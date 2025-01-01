Надворный советник Иван Кузьмич Подколесин задумывается о женитьбе. Мужчина приходит к выводу, что человеку его возраста и положения необходимо иметь семью. Вот только с чего начать? И кому предложить руку и сердце? На помощь герою приходит профессиональная сваха Фёкла Ивановна. Как раз недавно она беседовала с купеческой дочкой Агафьей Тихоновной. Девушке уже исполнилось 26 лет, и для замужества в обществе ее считают перезрелой. Однако Фёкла Ивановна убеждена, что такой красавице грех сидеть весь век в девках, поэтому она собирается сосватать Агафью надворному советнику. Тем временем Подколесин начинает потихоньку сомневаться - а так ли нужна ему жена?