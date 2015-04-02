Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мальдивы подождут"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Ральф
Отзывы о мультфильме «Ральф»
Wreck-It Ralph
Ральф
2012 / США
Трейлер
8.3
Оцените
60
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Отзывы о мультфильме «Ральф»
Вся информация о мультфильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
Сори, но какое-то странное описание:
Я конечно понимаю, что не обо всем пишут в официальных описаниях фильма, и не показывают в трейлерах... но если это так, то это мощный такой спойлер... Спасибо! :)
В любом случае мультик обещает быть зачётным!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Leshiy133
2 апреля 2015, 12:51
Студия Дисней выпускает замечательный и долгожданный мультфильм
«Ральф»
, в котором главный злодей компьютерной игры пытается выбраться из амплуа неприятного громилы и стать настоящим отважным героем, чтобы показать всем вокруг, что у него доброе сердце. Прекрасный 3D-аттракцион вышел очень весёлым и красочным, с прекрасным уровнем графики и по-настоящему захватывающим приключением!
Сладости жизни
Громила Ральф, которого никто не любит из-за его профессии, отправляется по миру компьютерных игры, в одной из которых и являлся ключевым злодеем, чтобы найти новых друзей, раскрыть свои истинные возможности и завоевать золотую медаль, дабы стать настоящим героем в глазах своих соседей и знакомых.
Диснеевский «Ральф» получился в первую очередь приключением эмоционально-захватывающим, в нём очень много трогательных моментов, искренности и человечности. Мультфильм умело способен разыграть и трагедию до слёз и настоящий радостный восторг, умело расставляя акценты по действию и персонажам, действительно ярким и запоминающимся.
Помимо обаятельного громилы практически весь мультик готовы украсть воинственная сержант Калхун, истребляющая космических жуков в лучших традициях «Звёздного десанта», «Старкрафта» и «Чужих», и очаровательная девочка-глюк Ванилопа, жизнерадостная и прикольная, которая, даже появляясь лишь во второй половине фильма, ловко становится ключевой героиней сюжета, с которой Ральф бок о бок преодолевает всевозможные трудности, препятствия и коварные планы врагов. Злодеи, к слову, тоже вышли колоритные – король сладкой страны со своим кислым помощником своими интригами помогают сделать сюжет мультфильма куда более закрученным и интересным.
Остальные второстепенные герои в духе забавной кибер-птички, Мастера-Феликса, соперниц и соперников Ванилопы в сахарных гонках «Сладкий Форсаж», в целом, получились просто удачным дополнением. Но всех их затмевает сногсшибательное количество всевозможных игровых камео – Зандгиф, Сонник, призрак из Пакмэна, Кано со Смоуком, и многие-многие другие. Узнаваемые, прикольные, помогающие расширить игровую вселенную «Ральфа» до несметного количества сиквелов, будь у Диснея такое желание. А в лучшем случае можно вообще собрать Сонника, Марио, Боевых Жаб, Феликса и прочих в аналог «Мстителей» для культовых компьютерных игр.
Мульт не углубляется дотошно в разжевывание игрового процесса, а наглядно показывает сам быт жизни по ту сторону экрана компьютерных игрушек. Сладости жизни, горести одиночества, дружбу, жажду приключений и многое другое, сочетая в чувственном коктейле бешенную энергетику и очень сочную графическую часть. В плане прорисовки особенно удался тот самый «Сладкий форсаж», в котором мороженное, шоколад, желе и прочие сладости с леденцами выглядят просто поразительно!
Но интересно здесь ещё и то, что дизайн героев совершенно не заточен под один графический движок, как во всех остальных мультфильмах сплошь и рядом. Практически впервые мы получили героев абсолютно разных по пропорциям тела и детализацией лица в зависимости от компьютерной игры, где они обитают. Так восьмибитный Мастер Феликс из 80х не может налюбоваться на современно-нарисованную Калхун. Игровые персонажи «Мортал Комбата» и «Стрит Файтера» максимально приближены к антропоморфному строению, в то время, как главный враг Сонника – гиперболически мультяшен, а вот персонажи сладких гоночек и вовсе отличаются особой милой «анимашностью» и большим размером головы.
В плане разнообразия анимации и вариаций человеческих героев, «Ральф» безусловно фильм-событие, не имеющий даже близко никаких аналогов среди современных мультфильмов. Ну, а по части содержания собственного сюжета, он также определённо должен понравиться любой зрительской аудитории.
