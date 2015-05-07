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Фунт плоти
Pound of Flesh
Фунт плоти, 2014
2014 / Канада
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5.1
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме
Однажды ночью главный герой спасает женщину, но на следующее утро просыпается в номере отеля и обнаруживает, что лежит в ванной весь в крови и без одной почки…
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5.1
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2014
Премьера онлайн
1 декабря 2015
Премьера в мире
7 мая 2015
Возраст
18+
MPAA
R
Бюджет
$7 500 000
Режиссер
Эрни Барбараш
В ролях
Жан-Клод Ван Дамм
Джон Ралстон
Кевин Ли
Аки Алеонг
Джейсон Дж. Тобин
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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