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Паранорман или как приручить зомби 3D Паранорман или как приручить зомби 3D
Киноафиша Фильмы Паранорман или как приручить зомби 3D Награды и номинации мультфильма Паранорман или как приручить зомби 3D
ParaNorman Паранорман или как приручить зомби 3D 2012 / США
6.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Награды и номинации мультфильма Паранорман или как приручить зомби 3D

Вся информация о мультфильме
Оскар 2013 Оскар 2013
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Лучший анимационный фильм
Номинант
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2023, Россия, драма
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2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
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2023, США, приключения, анимация, комедия
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