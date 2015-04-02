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Гнев титанов Гнев титанов
Киноафиша Фильмы Гнев титанов Отзывы о фильме «Гнев титанов»
Wrath of the Titans Гнев титанов 2012 / США
6.1 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Гнев титанов»

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Наша рецензия

О фильме «Гнев титанов» прежде всего надо знать то, что он снимался на Канарских островах. То есть, конечно, были и работа в лондонской студии, и съемки в Уэльсе, и воздушные путешествия в Патагонии, но основное действие разворачивается на Канарах. А на Канарах, вообще говоря, хорошо и без всякого кино: мозг расслабляется вслед за телом – и любая мозговая деятельность воспринимается как помеха полноценному существованию. Поэтому если ты снимаешь на Канарах про греческую…

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makkoy 2 апреля 2015, 12:51
Весной 2012 г. выходил сиквел «Битвы титанов» - теперь «Гнев титанов». Странно, ведь «Битва» вроде как провалилась и получила не очень лестные отзывы критиков. На что делают ставку создатели и прокатчики, непонятно. Но посмотреть стоит. Во-первых, на ошибках учатся. Во-вторых, это повод повторить греческие мифы. В-третьих, обещают сумасшедший экшн. Правда, пока нет ни картинок, ни тизеров, ничего конкретного. Но буду следить и ждать премьеры.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Победоносная победа эффектов на смыслом. Страшно подумать, но мы идем на греческие мифы в 3D даже не за тем, чтобы посмотреть классические образцы в преломлении современных технологий, и вовсе не затем, чтобы оценить, как режиссер решил тот или иной сюжет или конфликт. Мы идем смотреть греческие мифы, чтобы увидеть спецэффекты. Должны быть крутыми, потому что жанр обязывает. Это как наши дети учатся, чтобы сдать ЕГЭ. И мы идем на «Гнев титанов», зная, что от великой греческой поэзии там не осталось ни следа. А что еще делать? Хочешь истины – читай Гомера. А в кино за ней не ходи. Так что пойдем весной 2012 на великий блокбастер «Гнев титанов» по мотивам греческой мифологии
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Что-то все разбушевались, почему выходит «Битва титанов 2», и почему это надо, и сколько можно. А, по-моему, совершенно нормальный ход. Во-первых, «Битва», несмотря на разгром критиков, сняла в прокате достаточно денег – почему бы не повторить. Во-вторых, в основе фильма – древнегреческие мифы, при нормальном подходе могут вытянуть любой фильм. В-третьих, уж слишком хорош был актерский состав, чтобы не постараться его реабилитировать. Я думаю, что в сиквеле будет больше внимания к источнику и вообще, они должны больше постараться с киношной точки зрения (режиссура, сценарий). А то критики заклюют. Ворнер Бразерс все-таки, что им позориться!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
данатар 2 апреля 2015, 12:51
ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ ПРОВАЛИЛСЯ ПОТОМУ ЧТО ВЫШЕЛ СРАЗУ ЗА АВАТАРОМ В 3D НАРОД ХОТЕЛ ЗРЕЛИША А ПОЛУЧИЛ ГАВНО !!! НО ЧТО ТО МНЕ КАЖЕТСЯ ГНЕВ ТИТАНОВ БУДЕТ ГОРАЗДА ЛУЧШЕ!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Maklay 2 апреля 2015, 12:51
Если смотрели битву титанов и она вам не понравилось,то на это темболее не стоит идти. Ходил на обычный сеанс.Шёл с мыслью,что фильм не очень будет.Так и есть,зря потерянное время,практически первая часть,особых отличий нет)))Понравилась только Андромеда))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
Блистательное продолжение, во всём превзошедшее оригинал. Джонатан Либесман сделал громадную работу над ошибками Луи Латерье, и сделал "Гнев Титанов" увлекательным и зрелищным блокбастером, таким, каким он и должен быть. Море экшена, зрелищные сражения, обилие шикарно выполненных мифологических чудовищ, бесконечные сражения и погони, и всё это в прекрасном 3D! Сэм Уортингтон, Лиам Нисон и Ральф Файнс вернулись, преподнеся своих персонажей совершенно по-новому, а добавившиеся в каст Розамунд Пайк и Билл Найи добавили картине ярких и запоминающихся героев!



