Люк Бессон в кинотеатрах и дома: в сентябре выйдут «Дракула» и еще 24 фильма режиссера

Люк Бессон — один из крупнейших и наиболее плодовитых французских режиссеров последних десятилетий. Начав свою карьеру еще в середине 1980-х, он берется за самые разные жанры, в каждом оставляя свой след. Творческий диапазон Бессона необычайно обширен, включая боевики, комедии, триллеры, драмы, научную фантастику, семейное кино и даже анимацию. В своих режиссерских и сценарных проектах Бессон неустанно экспериментирует с разными стилями, так что в его фильмографии можно найти картины на любой вкус.

Классический Бессон

Пожалуй, первые два фильма, которые приходят на ум при упоминании Бессона — «Леон» (1994) и «Пятый элемент» (1997), поскольку именно за счет этих картин имя режиссера стало известно на постсоветском пространстве в эпоху VHS-кассет. Пусть «Леон» в современных реалиях выглядит несколько странно ввиду сексуализации несовершеннолетней девочки в исполнении юной Натали Портман, это все же великолепно снятое кино, способное вызвать катарсис. «Пятый элемент» же до сих пор смотрится бодро благодаря нарочито китчевому футуризму, мощной комедийной составляющей и динамичному экшену.

«Леон»

Культовый статус также приобрела драма о дайверах «Голубая бездна» (1988), ставшая первым англоязычным проектом Бессона. Это история о двух друзьях, которые становятся соперниками, ныряя на глубину без воздуха. Еще до того, как посвятить себя кинематографу, Бессон мечтал связать свою жизнь с морем. Его любовь к водным просторам вылилась в эту пронзительную и трагическую картину.

В число фильмов, которые закрепили профессиональный статус Бессона, также можно включить вышедшие в 2001 году «Васаби» и «Ямакаси: Свобода в движении» — в создании обоих проектов он принял участие в качестве сценариста. «Васаби» — блестящая криминальная комедия, действие которой разворачивается в Токио. «Ямакаси» — эшен-драма, благодаря которой паркур получил всемирную известность.

Франшиза «Такси»

«Такси»

Кто не знает обаятельного таксиста Даниэля, который на своем белом «Пежо» рассекает улицы Марселя, сводя с ума своих пассажиров? Линейка фильмов «Такси» (1998, 2000, 2003, 2007), над которыми Бессон работал в качестве продюсера и сценариста, стала синонимом современной французской комедии. По мере развития этой саги Даниэль и его верный друг в лице следователя Эмильена не только занимаются поимкой преступников, но и налаживают личную жизнь. Этот заезд длиной в четыре фильма дарит массу положительных эмоций, а также знакомит с массой колоритных персонажей, включая ставшего мемом комиссара Жибера.

Фильмы во главе с сильными женщинами

Один из ключевых мотивов творчества Бессона — стойкие, храбрые и харизматичные женские персонажи. Этот интерес режиссера заметен и в образе Лилу из «Пятого элемента», но еще в 1990 году Бессон выпустил шпионский экшен-триллер «Никита» о девушке, которая вынуждена отказаться от прошлой жизни, чтобы стать агентом секретной службы. Пройдя подготовку, она превращается в искусного бойца, идеально владеющего разными видами оружия.

В дальнейшем интерес Бессона к сильным женщинам получил еще ряд воплощений. Так, в 1999 году вышел его исторический фильм «Жанна д’Арк» о подвигах знаменитой Орлеанской девы во время Столетней войны. Затем Бессон поработал с прекрасными Сальмой Хайек и Пенелопой Крус, которые сыграли грабительниц банков в вестерне «Бандитки» (2006). Еще более интригующую концепцию Бессон реализовал в фэнтези «Необычайные приключения Адель» (2010). По сюжету неустрашимая журналистка Адель Блан-Сек задумывает оживить мумию лекаря фараона Рамзеса II, чтобы наконец вылечить свою младшую сестру от паралича. В то же время в Париже из доисторического яйца вылупляется птеродактиль, который начинает изводить жителей города.

