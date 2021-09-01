Полтергейст, 1982

Фрилинги – обычная семья из американского пригорода. Отец семейства Стив продает недвижимость, а его жена Дайан ухаживает за их тремя детьми, Даной, Робби и Кэрол Энн. Однажды в доме начинают происходить странные вещи: шкаф открывается сам по себе, передвигается мебель, а стулья скользят по полу. Сначала это лишь доставляет неудобства, но вскоре становится смертельно опасным, а маленькая Кэрол исчезает в преисподней, откуда с ней можно общаться через белый шум на телевизоре. Команда исследователей паранормальных явлений появляется в доме, чтобы спасти девочку…