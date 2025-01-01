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Женитьба

Zhenitba 18+
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О фильме

Надворный советник Иван Кузьмич Подколесин задумывается о женитьбе. Мужчина приходит к выводу, что человеку его возраста и положения необходимо иметь семью. Вот только с чего начать? И кому предложить руку и сердце? На помощь герою приходит профессиональная сваха Фёкла Ивановна. Как раз недавно она беседовала с купеческой дочкой Агафьей Тихоновной. Девушке уже исполнилось 26 лет, и для замужества в обществе ее считают перезрелой. Однако Фёкла Ивановна убеждена, что такой красавице грех сидеть весь век в девках, поэтому она собирается сосватать Агафью надворному советнику. Тем временем Подколесин начинает потихоньку сомневаться - а так ли нужна ему жена?

  • Изначально режиссер Виталий Мельников не собирался снимать фильм на основе одноименной пьесы Николая Гоголя, считая ее устаревшей. Однако в дальнейшем он передумал и приступил к съемкам.
  • Актриса Тамара Гусева, исполнившая в картине роль Дуняшки, во время съемок все время ходила босиком. Это было нужно, чтобы ее стопы в кадре казались стертыми, как у настоящей горничной. 
  • Фильм был снят в Шлиссельбурге. К слову, до «Женитьбы» ни один не советский фильм не был снят в этом городе. 
  • Одна из сцен на скотном дворе была специально придумана для героя Владислава Стржельчика. В пьесе Гоголя такой сцены не было.

Комедия по одноименной пьесе Н.В.Гоголя

Страна СССР
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 22 мая 1978
Дата выхода
22 мая 1978 СССР
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Zhenitba, Căsătoria, Die Heirat, El casamiento, Háztűznéző, Marriage, Naisevõtt, Ożenek, Женитьба
Режиссер
Виталий Мельников
Виталий Мельников
В ролях
Светлана Крючкова
Светлана Крючкова
Алексей Петренко
Алексей Петренко
Олег Борисов
Олег Борисов
Владислав Стржельчик
Борислав Брондуков
Борислав Брондуков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 16 голосов
7.2 IMDb
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Женитьба

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