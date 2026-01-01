Отец и сын, Том и Джейсон Стиллвеллы живут в Лос-Анджелесе. Том — тренер карате, обучающий парней. А сын — страстный поклонник Брюса Ли. Парень усердно тренируется и верит, что сможет добиться таких же высот. Однажды в зал врываются бандиты. Они избивают и калечат Тома. Отец решает кардинально изменить жизнь и вместе с сыном переезжает в Сиэтл. Во главе банды стоит русский боец Иван Крашинский. Он настоящая машина-убийца, и ему нет равных. Джейсон мечтает отомстить за унижение отца и добиться справедливости. Но у юноши не хватает сил, чтобы считаться достойным соперником. И однажды вечером, огорченный и обиженный парень идет на кладбище, где находится могила самого Брюса Ли. Джейсон в отчаянии просит помощи и плачет. Какое же удивление испытывает молодой спортсмен, когда ему является дух талантливого учителя. Он соглашается тренировать юношу. Теперь у Джейсона есть все шансы стать более быстрым, сильным и выносливым бойцом. Он собирается побороть самого Крашинского.