|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|When Can I See You Again?
|Owl City / Matthew Thiessen
|3:38
|2
|Wreck-It, Wreck-It Ralph
|Buckner & Garcia / Jamie Houston
|2:59
|3
|Celebration
|Kool & The Gang
|3:40
|4
|Sugar Rush
|AKB48 / Jamie Houston
|3:15
|5
|Bug Hunt (Noisia Remix)
|Skrillex
|7:05
|6
|Shut up and Drive
|Rihanna
|3:32
|7
|Wreck-It Ralph
|Генри Джекман
|1:33
|8
|Life in the Arcade
|Генри Джекман / Dominic Lewis
|0:44
|9
|Jumping Ship
|Генри Джекман / Matthew Margeson
|1:06
|10
|Rocket Fiasco
|Генри Джекман / Dominic Lewis
|5:49
|11
|Vanellope von Schweetz
|Генри Джекман
|2:57
|12
|Royal Raceway
|Генри Джекман / Dominic Lewis
|3:23
|13
|Cupcake Breakout
|Генри Джекман / Dominic Lewis
|1:12
|14
|Candy Vandals
|Генри Джекман
|1:39
|15
|Turbo Flashback
|Генри Джекман / Dominic Lewis
|1:42
|16
|Laffy Taffies
|Генри Джекман / Dominic Lewis
|1:36
|17
|One Minute to Win It
|Генри Джекман
|1:17
|18
|Vanellope's Hideout
|Генри Джекман
|2:33
|19
|Messing with the Program
|Генри Джекман / Dominic Lewis
|1:20
|20
|King Candy
|Генри Джекман / Dominic Lewis
|2:11
|21
|Broken-Karted
|Генри Джекман
|2:50
|22
|Out of the Penthouse, Off to the Race
|Генри Джекман
|2:51
|23
|Sugar Rush Showdown
|Генри Джекман / Matthew Margeson
|4:16
|24
|You're My Hero
|Генри Джекман / Matthew Margeson
|4:16
|25
|Arcade Finale
|Генри Джекман
|3:19