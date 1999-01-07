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Николай Парфенов
Николай Парфенов
О персоне
Фильмография
Николай Парфенов
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Дата рождения
26 июля 1912
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
7 января 1999
Карьера
Актер
Биография Николай Парфенов
Родился 26 июля 1912 года. Сергеевы Горки, Владимирская губерния, Россия.
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Фильмография Николай Парфенов
Слезы капали
комедия, драма, сказка
1982, СССР
7.0
Есть идея!
комедия
1977, СССР
6.0
Кыш и Двапортфеля
семейный, комедия, детский
1974, СССР
7.0
Семь стариков и одна девушка
комедия, мюзикл, спорт
1968, СССР
6.0
Дети Дон-Кихота
комедия
1965, СССР
0.0
Тридцать три
комедия
1965, СССР
6.0
Председатель
драма
1964, СССР
7.0
Сын полка
военный, драма
1946, СССР
7.0
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