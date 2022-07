1 When Can I See You Again? Owl City / Matthew Thiessen 3:38

2 Wreck-It, Wreck-It Ralph Buckner & Garcia / Jamie Houston 2:59

3 Celebration Kool & The Gang 3:40

4 Sugar Rush AKB48 / Jamie Houston 3:15

5 Bug Hunt (Noisia Remix) Skrillex 7:05

6 Shut up and Drive Rihanna 3:32

7 Wreck-It Ralph Генри Джекман 1:33

8 Life in the Arcade Генри Джекман / Dominic Lewis 0:44

9 Jumping Ship Генри Джекман / Matthew Margeson 1:06

10 Rocket Fiasco Генри Джекман / Dominic Lewis 5:49

11 Vanellope von Schweetz Генри Джекман 2:57

12 Royal Raceway Генри Джекман / Dominic Lewis 3:23

13 Cupcake Breakout Генри Джекман / Dominic Lewis 1:12

14 Candy Vandals Генри Джекман 1:39

15 Turbo Flashback Генри Джекман / Dominic Lewis 1:42

16 Laffy Taffies Генри Джекман / Dominic Lewis 1:36

17 One Minute to Win It Генри Джекман 1:17

18 Vanellope's Hideout Генри Джекман 2:33

19 Messing with the Program Генри Джекман / Dominic Lewis 1:20

20 King Candy Генри Джекман / Dominic Lewis 2:11

21 Broken-Karted Генри Джекман 2:50

22 Out of the Penthouse, Off to the Race Генри Джекман 2:51

23 Sugar Rush Showdown Генри Джекман / Matthew Margeson 4:16

24 You're My Hero Генри Джекман / Matthew Margeson 4:16