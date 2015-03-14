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Постер фильма The Residents: Теория неизвестности
6.9
Киноафиша Фильмы The Residents: Теория неизвестности
6.9

The Residents: Теория неизвестности

, 2015
Theory of Obscurity: A Film About the Residents
США, Германия, Нидерланды / документальный / 18+
Постер фильма The Residents: Теория неизвестности
6.9

О фильме

The Residents известны в первую очередь своей скрытностью. Знаменитая арт-группа, повлиявшая на десяток гигантов в области музыки и искусства: KLF, Tuxedomoon, Animal Collective, — была пионером в работе с мультимедиа, а ее менеджментом занимается по сей день компания под названием The Cryptic Corporation, выстраивая все более размытую мифологию об участниках мистического состава. Создатели фильма прокатились c The Residents в юбилейное турне по США и Европе в честь 40-летия существования группы, а затем взяли интервью у музыкантов в том числе из Talking Heads и Devo, фанатов, музыкальных критиков, тех, на кого The Residents оказали свое влияние, чтобы понять, как феномену, сознательно избегавшему популярности и сохранявшему анонимность в течение 40 лет, удалось изменить облик сегодняшнего масскульта.

В ролях

Джералд Казале
Self
Лес Клейпул
Chris Combs
Nolan Cook
Self
Carla Fabrizio
Self
Джон Фишман
Matt Groening
Self
Джерри Харрисон
Self
Molly Harvey
Self
Пенн Джиллетт
Режиссер Дон Харди мл.
Сценарист Дон Харди мл.
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Германия / Нидерланды
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 1 июля 2017
Премьера в мире 14 марта 2015
Дата выхода
14 марта 2015 США
Производство DoF Media, KTF Films
Другие названия
Theory of Obscurity: A Film About the Residents, Pozostając w cieniu, The Residents: Теория неизвестности, めだまろん　ザ・レジデンツ・ムービー

Рейтинг фильма

6.9
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7 IMDb

Отзывы о фильме

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