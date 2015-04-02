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Третий лишний Третий лишний
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Ted Третий лишний 2011 / США
7.5 Оцените
81 голос Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Третий лишний»

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Наша рецензия

Не успел еще Мел Гибсон вдоволь навоеваться с надетым на руку бобром, как Марк Уолберг уже вступил в новое эпическое противостояние – с плюшевым мишкой, подаренным ему на Рождество почти три десятилетия назад. Но если зафиксированный Джоди Фостер случай Мела Гибсона и бобра проходил по ведомству чревовещателя и постепенно овладевающей им магической куклы (только магия здесь была заменена углубляющейся психической зависимостью на фоне депрессии и шизофрении), то описанный – во всех…

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Розака 2 апреля 2015, 12:51
Слава Богу в таком переводе он не выйдет... и так фильм отличный... не понимаю зачем там мат?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Serene, 23/06/2012 - 21:55:15):потому что в оригинале по-страшному матерятся ну в оригиналах многих фильмов в США матерятся... некультурные люди, что ж поделать ✊ я имела ввиду зачем нам мат при дубляже?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (test, 23/06/2012 - 22:43:33):да затем, чтобы перевод максимально соответствовал оригиналу, коли уж там матерятся.



ну идея и без мата отличная...зачем же ее ухудшать ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (test, 24/06/2012 - 14:09:08): благодаря тебе на одного капитана очевидность стало больше зато если бы оставили все как в оригинале стало бы на одного легального зрителя меньше ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (SwordfishV, 24/06/2012 - 23:38:41):В чем смысл фильма где будут курить из бульбулятора но не будут материться



ну в официальном трейлере мишка не курит... а просто кашляет, т.к. состарился ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Не уверена вот... скажи еще что сцену с шоколадкой оставят...не думаю, что у нас такое пустят в эфир. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
ну зачем же ребенка вести на взрослые фильмы? ✊ а спорить не буду... чувствую подвох ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
прошлая попытка америкосов сделать о...фигевшую комедию закончилась весьма жидким стулом (это я о приключениях перцев)...

посмотрим, что тут будет...английский трейлер жжет напалмом, главное чтобы на весь фильм настроя хватило...

а для

Цитата (Serene, 24/06/2012 - 11:56:45):ну, при дубляже и в самом деле не нужен, т.к. ИМХО будет резать слух

в смысле, не сам мат, а неумение актёров дубляжа вкладывать в этот мат эмоции

можно пускать английскую дорожку с русскими субтитрами, те кто по англ понимают - оценят, ну а кто не очень, не будет до глубины души оскорблен озвученными матами

Цитата (Розака, 24/06/2012 - 13:39:55):идея и без мата отличная...зачем же ее ухудшать

недеццкая комедия про сквернословящего дебошира без мата...даже не знаю с чем сравнить: лыжи без снега?

pps медвед жги ...✊ (это не реклама одного премьера)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (SwordfishV, 26/06/2012 - 09:47:40):Подвох лишь в том что я достаточно уверен в своей точке зрения



ааа... а я думала подвох будет с авой.. если она не пошлая, я пожалуй, согласна поспорить ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Foggy, 25/06/2012 - 23:11:28):можно пускать английскую дорожку с русскими субтитрами, те кто по англ понимают - оценят, ну а кто не очень, не будет до глубины души оскорблен озвученными матами



вот кстати оригинальная дорожка мои нежные уши не оскорбила почему то ✊ видимо просто русский мат уж очень грубо звучит в обычной речи... вопринимается плохо лично мной✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
ну эта сцена еще куда ни шло... я была о тебе худшего мнения ✊ ладно, по рукам?✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (SwordfishV, 28/06/2012 - 12:25:53):Ты про кх...нуху? Её забанят



ну меня не забанят за аву? если забанят, я против ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Кстати... не знаю как в США, а вот будучи в Европе на каникулах, видела данный фильм с субтитрами на родном языке и английской озвучке, но без мата! ... так что, поклонники мата в кино, это не только у нас цензура (слава тебе Господи)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Serene, 19/07/2012 - 23:37:16):второго, более мягкого варианта "английской озвучки" не существует в природе

ну может там сцены резали... я не в курсе ж... я видела только один вариант.

