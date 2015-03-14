The Residents известны в первую очередь своей скрытностью. Знаменитая арт-группа, повлиявшая на десяток гигантов в области музыки и искусства: KLF, Tuxedomoon, Animal Collective, — была пионером в работе с мультимедиа, а ее менеджментом занимается по сей день компания под названием The Cryptic Corporation, выстраивая все более размытую мифологию об участниках мистического состава. Создатели фильма прокатились c The Residents в юбилейное турне по США и Европе в честь 40-летия существования группы, а затем взяли интервью у музыкантов в том числе из Talking Heads и Devo, фанатов, музыкальных критиков, тех, на кого The Residents оказали свое влияние, чтобы понять, как феномену, сознательно избегавшему популярности и сохранявшему анонимность в течение 40 лет, удалось изменить облик сегодняшнего масскульта.

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