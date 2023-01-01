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Ральф Ральф
Киноафиша Фильмы Ральф Награды и номинации мультфильма Ральф
Wreck-It Ralph Ральф 2012 / США
8.2 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Награды и номинации мультфильма Ральф

Вся информация о мультфильме
Оскар 2013 Оскар 2013
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучший анимационный фильм
Номинант
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