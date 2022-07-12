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Илья Олейников
Илья Олейников
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Илья Олейников
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Дата рождения
10 июля 1947
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Илья Олейников
Родился 10 июля 1947 года. Кишинев, СССР (Молдавия).
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Фильмография Илья Олейников
Искатели приключений
приключения, комедия
2012, Россия
6.0
Мой парень из зоопарка
комедия, мелодрама
2011, США
7.0
Ржевский против Наполеона
комедия
2011, Россия / Украина
3.0
Испанский вояж Степаныча
приключения, комедия
2006, Россия
7.0
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12 июля 2022 15:45
Всего одна деталь выдала смертельную болезнь Олейникова
Актер менялся буквально на глазах.
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1 мая 2022 16:45
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