ЗЫ Софт порно и просто порно не смотрю... мне неинтересно

ЗЗЫ Смотрено было в Португалии.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
dekstar 2 апреля 2015, 12:51
Ребята из Липецка!Кто хочет в кинотеатре посмотреть "Третий лишний" в переводе Гоблина(Пучков)-давайте добиваться спец.показов.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
Комедия от автора "Гриффинов" - "Третий лишний", про ожившего плюшевого медведя с Марком Уолбергом и Милой Кунис в главных ролях, получилась незабываемо-прекрасной, ловко обыгрывающей штампы ромкомов, иронизируя со стёбом, и представляющей из себя весьма любопытную "сказочку" в убойно-комедийном ключе и современных реалиях.



Братец-медвежонок



Новая комедия от создателей «Гриффинов» получилась ностальгически-киноманской сказкой для взрослых. Здесь Ксавье-Пикард закадровым голосом нахваливает крутые вертолёты, рассказывая историю об осуществившемся желании, оживившим плюшевого медведя. Здесь воспроизводят культовый эпизод «Аэроплана», здесь на рингтонах мобильников играет Марш Империи из «Звёздных войн» и заглавная тема «Рыцаря дорог», здесь главные герои фанатеют по «Флэшу Гордону» и встречают своего кумира – самого Сэма Джонса, а начальство хвастает знакомством с Томом Скерритом.



Оживший медведь умудряется шутить над всем подряд, либо срываясь в вульгарность и пошлость, либо снова юморит на сериальную и киношную тематику, ругая Сэндлеровских «Близнецов», смотрит шоу, в котором знаменитости за глаза поливают друг друга глязью, примечает сходство самого удивительного камео с Зелёным Фонарём, и заявляет, что поёт получше Питера Гриффина.



Весьма приятно, что в Голливуде активной тенденцией стало делать что-то олдскульное и ностальгическое, вспоминая культовые фильмы и легендарную музыку от фильма к фильму. «Третий лишний» в этом плане картина, безусловно, яркая и эффектная. При появлении Джонса переживаешь те же эмоции, что герой Уолберга, словно сам стоишь на его месте, после закадровых слов о никудышном «Возвращении Супермена» и Брэндоне Руте хочется аплодировать стоя, ну, а шутка, что Имперский Марш – это музыка из «Сумерек» вообще, пожалуй, самая смешная и изысканная во всей картине!



Тем не менее помимо звездных камео и регулярных отсылок к чему-либо у картины имеется целостный сюжет. Паразитирующий, правда на всех ромковых штампах, банальный до невозможности, и в который раз поднимающий тему о том, что среднестатистический мужчина – это ленивый, пошлый и инфантильный свин, но при этом не лишённый обаяния, чувств и харизмы. А в самые нужные моменты, порой, ещё и мозгов. В общем, главный герой – это такой же Питер Гриффин, Гомер Симпсон, Кенни Пауэрс и прочие те, кого мы любим не смотря на всю их невыносимость.



При этом персонаж Уолбергом подан всё-таки не заядлым жизненным циником, не бабником и не пофигистом. Глобальных целей и карьерного роста он себе не ставит, но и живёт довольно счастливо, не желая взрослеть психологически, но в физиологическим плане, конечно же, нуждающийся в сексе и любви. Мила Кунис же фильму нужна исключительно для картонной фигурки в истории о дружбе, ничего за пределами свойственного шаблона она не выдаёт, обнажённой опять не появляется, и ничего умного и глубокого по фильму не скажет.



А вот персонаж-спецэффект, компьютерно-мохнатый, живой и говорящий игрушечный медведь – это действительно герой яркий и глубокий, вынужденный мириться с, от части «предательством» лучшего друга, со своей собственной неполноценностью и чужеродностью окружающего мира, настроенного людьми под людей. Правда вот с поиском работы у него всё ладиться не в пример многим представителям человеческого вида, и популярность за счёт теле-шоу в детстве была, делая до сих пор узнаваемым на улицах.



