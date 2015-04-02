Элизиум - рай не на Земле
– В 2159 году человеческое общество разделилось на два класса: одни — очень богатые, живущие на космической станции «Элизиум», сделанной человеческими руками; другие — все остальные, вынужденные существовать на перенаселенной, гибнущей Земле. Министр Роудс не остановится ни перед чем, чтобы реализовать анти-иммиграционные законы и сохранить роскошный стиль жизни обитателей «Элизиума», но это не останавливает жителей Земли, которые стремятся любой ценой попасть в этот космический рай для богатеев. Одного из таких неудачников, парня по имени Макс, загоняют в угол и вынуждают согласиться на опасное задание, которое в случае успешного выполнения не только спасет ему жизнь, но и поможет привнести равновесие в существование разделенного мира.
И, боюсь, развитие тоже будет как всегда: перебьём элиту, дабы остались только бедняки в своём разрушенном мире.
Драму он вытянет и героя изобразит, но Фостер всех заткнет за пояс.
ну так в том то и дело. РоссоМахно конечно забавный фильм, но не уровень Элизиума, я надеюсь..
Честно сказать, если б я не смотрел "Район №9", то сидел бы при просмотре с открытым ртом. Но Бломкамп здесь выше своего дебютника прыгнуть не смог. Но оно и понятно: слишком уж много от него ожидали. В целом, весь фильм уже успели показать в многочисленных трейлерах, что, конечно, плохо, ибо интригу запороли напрочь. Но как бы технически совершенно не смотрелся фильм (даже в в тех же трейлерах), они не передают главное в фильме - сбалансированность сюжета, а она, как я посмотрел, здесь хромает. Как-то уж скомкано что-ли.
Но если говорить в сравнении с другими блокбастерами (теми же осточертелыми комиксами) "Элизиум", безусловно, подрячком.
8/10
А вообще то и на Земле есть верхние и нижние миры - развитые страны и страны третьего мира, а также границы между ними, которые строго охраняются. Кому то повезло родиться в благополучной стране, а кому то приходится существовать в стране грязной, нищей и голодной.
Главное, что история трижды романтическая. Нежная дружба в детстве, рисование М+F на руке, и пальчиком в небо: я тебя туда отвезу. Выросли, потерялись, встретились, парень превратился в авторитетного бегемотика с M+F уже в виде тату на животе, с ч/ю и ж/о. У обоих проблемы, бегемотик очень хочет жить, Фрай ведь, вот она, рядом, и кофе попить обещала...
Очень всё душевно, только антураж идиотский. Булгакова надо было полистать. Ну, займет Швондер особнячок с бассейном побольше. Шариковы наводнят Э-м, начнется не то что разруха, такой чудовищный хаос, что никакие медкапсулы счастьем не покажутся. Граждан Э-ма ведь нельзя арестовывать, а полиция вся дроидная. Пока их перепрограммируют, и кто это будет делать, по какому принципу, в чьих интересах, страшно подумать...
5/10
7/10
И скажите, как в этом Иллизиуме, в столь развитом обществе, можно перезагрузить конституцию с Земли на компьютере? И почему Иллизиумцы не додумались поставить защиту на свой "дом", и пользуются услугами какого то сумашедшего?
Сходить можно. Но если и не сходите, многого не потеряете.
что бы Вы знали, мистер Ярмольник, скоро будет показан в амплуа Дона Руматы,ржиссера который уже умер (насколько я могу знать). Произведение надеюсь известно...))
Да нет, к слову пришлось.А материя действительно высокая✊ ✊
сюжет избит! игра ужасная! даже больная девочка не тронула чувств! уж молчу про главного героя и бабу! хуже не придумаешь!
Бессмысленный видеоряд с отвратительной игрой актёров.
оценка 2/10
Значит это не Ваше кино. Ходите на какой нибудь Шаг вперед 18.
да, ближе к концу фильм чуть-чуть подсдувается...не хватает того же накала драмы, что в районе, тут жертва зачетная, только вот Дэймон на Христа не очень смахивает...не дотянул он до уровня Копли в районе - уж тот на 99% ассоциировался с народом "одним из", даром что играл манагера-выселяльщика, но как прочувствованно, а уж когда его изгнали так и вообще...
в общем твердое четыре, можно и в кино сходить, думаю, что большинству потраченных денег будет не жалко
ps 8/10
pps кстати, забавно что из Викуса сделали здесь плохого парня...но вроде ничего получилось особенно до момента взрыва фейса...потом уже весь фильм сдуваться начал не только Копли...
ppps кто-то про майбахи выше писал - их не производят уже ))) никто не покупал несчастные мерседесы в золотой обертке ✊
P.S. Костюм у Мэтта Дэймона смешной, как он в нем футболку менял? :)
P.P.S. Почему то никто не отметил, что оч сильно "Время" напоминает, и еще пожалуй "Голодные игры"
5.5/10
Потому что Время - чушь. Костюм - утрирование.