Единственный его недочёт, это какой-то весьма странный политический подтекст, который открывается где-то под конец, когда принцесса заявляет о необходимости демократии, а самодержец превращается в подобие Царя Скорпионов, позиционируя монархию мировым злом. Если попытаться копнуть ещё глубже, то получим практически «чиновника» делающего «работу» за которую его ненавидит общественность, словно посыл для всяческих кабинетных начальников, руководителей, государственных чиновников и тому подобных, мол покажите, что у вас тоже доброе сердце, что вы не такие разрушители, коими мы всех вас видим. Тут уже смотря, в каких аналогиях рассматривать ситуацию главного героя. А вот девочка, не мечтающая быть принцессой, а мечтающая быть президентом - это уже что-то совсем не порядок.
С другой стороны, можно просто не искать очередное дно в детском мультике, по крайней мере, если закрыть глаза на призывы к демократии, «Ральф» учит умению добиваться своей цели и упорству, веры в мечту, не смотря на «родительские» запреты и неодобрение старших, отстаиванию собственных убеждений, желаний, и способности подниматься снова и снова даже после многочисленных падений, даже когда ничего не получается. «Ральф» очень правильный мультик, весьма удачно контактирующий со зрителем, а не просто рассказывающий очередную сказку о добре и зле. И в целом он куда глубже и увлекательней, чем может показаться.
Правда, тем не менее, остаются без ответов и некоторые существенные вопросы. Например, о том, почему после восстановления персонажа не пропадают его «глюки», или почему король-жук сохраняет рассудок короля, а не жук приобретает способности, как было оговорено ранее. Различные маленькие недочёты разной степени существенности так или иначе мешают восприятию игрового-анимационного фильма, но от всего этого спасает прекрасный юмор и искромётные диалоги (чаще всего между Ральфом и Ванилопой) и дико смешные второстепенные персонажи или просто забавные камео.
«Ральф» развлекает обилием своей зрелищности, потрясает качеством и разнообразием анимации и захватывает своим сюжетом, набрасывая всё новые и новые повороты истории, оставаясь трогательным и эмоционально-сильным, поднимая важные и нужные ценности, не банально о них рассказывая. И получилось это действительно грандиозно! Требуем многочисленных продолжений, благо мир раскрыт всего на 3 игрушки из несметного количества, как культовых и известных, так и возможных к придумке специально для мультика.
9/10
2 апреля 2015, 12:51
1
0
Ответить
https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Leshiy133 от 31/10/2012 - 17:12:33
Спасибо за рецензию!
А можно вопрос: там долгая роль у Соника и Марио??? Или они совсем на фоне появляются?
Очень уж персонажи примечательные.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Mavrodi
2 апреля 2015, 12:51
В "Ральф" Соник и Марио появляются в качестве комео. А так есть две придирки.
- Почему так сказать " принцеса " не является королевой??? У нее же нет отца от этого идет что она королева блин!!!Во всех мультфильмах где есть " принцесы " фактически являяются королевами ( в соник адвенчерс , Сали владеет титулом принцесы, но это объясняется тем что ее отец еще жив).
- По сути после перезагрузки , Пинилопа ( или как там ее) должна была стать нормальной, но нет. Как в конце было оговорено , она стала любимым гонщиком игроков , следовательно ее по любили из за читерства.
А так персонажи хорошо пророботаны, особенно голос, они подобрали все как надо. Голос Ральфа ( если я не ошибаюсь) принадлежит актеру играющий Леню из воронины. По сериалу факти чески тагже как и в фильме они похожи.
А так все было уже перечисленно сверху
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
Mavrodi, придирочки-то да, но вторую я попробую оправдать: как вам такой вариант, что у Ванилопы (именно так ее звали) была такая фишка - телепорт. Пока она была глюком всем казалось, что это неестественно + она не умела этим пользоваться. В режиме игру у них у всех может быть были какие-то фишки, а телепортом Ванилопа могла бьы пользоваться не все время, как и другие гонщики - своими бонусами. Ничего нелогичного не вижу.
Да, Ральф и его звуковик очень похожи, а ванилопу и феликса озвучивали квнщики - девченка просто бешенная на сцене (Наталья Медведева), она в шоу вумен на первом участвует.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Mavrodi
2 апреля 2015, 12:51
Голос - вот что мне нравится , ну это просто блеск. Ну а так про телепорт возможно и да, но проблема в том что это не объснилось, остается только гадать(.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Космополитра
2 апреля 2015, 12:51
Мультфильм,вроде, неплохой,сладкий.Приключения выжаты до предела,много тут придумать сложно,на первый взгляд.А так,он бесхитростный и предсказуемый.Но добрый и душевный.Это всё компенсирует.
