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Техасская резня бензопилой
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The Texas Chain Saw Massacre
Техасская резня бензопилой
1974 / США
6.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Вся информация о фильме
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