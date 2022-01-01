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Техасская резня бензопилой
Отзывы о фильме «Техасская резня бензопилой»
The Texas Chain Saw Massacre
Техасская резня бензопилой
1974 / США
6.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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