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Фунт плоти Фунт плоти
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Pound of Flesh

Фунт плоти, 2014

2014 / Канада
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме
Однажды ночью главный герой спасает женщину, но на следующее утро просыпается в номере отеля и обнаруживает, что лежит в ванной весь в крови и без одной почки…
5.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 1 декабря 2015
Премьера в мире 7 мая 2015
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $7 500 000
Режиссер
Эрни Барбараш
В ролях
Жан-Клод Ван Дамм
Жан-Клод Ван Дамм
Джон Ралстон
Джон Ралстон
Кевин Ли
Аки Алеонг
Джейсон Дж. Тобин
Джейсон Дж. Тобин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Фунт плоти 2 постера
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