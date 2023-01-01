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Элизиум - рай не на Земле
Элизиум - рай не на Земле, 2013: актеры и роли
Elysium
Элизиум - рай не на Земле
2013 / США
Трейлер
7.1
Оцените
55
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Элизиум - рай не на Земле, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Нил Бломкамп
Neill Blomkamp
В ролях
Мэтт Дэймон
Matt Damon
Джоди Фостер
Jodie Foster
Шолто Копли
Уильям Фихтнер
William Fichtner
Алисе Брага
Alice Braga
Вагнер Моура
Wagner Moura
Диего Луна
Diego Luna
Талиса Сото
Talisa Soto
Карли Поуп
Carly Pope
Она Грауэр
Ona Grauer
Майкл Шэнкс
Michael Shanks
Хосе Пабло Кантильо
Jose Pablo Cantillo
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