«Третий лишний» по своей концепции сильно напоминает «Бобра» от Джоди Фостер, в лучшем смысле такого сравнения. И при том, что здесь рейтинг R – куда более взрослый, картина получилась гораздо мягче и жизнерадостней. В конце концов, это не драма, а комедия. Хотя, порой кажется, что нам выдают какую-то детскую сказку, невесть зачем выданную под ромком для подростков, напичканную к тому же сиськами и матными словечками в угоду взрослой аудитории. Самое странное «семейное кино», стёб-пародия на ром-ком или всё-таки действительно «сказка для взрослых» от создателей Гриффинов?! Здесь уж, пожалуй, ответ не так важен, сколько зрительские впечатления. Комедия должна быть смешной, ромком – лиричным, а сказка иметь обязательный хэппи енд. Со всеми своими задачами фильм отлично справляется.



Начинаясь с детства героев, наблюдая как братец-медвежонок превращается в милого раздолбая, рисующего лицо кота Гарфилда на полуобнажённой проститутке, принимающего наркотики, и пересматривающего старые культовые картины и сериалы в перемешку с современными новинками, видишь уже не игрушку и не медведя, а зеркало общества, в котором таких мишек Тедди не мало, и не факт, что это плохо, не факт, что хорошо. Всё это давно стало нормой жизни, и правильно подобранная ирония и ловко поданная полу-правда получает эмоциональный и жизненный отклик в зрительском сердце, а значит кино попадает точно в цель.



Не обходится, конечно же, без фирменно-гриффиновских вульгарностей типа диалогов о пердеже, и не только диалогов, совершенно отвратных сцен про дерьмо на полу, глупостей про боязнь грома и тому подобного. Но раз уж у «Гриффинов» большая фан-база, значит, и эта часть юмора кому-то придётся по вкусу. По крайней мере помимо этого в фильме много куда более по-настоящему смешного и куда менее тошнотворного.



Тусклость второстепенных героев здесь с лихвой компенсируется наличием классных камео, не смешные шутки оказываются в меньшинстве, ведь действительно отличного юмора в картине навалом, ну а совершенно тусклая Мила Кунис по крайней мере симпатична внешне, и, возможно, девушку ярче, сообразительнее и лучше – главный герой просто не заслужил. В целом всё сбалансировано, не идеально, но профессионально и ярко, а за киношный юмор и удачные отсылки и вовсе картину хочется бесконечно хвалить.



8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Песенка громобратьей это нечто, жаль, не запомнила наизусть.

А драка Тэда и Джона в мотеле в плане драйва, по правде, перекрывает мутузовку между Бэйном и Бэтманом в последнем фильме.

А Кунис-то какая, я прям любовалась. Но вот чего героиня на Тэда взъелась... Мишка же волшебный, единственный такой. И чем мужик с мишкой отличается от мужика без мишки? Правильно, мишкой. А мишка уникальный. Короче, думаю, она просто ревновала.

Райан Рейнольдс, по-моему не произнес ни одного слова в кадре, а, блин, запоминается ведь, смешно.

Камера летает плавно и легко, как будто сказку снимали, и никакого дерганья.

Комедия здоровская, наидушевная, и плюшевая тема раскрыта замечательно.

Флэш Гордон только не знаком и потому не понятен. "Он здесь! И у него пробор посередине головы!" Это примерно как с Алисой Селезневой тусоваться, что ли, если наших культовых героев вспоминать? Но вряд ли она так лихо пьет и проламывает стены одним ударом...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 04/08/2012 - 01:15:42):Фильмец тупняцкий ваще-то порядком, особенно последняя треть.



ну наконец-то... я то я все ждала-ждала, а тут одни хвалебные оды... свое фи писать даже боялась, чтобы не получить тухлым помидором.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 04/08/2012 - 18:17:29):Дальше, попадая в так называемое взрослое состояние, человек умирает и становится просто ходячим трупом - зомби. Этот взрослый зомбак - он жестко запрограммирован на определенные поступки, он уже не может получать радость от окружающего мира.



вот уж ерунда... вы какие-то 2 полярности сравнили... взрослый человек это ж совсем не обязательно скучный серый семьянин✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 05/08/2012 - 13:21:41):Просто повзрослев, человек теряет свежесть ощущений, радость открытий. Кроме того он перестает думать, а начинает жить и вести себя по готовой программе, стандартным схемам, имеющимся (позаимствованным у других членов зомби-стада) стереотипам поведения.





