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Лесли Манн
Лесли Манн
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Лесли Манн
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Дата рождения
11 сентября 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Биография Лесли Манн
Родилась 11 сентября 1972 года. Сан-Франциско, США.
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Фильмография Лесли Манн
Пузырь
комедия
2022, США
5.0
В ритме ча-ча-ча
комедия, драма
2022, США
8.0
Бывшая с того света
комедия
2020, Великобритания
5.0
Сиротский Бруклин
криминал, триллер
2019, США
7.0
Удивительный мир Марвена
драма, биография
2018, США
6.0
Секса не будет!!!
комедия
2018, США
5.0
В активном поиске
мелодрама, комедия
2016, США
6.0
Комик
комедия
2016, США
5.0
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Джадд Апатоу работает над сиквелом комедийной мелодрамы «Любовь по-взрослому»
Спустя десятилетие Пол Радд и Лесли Манн должны вернуться к своим ролям.
Написать
21 марта 2022 12:15
Фильм в фильме: Netflix выпустил метатизер комедии «Пузырь» со звездным актерским составом
В ленте сыграли Педро Паскаль, Карен Гиллан, Лесли Манн и Дэвид Духовны.
Написать
3 марта 2022 11:40
В кино по домашним связям: совместные проекты знаменитых актеров с их детьми
Когда повезло родиться детьми Тома Хэнкса, Анджелины Джоли и Уилла Смита: самые яркие моменты звёздного кумовства.
Написать
28 мая 2021 17:18
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