«Бандитки»

Своеобразным переосмыслением «Никиты» стал боевик «Коломбиана» (2011), для которого Бессон написал сценарий со своим соратником Робертом Марком Кэменом — до этого они вместе работали над «Пятым элементом». «Коломбиана» — история о девушке, которая в детстве стала свидетельницей убийства своих родителей. Повзрослев и превратившись в хладнокровного киллера, она решает отомстить. Еще одной вариацией «Никиты» стал экшен-триллер «Анна» (2019). На этот раз действие разворачивается в Москве и в Париже в 1980-х годах, а главной героиней выступает девушка, под прикрытием работающая на КГБ.

Криминальные разборки

Нетрудно заметить, что нередко в фокусе внимания Бессона оказываются киллеры и агенты в духе Джеймса Бонда. В фильмографии режиссера есть еще ряд проектов на криминальную тематику. Один из таких фильмов — «Поцелуй дракона» (2001), для которого Бессон написал сценарий с уже упомянутым Робертом Марком Кэменом. Это картина о бандитском подполье Парижа, а протагонистом оказывается офицер китайской разведки, которого обвиняют в убийстве.

«13-й район»

Важной вехой в творческом пути Бессона стал фильм «13-й район» (2004) и его сиквел «13-й район: Ультиматум» (2009). В этих картинах Бессон использовал свой опыт, полученный при создании «Ямакаси». Главной фишкой «13-го района» стали паркурные трюки, снятые без применения спецэффектов и компьютерной графики. Это кино непременно понравится тем, кто любит крутые остросюжетные боевики с умопомрачительным экшеном. События при этом разворачиваются в криминальном районе Парижа, который отгорожен от остального города высокой бетонной стеной.

Также Бессон принял активное участие в создании фильмов «Заложница», которые превратили Лиама Нисона в звезду боевиков. В «Заложнице 2» (2012) персонаж Нисона вместе с женой оказывается в плену у грозного криминального авторитета, поэтому на первый план выходит их отважная дочь.

«Малавита»

Есть в фильмографии Бессона и комедийное осмысление бандитской тематики. Фильм «Малавита» (2013) повествует об американце Фреде Блейке и его семье, которые поселяются в тихом французском городке. Однако выясняется, что на самом деле Блейк — бывший босс мафии Джованни Манзони, который пошел на сотрудничество с ФБР и теперь является участником программы защиты свидетелей. Впрочем, бандитские нравы главного героя и его жены никуда не деваются, поэтому они наводят в городке свои порядки, что, однако, приводит к положительным результатам. Вскоре на место прибывают другие бандиты, намеренные разобраться с Манзони. Главного героя сыграл известный по ролям гангстеров Роберт Де Ниро, тогда как его супругу воплотила Мишель Пфайффер.

Приключенческое кино для всей семьи

Еще одна грань таланта Бессона — произведения для детей и их родителей, причем речь не только о кино, но и о литературе. В 2002 году Бессон опубликовал сказочный роман «Артур и минипуты», который повествует о приключениях мальчика в волшебной стране, населенной маленькими человечками. В 2006 году режиссер представил одноименную экранизацию своей книги. В дальнейшем этот проект превратился в трилогию, которая также включает картины «Артур и месть Урдалака» (2009) и «Артур и война двух миров» (2010). Главную роль исполнил Фредди Хаймор, тогда как сами минипуты и их вселенная были воссозданы на экране посредством компьютерной анимации.

«Артур и минипуты»

Позже Бессон вернулся к жанру фэнтези, сняв на собственные деньги крупнобюджетную космооперу «Валериан и город тысячи планет» (2017) по комиксам Пьера Кристина и Жан-Клода Мезьера. Действие разворачивается в XXVIII веке, а главными героями выступают спецагенты Валериан и Лорелин, невольно вовлеченные в заговор космического масштаба.