ну не знаю... мне вот после просмотра бедной богатой девочки казалось, что взрослый человек это тот кто принимает себя таким какой он есть....

а потом радость открытий она есть и у взрослых... всегда же есть то, что еще видел или не пробовал... у вас какой-то унылый взрослый получился ✊ не хочу таким быть ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Кино качественное, это точно. Все остальное субьективно..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Oberon 2 апреля 2015, 12:51
Просто замечательный фильм, абсолютно не жалею, что сходил. Пожалуй, лучшая комедия 2012, а в 2011 только парочку помню, которые могли сравниться с "Третий лишний".



Хороший сюжет, СМЕШНЫЕ(что а американских фильмах не так часто) шутки и просто блестящая игра актёров.



Идите и не пожалеете.

10 из 10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 04/08/2012 - 01:15:42):Десятки позабавили

точно так же, как и нули

т.е. люди смотрели и плевались? как мыши ели кактус, наверно

ps по фильму вполне неплохо...за шутку с тренером и улыбающуюся рожу лотнера я даже простил все жевания соплей, подзатягивающиеся в монологах...если бы не перебор с пердельной темой поставил бы 8-8,5 (за некоторые провисания), а так 7.5/10 набрала комедия...

pps за сколько интересно Рейнольдс согласился целоваться с тем старпером...впрочем америкосы любят всякие wierd-show так что скорее всего незадорого ✊

ppps медвед крутой, когда его совсем не уносит, как со шлюхами ✊ , а то что фильм детский и не для детей, дык в этом его изюминка, за которую он и набрал по моей шкале столько же, сколько трансформеры к примеру ✊

pppps блондинка, кстати, в сцене у касс просто огонь...для пиара ей это кино в самый раз думаю ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Хах, да ладно, куча шуток в этом фильме!

"смотрим фильм, говно канешна, но девочки шлюхи, поэтому терпят"

"чего??? Лори ждет предложения?? что за бред?? какая нормальная девушка хочет замуж??!!"

"- я думаю, Лори хочет чего то особенного в этот день (годовщина).. - анала??"



И тема с Лотнером в конце супер, и Рейнольдс душка, обожаю это его выражение лица.. А драка Джона и мишки в отеле! Почему то напомнила Борна, у меня так истерика была ✊ Тедди на собеседовании тоже прелесть!

Не сказать что весь фильм сплошная умора, но шуток смешных остроумных жизненных предостаточно, опережая большинство комедий. Плюс харизматичный неожиданный персонаж для традиционного кинематографа, очень качественно выполненный ✊

Филосовскую составляющую в комедиях не люблю, но тут она подана очень неутомительно, о нежелании взрослых людей брать на себя ответственность, дурацкой привычке идти на поводу у других и проживать свою жизнь словно черновик... Меня очень тронуло, захотелось срочно принять какое нибудь важное решение.

К минусам отнесу постаревшего и подурневшего Марка Уолберга, а на фоне Милы он уж совсем замарашка, ну это чисто женская позиция ✊ И жутко надоели вечно блюющие и пукающие американцы во всех фильмах, они просто культивируют пердеж, как отдельное направление экшена.

8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
В целом хороший фильм, стоит посмотреть. Почти все шутки конечно ниже пояса ( что естественно в фильмах для взрослых ), но классные - на уровне "Очень страшное кино 1" - хохотал большую часть фильма. Концовка на мой взгляд излишне сентиментальная, но логичная и уместная. Чувствуется свежая, оригинальная идея в основе фильма, обеспечившая его успех, а вот в случае его продолжения следующий фильм будет полной фигней. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
patish 2 апреля 2015, 12:51
Я считал из этого ничего не может получится... Я даже в кино на него попал случаен, просто друзья затащили)))) я уржался до полусмерти))) Как они смогли из такого сценария слепить кино которое СМОТРИТСЯ????????)))) Мне страшно подумать, что бы получилось если русские решили сняти подобное кино...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (SwordfishV, 26/08/2012 - 21:10:29):Ладно, хоть ты и проспорила я тебя амнестирую



да ладно, я держу свои слова.... что делать надо?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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