАЦИЯ , так себе и ставит 8\10 а за МАЧЕТУ , этот больной фильм для людей с образованием 8 классов ставит 10/10 =))))))))))))))
peacefrog ✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
peacefrog ты ПСИИИИИИИИИХ или приколист =)))) ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
" peacefrog Кстати странно... фильм уже неделю в прокате, а всего два отзыва тут... "
хахаха так потому что , ФИЛЬМ ДЕРМЕЦО РЕДКОСТНОЕ
✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
FOX !!!!!! Даже не вздумай идти !!!! Лучше деньги проешь или отдай на благотворительность =))))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
А действительно не плохо, свой такой стиль, карикатуры от Родригеса. Персонажи основа всего стиля, они должны быть из бывших известных, но дешевых на данный момент актеров. Простенький но по хорошему идиотский сценарий, который вволю дает по веселиться всем на съемочной площадке. Можно просто пойти посмотреть, кто как реализовывает свою роль. Вполне себе заработает не много денег, а может и много даже. Весело вобщем. ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (FOX, 25/10/2013 - 10:17:11):
понравилось? оО
Swi4e1, прости, но
Он под настроение, раздолбайское веселое настроение. Никакого смысла там нет, просто цирк. - как говорилось где в интервью про Sin City,где то, нужно быть очень хорошим актером, что бы играть с такой умной рожей, такие глупые роли.✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
FOX - Неееееет не надооооо ❗️ ❗️ ❗️ Это ЧУУУУШЬЬЬ , зачам на чушь деньги выбрасывать ))))) FOX если ты посмотришь я себе этого не прощу ))))))))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Ну ё моё !! И Comon туда же ✊ ✊ ✊ ✊ , вы точно курите с Пацефрогом =))))))))))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Это самый УЖАСНЫЙ ФИЛЬМ ГОДА !!!
0/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Swi4e1, 26/10/2013 - 03:05:35):
ну кто же трезвый на Мачете ходит то?✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Oberon
2 апреля 2015, 12:51
Народ, подскажите, этот фильм как по сравнению с Мачете?✌️ ✌️ ✌️ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Oberon, 27/10/2013 - 02:59:14):
по лучше будет первой части, но суть та же.
2 апреля 2015, 12:51
0
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Мачетка :))
Первая часть лучше конечно намного, прикольный такой абсурд. Во 2-ой перебор, совсем уж пародия получилась + не хватило колорита мексиканского,теперь все во всех фильмах по любому скатывается к нанотехнологиям, клонам и концу света, печаль.. 1-ую часть пару дней назад пересмотрела по телеку, хохотала от души, 2-ая ну так... Хотя на первом ряду все ржали валялись ✊ Да и актерский состав в первой поинтересней..
7/10....но это больше от любви к первому фильму
2 апреля 2015, 12:51
0
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Oberon
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 27/10/2013 - 11:42:19
Благодарю!✊
2 апреля 2015, 12:51
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belkadura
2 апреля 2015, 12:51
даже не трезвым идти не стоит...хлам(((
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Первые минут 20-30 было очень ржачно. Потом стало скучно. Страсти-мордасти по поводу ракеты отъехали куда-то вдаль, там что-то постреливало и вспыхивало, какие-то тетеньки с прикольным мейкапом и укладками, но тупозлыми лицами, бегали туда-сюда.
Глаза слипались, я даже вздремнула и довольно сладко. Так что польза от фильма есть.
А эсэмэсить Мачете научился всё-таки?
2 апреля 2015, 12:51
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Обещали перевести как "Мачете: Мочилово"!
peacefrog ✊ ✊ ✊ ✊
хахаха так потому что , ФИЛЬМ ДЕРМЕЦО РЕДКОСТНОЕ ✊
Swi4e1, прости, но
Он под настроение, раздолбайское веселое настроение. Никакого смысла там нет, просто цирк. - как говорилось где в интервью про Sin City,где то, нужно быть очень хорошим актером, что бы играть с такой умной рожей, такие глупые роли.✊
0/10
ну кто же трезвый на Мачете ходит то?✊ ✊ ✊
по лучше будет первой части, но суть та же.
Первая часть лучше конечно намного, прикольный такой абсурд. Во 2-ой перебор, совсем уж пародия получилась + не хватило колорита мексиканского,теперь все во всех фильмах по любому скатывается к нанотехнологиям, клонам и концу света, печаль.. 1-ую часть пару дней назад пересмотрела по телеку, хохотала от души, 2-ая ну так... Хотя на первом ряду все ржали валялись ✊ Да и актерский состав в первой поинтересней..
7/10....но это больше от любви к первому фильму
Благодарю!✊
Глаза слипались, я даже вздремнула и довольно сладко. Так что польза от фильма есть.
А эсэмэсить Мачете научился всё-таки?
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