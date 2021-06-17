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Джоэл МакХэйл
Джоэл МакХэйл
Joel McHale
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Джоэл МакХэйл
Joel McHale
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Дата рождения
20 ноября 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Джоэл МакХэйл
Родился 20 ноября 1971 года Рим, Лацио, Италия.
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Фильмография Джоэл МакХэйл
Отчаянные аферистки
комедия
2021, США
6.0
Легенды «Смертельной битвы»: Битва королевств
боевик, приключения, анимация
2021, США
6.0
Бекки
боевик, триллер
2020, США
5.0
Легенды «Смертельной битвы»: Месть Скорпиона
боевик, приключения, анимация
2020, США
7.0
Нация убийц
триллер
2018, США
3.0
Игрушки для взрослых
комедия, детектив, криминал
2018, США
6.0
Избави нас от лукавого
криминал, боевик, триллер, ужасы
2014, США
7.0
Взрослые новички
комедия, драма
2014, США
5.0
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Летом выйдет сиквел анимационного фильма «Легенды «Смертельной битвы»: Месть Скорпиона»
Джоэл МакХэйл и Дженнифер Карпентер снова озвучат Джонни Кейджа и Соню Блэйд.
Написать
17 июня 2021 16:04
Первый трейлер мрачной романтической комедии «Счастливо»
Премьера состоится 19 марта.
Написать
10 февраля 2021 15:51
Первые кадры второго сезона «Сумеречной зоны» проспойлерили новый актерский состав
В каст продолжения вошли Морена Баккарин, Джерни Смоллетт-Белл, Билли Портер, Тофер Грейс и другие.
Написать
8 мая 2020 08:58
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