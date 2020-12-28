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Ксения Собчак
Ксения Собчак
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Ксения Собчак
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Дата рождения
5 ноября 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Биография Ксении Собчак
Родилась 5 ноября 1981 года. Ленинград, Россия.
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Фильмография Ксении Собчак
Love
комедия, мелодрама
2021, Россия
5.0
Номер один
комедия, приключения
2020, Россия
0.0
Дело Собчака
документальный
2018, Россия
5.0
Корпоратив
комедия
2014, Россия
3.0
Роман с кокаином
драма
2013, Россия
3.0
Реальная белка
анимация, комедия
2013, Канада / США
6.0
Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу
мелодрама, комедия
2013, Россия
5.0
Энтропия
комедия
2012, Россия
3.0
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