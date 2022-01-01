Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Паранорман или как приручить зомби 3D Паранорман или как приручить зомби 3D
Киноафиша Фильмы Паранорман или как приручить зомби 3D Паранорман или как приручить зомби 3D, 2012: актеры и роли
ParaNorman Паранорман или как приручить зомби 3D 2012 / США
6.5 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Паранорман или как приручить зомби 3D, 2012: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Крис Батлер Крис Батлер Chris Butler Сэм Фелл Sam Fell
В ролях
Коди Смит-МакФи Коди Смит-МакФи Kodi Smit-McPhee Лесли Манн Лесли Манн Кристофер Минц-Плассе Кристофер Минц-Плассе Christopher Mintz-Plasse Анна Кендрик Анна Кендрик Anna Kendrick Джон Гудман Джон Гудман John Goodman Кейси Аффлек Кейси Аффлек Casey Affleck Джоделль Ферланд Джоделль Ферланд Jodelle Ferland
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Приложение киноафиши