7\10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
Космополитра, предсказуемый? Вы знали кем окажется [вот тот самый, которого не буду называть, чтобы не спойлерить]?
По поводу озвучки: мне одному показалось, что Джино (коротышка из дома Ральфа) озвучивал тот же актер, кто озвучивал Тауба из Хауса?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Космополитра
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Andryu от 05/11/2012 - 23:56:15
Предсказуемость не в отдельных персонажах(так и Винилопа могла оказаться мальчиком),а в общем движении фильма-Ральф заслужит награду(или она ему будет не нужна),жуки вряд ли победят,всё будет в шоколаде и т.д.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Mavrodi
2 апреля 2015, 12:51
Меня все равно прет✊ . Хочу ещё посмотреть.)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
Конфеты, краски, сладость повсюду с успехом компенсировала атомная амазонка из "долга героя" :)
В этом вся и прелесть, что Дисней умело балансирует на вкусах своих зрителей - в итоге остаются довольны все!
Если честно, мне немного удивительно как у них получилось с этим... (так, молчу, спйлеры не нужны, еще не все посмотрели)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Космополитра, 06/11/2012 - 00:34:02):
жуки вряд ли победят
Кстати, я не согласен, что жуки не победили. Очень грамотная вылазка в другую локацию, размножение и разрушение половины игры - это победа! Понятно, что потом это все не починить без жульничества (рестарт игры или молоток - что там в итоге было?) - жуки рулят ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 12/11/2012 - 07:45:01):
Неплохой мультик, по эмоциям – средненько.
А как вам эпизод с ломанием машины? Помоему очень сильный момент. Я сразу не сообразил как будет все исправлено...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
Нет, тут сполеров, к сожалению, нет. Много других бесполезных кнопок © :)
Ну или не очень бесполезных:
✊
По поводу того, что кому-то не понравился и кто-то заснул - мне кажется, что все люди настолько разные, что сделать такой мультик
для детей
, чтобы понравилось всем взрослым во всеми их тараканами - невозможно. Игры, война, сладости, озорница - тут попытались попасть во все психотипы и мне кажется это удалось сделать по-максимуму.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Mavrodi
2 апреля 2015, 12:51
Мне лично 15 и мне довольно таки понравилась( в основном из за знакомых лиц , озвучки и сцен) . Я смотрю фильмы и мультфильмы 20-90 годов , я получил такуюже радость и драматизм из gold rush с Чарли Чаплином, Властелин колец версия Бакши и черепашки ниндзя 90-х..
P.s. Когда сломали машину мне вспомнился концовку из fallout 1 таг же грустно. Выходец уходит в пустоши , так как смотритель щитает это безопаснее.(било очень грустно так как он спас мир а его так " отблагодарили" ✊ )
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
gnatali79
5 января 2022, 22:46
Оценка
Отличный мультик
5 января 2022, 22:46
0
0
Ответить
gnatali79
4 марта 2022, 09:20
Оценка
Мультфильм красивый
4 марта 2022, 09:20
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Сквозь время
8 комментариев
Астрал. Женщина в черном
4 комментария
Форсаж 10
81 комментарий
Король-львенок
3 комментария
Человек-Паук: Паутина Вселенных
39 комментариев
Король неба
39 комментариев
Чёрный клевер: Меч короля магов
3 комментария
Паралимпиец
16 комментариев
Побег из страны роботов
2 комментария
Трансформеры: Восхождение Звероботов
13 комментариев
Рождение легенд
15 комментариев
Снегирь
15 комментариев
В ожидании Дали
1 комментарий
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
23 комментария
Стражи Галактики. Часть 3
57 комментариев
Бугимен
1 комментарий
Таинственный поезд
2 комментария
Переводчик
44 комментария
До рассвета
59 комментариев
BTS: Yet to Come in Cinemas
205 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Король неба
Отзывы
2023, Китай, боевик, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Укрась прощальное утро цветами обещания
Рецензия
Отзывы
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
Отзывы
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Отзывы
2022, США, анимация
Король-львенок
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, семейный
Снегирь
Отзывы
2023, Россия, драма
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Я конечно понимаю, что не обо всем пишут в официальных описаниях фильма, и не показывают в трейлерах... но если это так, то это мощный такой спойлер... Спасибо! :)
В любом случае мультик обещает быть зачётным!
