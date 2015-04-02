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G.I. Joe: Бросок кобры 2
Отзывы о фильме «G.I. Joe: Бросок кобры 2»
G.I. Joe 2: Retaliation
G.I. Joe: Бросок кобры 2
2012 / США / Канада
Трейлер
6.7
Оцените
44
голоса
Рейтинг IMDb: 5.7
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Mix
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Оценка фильм 5/10. Почему? Пришли вчера на премьеру, 7 человек нас было)), средний возраст 23. Вообщем все хорошо, настроение класс, места топовые, компания отличная). Все закаленные фанаты Рока, Брюса и вообще подобных крутых фильмов)), ну и + кола, попкорн, все как надо вообщем✊ Итак, заходим, садимся. Проходит 10 минутная реклама и вот началось...✊ ❗️ 5 минутное представление студий которые участвовали в этом творении и затем... начало! Но режиссер решил помочь бедным людям которые не разбираются в этой каше из кобры и пересказать предыдущий фильм, с представлением главных героев. Выглядит дешево...+я все равно нефига бы не понял, еслиб пропустил первую часть
. Затем начинается Call of Duty...✊ . А давайте постреляем, а давайте убьем Татума (Channing Tatum-актер из первой части),или давайте побежим налево, нет стойте - направо, а мы че фильм снимаем кстати да? Ууупс✊ Давайте сюда вставим сюжет как президент дает интервью, а потом так камеру приблизим чтоб все в биологии стали разбираться и потом резко сменим кадрами с дерущимися китайцами
. И вот так пол фильм... Правда Рок пытается шутить вместе с Ченингом и это иногда работает...✊ но потом Ченинга убивают и у Рока пропадает это чувство, всё, дальше можно 30 минут поспать✊ Через 30 минут появляется второй крутой лысый парень✊ ))), точнее сползает как уж с потолка✊ )) единственный качественный и по настоящему крутой момент✊ , все в зале смеются, кричат Брюс я хочу от тебя детей и т.д)). Потом Брюс начинает всех тролить, что тоже доставляет
и мы снова погружаемся в "крио сон" - на 30-40 минут. Даже моменты из трейлера, мотоцикл-ракета, снежные перевалы, дерущиеся ниндзя✊ , все это просто смотришь как рекламу "Ауди" да круто, да стильно, да современно - пох... И это беда этого фильма✊ Может из за того что 12+ стоит в фильме, но там просто никто не умирает вообще, нету не протыканий, не попаданий, не падений(падения есть - но показывают только начало падения) нету крови в фильме, выглядит как детский сад, когда Рок учит пакистанцких солдат по лицу, как надо себя вести, и те со звуками- ✊ ! шучу)) со звуками - Ох! Ложатся отдыхать, а лицо при этом как после салона красоты. Ну просто форменный пи***ц. Хороших моментов мало, горячая девушка которая в команде у Рока, заставляет проснуться пару раз)
, но на этом все...✊ В конце фильм показываю нарезки из фильма снова и снова, как будто и так мало нам было, но с намеком что щас в конце чето будет, как знаете в мстителях или прочих фильмах, все стоят смотрят, ждут чуда... черный экран... и... титры. В зале тишина, а потом происходит что то вроде этого 😓 . 1 раз можно сходить, большего от вас и не надо. Маркетинговый отдел 1:0!
всем спасибо✊
2 апреля 2015, 12:51
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tarabuka
2 апреля 2015, 12:51
juk7803
Отличный фильм!Мне очень понравился и сыну тоже (ему 9 лет)
Ограничение вроде 12+.Хотя это ваше личное дело
2 апреля 2015, 12:51
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Ingvars
2 апреля 2015, 12:51
Ожидаемо порадовали!
2 апреля 2015, 12:51
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kisylya
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм понравился, он напомнил мне оживший комикс с супергероями. С начала фильма немного запуталась в командах. Кто относится к команде кобры, а кто не относится. Они перепутались между собой. Это продолжение первой кобры или отдельная история?
2 апреля 2015, 12:51
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kisylya
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Зачем Татума убили непонятно. В начале фильма у него были обязательства, которые он мог бы в конце фильма выполнить - что было бы логично. В начале фильма его много показывали - зачем, если нет продолжения истории с ним.
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Хрень обыкновенная.
За тюрьму и её начальника (впечатлили), за прикольных мухобомбочек, за леталки по горам (раньше такого не видела) и за то, что, в целом динамично, не раздражало и в сон не клонило (разве что в середине чуть-чуть) - 4/10.
2 апреля 2015, 12:51
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Ждал фильм пол года. И дождался. УЖАСНЫЙ ФИЛЬМ !✊ ✊ ✊ . Первая часть в 100 раз круче была.
Спец эффектов вообще ноль , драки какие то смазливые. Кароче обычный фильмец.
✊
5/10
2 апреля 2015, 12:51
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Mix
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ответ на сообщение schmidt270 от 07/04/2013 - 20:46:42
Можно подумать все боевики ты смотришь с одним и тем же восторгом!?❗️ Не смеши...)) по моему если фильм ТРЭШ
, то он ну никак не станет к примеру на один уровень с любым из хороших фильмов в жанре боевик! Я готов 1000000 раз смотреть "Крепкого орешка 1 часть" снятую в 1988году!!! и я не за что бы не стал смотреть ещё раз Бросок кобры 2! По моему это говорит о том что не у зрителя плохое восприятие картины, а у режиссера✊
2 апреля 2015, 12:51
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Отличный фильм!Мне очень понравился и сыну тоже (ему 9 лет)
Ограничение вроде 12+.Хотя это ваше личное дело
За тюрьму и её начальника (впечатлили), за прикольных мухобомбочек, за леталки по горам (раньше такого не видела) и за то, что, в целом динамично, не раздражало и в сон не клонило (разве что в середине чуть-чуть) - 4/10.
Спец эффектов вообще ноль , драки какие то смазливые. Кароче обычный фильмец.
✊
5/10
Можно подумать все боевики ты смотришь с одним и тем же восторгом!?❗️ Не смеши...)) по моему если фильм ТРЭШ , то он ну никак не станет к примеру на один уровень с любым из хороших фильмов в жанре боевик! Я готов 1000000 раз смотреть "Крепкого орешка 1 часть" снятую в 1988году!!! и я не за что бы не стал смотреть ещё раз Бросок кобры 2! По моему это говорит о том что не у зрителя плохое восприятие картины, а у режиссера✊
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