Элизиум - рай не на Земле - дублированный трейлер 2
Элизиум - рай не на Земле. Дублированный трейлер 2

Элизиум - рай не на Земле. Дублированный трейлер 2

Дата публикации: 5 августа 2013
Элизиум - рай не на Земле – В 2159 году человеческое общество разделилось на два класса: одни — очень богатые, живущие на космической станции «Элизиум», сделанной человеческими руками; другие — все остальные, вынужденные существовать на перенаселенной, гибнущей Земле. Министр Роудс не остановится ни перед чем, чтобы реализовать анти-иммиграционные законы и сохранить роскошный стиль жизни обитателей «Элизиума», но это не останавливает жителей Земли, которые стремятся любой ценой попасть в этот космический рай для богатеев. Одного из таких неудачников, парня по имени Макс, загоняют в угол и вынуждают согласиться на опасное задание, которое в случае успешного выполнения не только спасет ему жизнь, но и поможет привнести равновесие в существование разделенного мира.
leadraven 2 апреля 2015, 12:51
До ужаса заезженный замут: злые богатеи живут в раю, а для пущей радости намеренно и демонстративно угнетают бедняков.

И, боюсь, развитие тоже будет как всегда: перебьём элиту, дабы остались только бедняки в своём разрушенном мире.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Я надеюсь это фильм-года.! Да да, не дать ни взять, фильм-года. Бломкамп, нас всех удивит, вот увидите!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрим. Трейлер атмосферу ухватил, что-то есть в этом, но не так, чтобы сильно нравилось и цепляло. Смотреть на дэймонову лысую башку с навороченным сзади прицепом тошно.

Драму он вытянет и героя изобразит, но Фостер всех заткнет за пояс.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Томаты опять портят мне настроение, перед фильмом. Хотя тупым Америкосам и Водный Мир не очень... Хотя им понравился Рассомашко✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (test, 07/08/2013 - 11:27:23):

ну так в том то и дело. РоссоМахно конечно забавный фильм, но не уровень Элизиума, я надеюсь..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
khaos11 2 апреля 2015, 12:51
ОТСМОТРЕННО.



Честно сказать, если б я не смотрел "Район №9", то сидел бы при просмотре с открытым ртом. Но Бломкамп здесь выше своего дебютника прыгнуть не смог. Но оно и понятно: слишком уж много от него ожидали. В целом, весь фильм уже успели показать в многочисленных трейлерах, что, конечно, плохо, ибо интригу запороли напрочь. Но как бы технически совершенно не смотрелся фильм (даже в в тех же трейлерах), они не передают главное в фильме - сбалансированность сюжета, а она, как я посмотрел, здесь хромает. Как-то уж скомкано что-ли.

Но если говорить в сравнении с другими блокбастерами (теми же осточертелыми комиксами) "Элизиум", безусловно, подрячком.



8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Рэээбята, вы все вселили в мое сердце уверенность! Я пока не могу определится с место и временем просмотра, нужно тут обстоятельно думать (не человека паука иду смотреть же), а НАУЧНУЮ СОЦИАЛКУ! Вот тот жанр, который потащит объединить фант жанры СайФай, антиутопию, драму и кибер! Жаль смотреть буду даже не завтра, оч жаль..✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alessia 2 апреля 2015, 12:51
Это же "Машина времени" Герберта Уэллса! Элои и морлоки, верхний и нижний миры, и их противостояние.



А вообще то и на Земле есть верхние и нижние миры - развитые страны и страны третьего мира, а также границы между ними, которые строго охраняются. Кому то повезло родиться в благополучной стране, а кому то приходится существовать в стране грязной, нищей и голодной.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Нормальное девчачье кино. Я плакала. Мой спутник, видя это дело, расстроился, ему хотелось про всякие бдыщь-тыдыщь поговорить, а я только рукой махнула, какое там, камера припадочная, толком ничего не видно. Разве что дроид на запчасти красиво разложился, так это в трейлере было. Ещё понравилась неведомая фигня на руке у Крюгера, как защитное поле, которое он врубал, и его, сцуку, снаряды не брали. Ну, еще Макс руки там кому-то отстрелил, прямо от ключицы. Это было фу-у, но эффектно.

Главное, что история трижды романтическая. Нежная дружба в детстве, рисование М+F на руке, и пальчиком в небо: я тебя туда отвезу. Выросли, потерялись, встретились, парень превратился в авторитетного бегемотика с M+F уже в виде тату на животе, с ч/ю и ж/о. У обоих проблемы, бегемотик очень хочет жить, Фрай ведь, вот она, рядом, и кофе попить обещала...

Очень всё душевно, только антураж идиотский. Булгакова надо было полистать. Ну, займет Швондер особнячок с бассейном побольше. Шариковы наводнят Э-м, начнется не то что разруха, такой чудовищный хаос, что никакие медкапсулы счастьем не покажутся. Граждан Э-ма ведь нельзя арестовывать, а полиция вся дроидная. Пока их перепрограммируют, и кто это будет делать, по какому принципу, в чьих интересах, страшно подумать...