Сладости жизни
Громила Ральф, которого никто не любит из-за его профессии, отправляется по миру компьютерных игры, в одной из которых и являлся ключевым злодеем, чтобы найти новых друзей, раскрыть свои истинные возможности и завоевать золотую медаль, дабы стать настоящим героем в глазах своих соседей и знакомых.
Диснеевский «Ральф» получился в первую очередь приключением эмоционально-захватывающим, в нём очень много трогательных моментов, искренности и человечности. Мультфильм умело способен разыграть и трагедию до слёз и настоящий радостный восторг, умело расставляя акценты по действию и персонажам, действительно ярким и запоминающимся.
Помимо обаятельного громилы практически весь мультик готовы украсть воинственная сержант Калхун, истребляющая космических жуков в лучших традициях «Звёздного десанта», «Старкрафта» и «Чужих», и очаровательная девочка-глюк Ванилопа, жизнерадостная и прикольная, которая, даже появляясь лишь во второй половине фильма, ловко становится ключевой героиней сюжета, с которой Ральф бок о бок преодолевает всевозможные трудности, препятствия и коварные планы врагов. Злодеи, к слову, тоже вышли колоритные – король сладкой страны со своим кислым помощником своими интригами помогают сделать сюжет мультфильма куда более закрученным и интересным.
Остальные второстепенные герои в духе забавной кибер-птички, Мастера-Феликса, соперниц и соперников Ванилопы в сахарных гонках «Сладкий Форсаж», в целом, получились просто удачным дополнением. Но всех их затмевает сногсшибательное количество всевозможных игровых камео – Зандгиф, Сонник, призрак из Пакмэна, Кано со Смоуком, и многие-многие другие. Узнаваемые, прикольные, помогающие расширить игровую вселенную «Ральфа» до несметного количества сиквелов, будь у Диснея такое желание. А в лучшем случае можно вообще собрать Сонника, Марио, Боевых Жаб, Феликса и прочих в аналог «Мстителей» для культовых компьютерных игр.
Мульт не углубляется дотошно в разжевывание игрового процесса, а наглядно показывает сам быт жизни по ту сторону экрана компьютерных игрушек. Сладости жизни, горести одиночества, дружбу, жажду приключений и многое другое, сочетая в чувственном коктейле бешенную энергетику и очень сочную графическую часть. В плане прорисовки особенно удался тот самый «Сладкий форсаж», в котором мороженное, шоколад, желе и прочие сладости с леденцами выглядят просто поразительно!
Но интересно здесь ещё и то, что дизайн героев совершенно не заточен под один графический движок, как во всех остальных мультфильмах сплошь и рядом. Практически впервые мы получили героев абсолютно разных по пропорциям тела и детализацией лица в зависимости от компьютерной игры, где они обитают. Так восьмибитный Мастер Феликс из 80х не может налюбоваться на современно-нарисованную Калхун. Игровые персонажи «Мортал Комбата» и «Стрит Файтера» максимально приближены к антропоморфному строению, в то время, как главный враг Сонника – гиперболически мультяшен, а вот персонажи сладких гоночек и вовсе отличаются особой милой «анимашностью» и большим размером головы.
В плане разнообразия анимации и вариаций человеческих героев, «Ральф» безусловно фильм-событие, не имеющий даже близко никаких аналогов среди современных мультфильмов. Ну, а по части содержания собственного сюжета, он также определённо должен понравиться любой зрительской аудитории.
Единственный его недочёт, это какой-то весьма странный политический подтекст, который открывается где-то под конец, когда принцесса заявляет о необходимости демократии, а самодержец превращается в подобие Царя Скорпионов, позиционируя монархию мировым злом. Если попытаться копнуть ещё глубже, то получим практически «чиновника» делающего «работу» за которую его ненавидит общественность, словно посыл для всяческих кабинетных начальников, руководителей, государственных чиновников и тому подобных, мол покажите, что у вас тоже доброе сердце, что вы не такие разрушители, коими мы всех вас видим. Тут уже смотря, в каких аналогиях рассматривать ситуацию главного героя. А вот девочка, не мечтающая быть принцессой, а мечтающая быть президентом - это уже что-то совсем не порядок.
