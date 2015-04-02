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Не успел еще Мел Гибсон вдоволь навоеваться с надетым на руку бобром, как Марк Уолберг уже вступил в новое эпическое противостояние – с плюшевым мишкой, подаренным ему на Рождество почти три десятилетия назад. Но если зафиксированный Джоди Фостер случай Мела Гибсона и бобра проходил по ведомству чревовещателя и постепенно овладевающей им магической куклы (только магия здесь была заменена углубляющейся психической зависимостью на фоне депрессии и шизофрении), то описанный – во всех…