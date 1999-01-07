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Николай Парфенов
Nikolay Parfyonov
Киноафиша
Персоны
Николай Парфенов
Николай Парфенов
Nikolay Parfyonov
Дата рождения
26 июля 1912
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
7 января 1999
Карьера
Актер
Место рождения
Сергиевы-Горки, Россия
Место смерти
Москва, Российская Федерация
Место захоронения
Химкинское кладбище, Россия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Биография Николай Парфенов
Родился 26 июля 1912 года. Сергеевы Горки, Владимирская губерния, Россия.
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Популярные фильмы
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