С другой стороны, можно просто не искать очередное дно в детском мультике, по крайней мере, если закрыть глаза на призывы к демократии, «Ральф» учит умению добиваться своей цели и упорству, веры в мечту, не смотря на «родительские» запреты и неодобрение старших, отстаиванию собственных убеждений, желаний, и способности подниматься снова и снова даже после многочисленных падений, даже когда ничего не получается. «Ральф» очень правильный мультик, весьма удачно контактирующий со зрителем, а не просто рассказывающий очередную сказку о добре и зле. И в целом он куда глубже и увлекательней, чем может показаться.
Правда, тем не менее, остаются без ответов и некоторые существенные вопросы. Например, о том, почему после восстановления персонажа не пропадают его «глюки», или почему король-жук сохраняет рассудок короля, а не жук приобретает способности, как было оговорено ранее. Различные маленькие недочёты разной степени существенности так или иначе мешают восприятию игрового-анимационного фильма, но от всего этого спасает прекрасный юмор и искромётные диалоги (чаще всего между Ральфом и Ванилопой) и дико смешные второстепенные персонажи или просто забавные камео.
«Ральф» развлекает обилием своей зрелищности, потрясает качеством и разнообразием анимации и захватывает своим сюжетом, набрасывая всё новые и новые повороты истории, оставаясь трогательным и эмоционально-сильным, поднимая важные и нужные ценности, не банально о них рассказывая. И получилось это действительно грандиозно! Требуем многочисленных продолжений, благо мир раскрыт всего на 3 игрушки из несметного количества, как культовых и известных, так и возможных к придумке специально для мультика.
9/10
Спасибо за рецензию!
А можно вопрос: там долгая роль у Соника и Марио??? Или они совсем на фоне появляются?
Очень уж персонажи примечательные.
- Почему так сказать " принцеса " не является королевой??? У нее же нет отца от этого идет что она королева блин!!!Во всех мультфильмах где есть " принцесы " фактически являяются королевами ( в соник адвенчерс , Сали владеет титулом принцесы, но это объясняется тем что ее отец еще жив).
- По сути после перезагрузки , Пинилопа ( или как там ее) должна была стать нормальной, но нет. Как в конце было оговорено , она стала любимым гонщиком игроков , следовательно ее по любили из за читерства.
А так персонажи хорошо пророботаны, особенно голос, они подобрали все как надо. Голос Ральфа ( если я не ошибаюсь) принадлежит актеру играющий Леню из воронины. По сериалу факти чески тагже как и в фильме они похожи.
А так все было уже перечисленно сверху
Да, Ральф и его звуковик очень похожи, а ванилопу и феликса озвучивали квнщики - девченка просто бешенная на сцене (Наталья Медведева), она в шоу вумен на первом участвует.
7\10
По поводу озвучки: мне одному показалось, что Джино (коротышка из дома Ральфа) озвучивал тот же актер, кто озвучивал Тауба из Хауса?
Предсказуемость не в отдельных персонажах(так и Винилопа могла оказаться мальчиком),а в общем движении фильма-Ральф заслужит награду(или она ему будет не нужна),жуки вряд ли победят,всё будет в шоколаде и т.д.
В этом вся и прелесть, что Дисней умело балансирует на вкусах своих зрителей - в итоге остаются довольны все!
Если честно, мне немного удивительно как у них получилось с этим... (так, молчу, спйлеры не нужны, еще не все посмотрели)
Кстати, я не согласен, что жуки не победили. Очень грамотная вылазка в другую локацию, размножение и разрушение половины игры - это победа! Понятно, что потом это все не починить без жульничества (рестарт игры или молоток - что там в итоге было?) - жуки рулят ✊
А как вам эпизод с ломанием машины? Помоему очень сильный момент. Я сразу не сообразил как будет все исправлено...
Ну или не очень бесполезных:
✊
По поводу того, что кому-то не понравился и кто-то заснул - мне кажется, что все люди настолько разные, что сделать такой мультик для детей, чтобы понравилось всем взрослым во всеми их тараканами - невозможно. Игры, война, сладости, озорница - тут попытались попасть во все психотипы и мне кажется это удалось сделать по-максимуму.
P.s. Когда сломали машину мне вспомнился концовку из fallout 1 таг же грустно. Выходец уходит в пустоши , так как смотритель щитает это безопаснее.(било очень грустно так как он спас мир а его так " отблагодарили" ✊ )
Авторизация по e-mail