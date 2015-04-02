Наша рецензия

Йоханнесбуржец Нилл Бломкамп, в одночасье прославившийся своим умным, хлестким и ярким «Районом № 9», особенно пришелся ко двору в Голливуде – в тот момент, когда иронически-меланхольная эпоха постмодерна сменилась временем «новой искренности» и энергично растущего социального активизма и когда антикапиталистический протест стал одним из знамен «большого кино»: «Время», «Вспомнить всё», «Голодные игры»,…