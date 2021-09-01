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Полтергейст Полтергейст
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Poltergeist

Полтергейст, 1982

1982 / США
7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фрилинги – обычная семья из американского пригорода. Отец семейства Стив продает недвижимость, а его жена Дайан ухаживает за их тремя детьми, Даной, Робби и Кэрол Энн. Однажды в доме начинают происходить странные вещи: шкаф открывается сам по себе, передвигается мебель, а стулья скользят по полу. Сначала это лишь доставляет неудобства, но вскоре становится смертельно опасным, а маленькая Кэрол исчезает в преисподней, откуда с ней можно общаться через белый шум на телевизоре. Команда исследователей паранормальных явлений появляется в доме, чтобы спасти девочку…

  • Юная актриса Хизер О'Рурк, исполнившая роль Кэрол Энн, оставила себе золотую рыбку, которую ее героиня держит в фильме. 
  • Оба кошмара, которые преследуют Робби, были вдохновлены собственными страхами Стивена Спилберга в детстве: страхом перед клоунами и деревом за его окном.
  • Маленькая Дрю Бэрримор рассматривалась на роль Кэрол Энн, но режиссер Стивен Спилберг хотел найти девочку с более ангельской внешностью. Однако именно прослушивание на эту роль позволило Дрю сыграть Герти в фильме «Инопланетянин». 
  • Доминик Данн и Хизер О'Рурк похоронены на одном кладбище. В 1982 году Данн была задушена своим бывшим парнем на подъездной дорожке к своему дому. В 1988 году О'Рурк умерла от стеноза кишечника в возрасте 12 лет.

Они здесь… Сначала они кажутся призрачными, играя в прятки в загородном доме Фрилингов. Но затем становится по-настоящему страшно! Тучи сгущаются, ожившие деревья нападают, а малютку Кэрол Энн Фрилинг засасывает в спектральную пустоту. И пока ее семья борется с вереницей кошмаров и пытается спасти девочку, по соседству, где-то рядом затаилось нечто…

7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1982
Премьера в России 4 июня 1982
Премьера онлайн 1 сентября 2021
Премьера в мире 4 июня 1982
Возраст 18+
Режиссер
Тоуб Хупер
Тоуб Хупер
В ролях
Крэйг Т. Нельсон
ДжоБет Уильямс
ДжоБет Уильямс
Беатрис Стрэйт
Беатрис Стрэйт
Доминик Данн
Оливер Робинс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Полтергейст 2 постера
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