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Постер фильма Не отступать и не сдаваться
5.9
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5.9

Не отступать и не сдаваться

, 1986
No Retreat, No Surrender
США / драма, боевик / 18+
Постер фильма Не отступать и не сдаваться
5.9

О фильме

Отец и сын, Том и Джейсон Стиллвеллы живут в Лос-Анджелесе. Том — тренер карате, обучающий парней. А сын — страстный поклонник Брюса Ли. Парень усердно тренируется и верит, что сможет добиться таких же высот. Однажды в зал врываются бандиты. Они избивают и калечат Тома. Отец решает кардинально изменить жизнь и вместе с сыном переезжает в Сиэтл. Во главе банды стоит русский боец Иван Крашинский. Он настоящая машина-убийца, и ему нет равных. Джейсон мечтает отомстить за унижение отца и добиться справедливости. Но у юноши не хватает сил, чтобы считаться достойным соперником. И однажды вечером, огорченный и обиженный парень идет на кладбище, где находится могила самого Брюса Ли. Джейсон в отчаянии просит помощи и плачет. Какое же удивление испытывает молодой спортсмен, когда ему является дух талантливого учителя. Он соглашается тренировать юношу. Теперь у Джейсона есть все шансы стать более быстрым, сильным и выносливым бойцом. Он собирается побороть самого Крашинского. 

В ролях

Жан-Клод Ван Дамм
Жан-Клод Ван Дамм
Ivan Kraschinsky the Russian
Кент Липэм
Scott
Kurt McKinney
Jason Stillwell
J.W. Fails
R.J. Madison
Kathie Sileno
Kelly Reilly
Ким Тай Чун
Sensei Lee
Ron Pohnel
Ian Reilly
Дэйл Джейкоби
Dean Ramsay
Пит Каннингэм
Frank Peters
Timothy D. Baker
Tom Stillwell
Режиссер Кори Юэн
Сценарист Ын Сиюнь, Кори Юэн, Keith W. Strandberg
Композитор Paul Gilreath, Frank Harris
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 2 мая 1986
Дата выхода
2 мая 1986 Бразилия 14
5 февраля 1987 Германия
2 мая 1986 США
7 мая 1988 Франция TP
MPAA PG
Сборы в мире $4 662 137
Производство Seasonal Film Corporation, New World Pictures
Другие названия
No Retreat No Surrender, No Retreat, No Surrender, Retroceder nunca, rendirse jamás, Karate Tiger - Der letzte Kampf, Altın Yumruk, American Champion, Bez odwrotu, Contra-Ataque, Ei alistu ei tagane, El Desafio, El Desafió, Fantoma lui Bruce Lee, Geri çekilmek yok teslim olmak yok, Haastaja, Karate Tiger, Karaté Tiger : Le Tigre rouge, Karate tiger 1: Neustupuj, nevzdávej se, Karate Tiger I - Neustúpit', nevzdat' sa, Kickboxers, Kickboxers - Vendetta Personale, Nema povlačenja, nema predaje, Nincs irgalom - Karate tigris 1., Rendição Incondicional, Retroceder Nunca, Render-se Jamais, Ring of Truth, Şampiyonlar Şampiyonu, Uppgörelsen, Vaincre ou mourir, Vendetta personale, Не відступати і не здаватися, Не отступать и не сдаваться, Няма място за отстъпление, シンデレラ・ボーイ, 就等这一天, Le Tigre Rouge, Тигр карате, Karaté Tiger - Le Tigre Rouge

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb

Отзывы о фильме

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