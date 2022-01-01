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Крис Батлер

Chris Butler
Крис Батлер
Крис Батлер Chris Butler
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Карьера
Сценарист
Биография Криса Батлера

Родился в 1974 году. Ливерпуль, Великобритания.

Фильмография Криса Батлера
Потерянное звено
Потерянное звено
анимация 2018, США / Канада
7.0
Паранорман или как приручить зомби 3D
Паранорман или как приручить зомби 3D
фэнтези, анимация, ужасы, комедия, приключения 2012, США
6.0
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