5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Безумно понравился 10/10 хороший сюжет, отличные актеры, логичный от начала до конца, не пустая тупая фантастика, как последние кино новинки...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Нормальный фильм. Было интересно, хотя налицо эксплуатация темы о проблемах вынужденной эмиграции в сегодняшнем мире. Эмоционально чувствуется повтор "Района №9", только с другим, но довольно близким сюжетом, кстати в роли одного из "злодеев" положительный главный герой того фильма. Сюжет динамично развивается по своим внутренним законам и его повороты с финалом довольно неожиданны. Поэтому весь фильм смотрится легко, на одном дыхании.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
patish 2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень хороший и качественный, смотрится на одном дыхании. История главного героя очень интересная и все его действия хорошо мотивированы... и вроде даже "хорошо" заканчиваются, с точки зрения одной жизненной истории, но с глобальной точки зрения, мне кажется, они привели к началу конца всего человечества))) Мнимый хэпиенд... Явно не может хорошо закончится когда мир попадает в руки преступников из трущоб...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Хорошая картинка, великолепные спец эффекты. Но фильм не дотягивает до район №9.

7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Poloniy 2 апреля 2015, 12:51
Сценарий в начале обещал быть интересным, но потом, как то, все пришло на круги своя. Персональный враг; убить себя, что бы другим было "хорошо"; коварный злодей, который захотел что бы все было по его плану.. В общем видеть это приходиться почти в каждом экшене, и уже как то надоедает.

И скажите, как в этом Иллизиуме, в столь развитом обществе, можно перезагрузить конституцию с Земли на компьютере? И почему Иллизиумцы не додумались поставить защиту на свой "дом", и пользуются услугами какого то сумашедшего?

Сходить можно. Но если и не сходите, многого не потеряете.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (SwordfishV, 10/08/2013 - 22:03:11):

что бы Вы знали, мистер Ярмольник, скоро будет показан в амплуа Дона Руматы,ржиссера который уже умер (насколько я могу знать). Произведение надеюсь известно...))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (SwordfishV, 11/08/2013 - 00:27:20):

Да нет, к слову пришлось.А материя действительно высокая✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
КЭТ666 2 апреля 2015, 12:51
фильм отстой!

сюжет избит! игра ужасная! даже больная девочка не тронула чувств! уж молчу про главного героя и бабу! хуже не придумаешь!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Berlin197150 2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм. Понравилась Джуди Фостер, давно не видел ее.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Seaman71 2 апреля 2015, 12:51
Бредятина редчайшая! На первых же минутах, тарахтящие(в космосе!), как старые мопеды шатлы, летящие к Элизиуму были сбиты из ПЗРК с земли!!! После этого нужно было уходить ;).Дальше - хуже.

Бессмысленный видеоряд с отвратительной игрой актёров.

оценка 2/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (karpula2008, 15/08/2013 - 11:12:18):

Значит это не Ваше кино. Ходите на какой нибудь Шаг вперед 18.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
не все так плохо...до пятерки не дотянуло второе творение Бломкампа...но на 4ре наработал...на многочисленных примерах уже ожидаешь что после ударного первого фильма в следующий раз снимут какую-нить клюкву...а тут вроде как тот же район, но послабее в плане идей и на том же хорошем уровне в технических аспектах...хотя как щаз помню испытание инопланетного оружия с клешней...но тут тоже неплохо...экзоскелеты, дроны...реклама ниссановского gtr, который вряд ли смогут себе позволить 85% рашкинцев (или 90% скорее), граффити и коммунизм в конце, который не очень понятно чем закончится, но надо думать светлым будущим...впрочем, уж лучше коммунизм, чем то, что было в начале...картинка "генетического мусора" для работы и отношение к нему элиты в начале очень занимательно нарисованы...да, Вова? ✊ , скоро у тебя останется такое же эффективное стадо, углеводородов на жисть хватит и ладно - есть чему радоваться ✊ ...

да, ближе к концу фильм чуть-чуть подсдувается...не хватает того же накала драмы, что в районе, тут жертва зачетная, только вот Дэймон на Христа не очень смахивает...не дотянул он до уровня Копли в районе - уж тот на 99% ассоциировался с народом "одним из", даром что играл манагера-выселяльщика, но как прочувствованно, а уж когда его изгнали так и вообще...

в общем твердое четыре, можно и в кино сходить, думаю, что большинству потраченных денег будет не жалко

ps 8/10

pps кстати, забавно что из Викуса сделали здесь плохого парня...но вроде ничего получилось особенно до момента взрыва фейса...потом уже весь фильм сдуваться начал не только Копли...

ppps кто-то про майбахи выше писал - их не производят уже ))) никто не покупал несчастные мерседесы в золотой обертке ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Гениальнейший фильм, просто талантливый! никого не слушайте, какие то придурки ушли не досмотрев - бред, у меня полный зал и никто не ушел. 8\10 точно. Он не скучный, он умный.)) Вобщем социальная фантастика от будущей звезды режиссуры.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
По телеку на ТВ3 хорошо будет смотреться...

P.S. Костюм у Мэтта Дэймона смешной, как он в нем футболку менял? :)

P.P.S. Почему то никто не отметил, что оч сильно "Время" напоминает, и еще пожалуй "Голодные игры"



5.5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Больные дети в каждом фильме достали достали!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (PiroJok, 05/09/2013 - 20:58:07):

Потому что Время - чушь. Костюм - утрирование.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Энки 2 апреля 2015, 12:51
5.0/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
6.9 Элизиум - рай не на Земле
Элизиум - рай не на Земле драма, фантастика, 2013, США