Боги и монстры



Сиквел «Битвы титанов» лихо превзошёл первую часть (что было не так уж и сложно), оказался невероятно зрелищным и крутым фильмом, а заодно, пожалуй, и вовсе лучшей вариацией на тему богов и героев древности за последние несколько десятков лет, уступая разве что совсем олдскульным тематическим картинам. Заодно второй фильм поставлен так, словно первого практически и не было. В прологе не идёт никакой нарезки прошлого, имеется совсем краткое упоминание о Кракене и Ио, которые ничуть не влияют на события картины.



Смена режиссёра и кастинговые замены пошли фильму невероятно на пользу, так же исправлены многие недочёты и ошибки фильма Латерье. Уортинтон с кудрявой головой куда удачнее воплощает на экране Персея, Лиам Нисон больше не одет в позорную фольгу, а Ральф Файнс не предстаёт разваливающимся на части дряхлым старикашкой. Перфомансы Зевса и Аида категорически другие, а вражда Перся с владыкой Тартара по поводу погибшей семьи и вовсе залатана и убрана, словно первого фильма и его событий не было вообще! Словно Либесман снял сиквел не к убогой картине Луи Латерье, а продолжение самой первой «Битвы титанов» 81 года, где с сюжетом был полный порядок и персонажи преподносились как следует, как и здесь!



Не смотря на отсутствие многих богов (почему-то упомянутых в титрах, неужели из фильма вырезали сцены с ними?), тот набор, что имеются в сюжете – подаются действительно колоссально и мощно. Зевс и Аид удались весьма противоречивыми сильными личностями, наблюдать трансформацию которых, как и актёрскую подачу образов, очень интересно. Дэнни Хьюстон весьма хорош на партии Посейдона, хотя ему тут раскрыться толком не дали, а вот Арес из Родгара Рамиреса просто восхитительный и прям-таки идеальный! Розамунд Пайк в роли воинственной Андромеды – бесподобна, про такую можно снять целый спин-офф про сражения с какими-нибудь прочими тварями. Ну, а Билл Найи в небольшой роли Гефеста – падшего бога, вообще невероятно украшает картину безумствами и знаниями своего героя.



Не совсем понятно зачем надо было откуда-то откапывать безвестного Агенора, дико шаблонного воришку-юмориста в качестве попутчика, чьи подвиги и похождения отнюдь не столь велики, как сказания о Геракле, Одиссее, Ясоне, Тесее – можно было бы взять в сюжет кого-то действительно великого, но почему-то во франшизе все героические дела делает именно Персей. Ему Кроносу противостоять приходится, и Минотавра побеждать, и с циклопами биться, а то и Немейского Льва задушить, да за Золотым Руном ехать…



В таком случае – главное не относиться к сюжету с позиции сравнения с греко-римскими легендами. Даже оригинальная «Битва титанов» 1981 года весьма вольно обошлась с мифом о Персее и Медузе, а какой был шедевр! Не то, что постановка бездаря-Латерье в 2009 году… А вот Джонатан Либесман, зарекомендовавший себя прекрасной «Битвой за Лос-Анджелес», доказал, что он прекрасный режиссёр! Начинавший с хороших ужастиков и перекочевавший в большие блокбастеры, он мастерски показывает свой талант, возвышаясь над довольно большим количеством ремесленников Голливуда, однако идеального во всех пропорциях шедевра не снял до сих пор.



«Гнев титанов» - кино крепкое, прекрасное, но не идеальное. Здесь весьма абстрактно и спорно прописана тема смертности богов и из зависимости от веры (например, сначала Зевс жалуется, что ему перестали молиться, и он слабеет, а когда он находится при смерти у Персея не хватает смекалки поднять всю многотысячную армию на молитву Зевсу, дабы придать тому сил, ну а касаемо веры воинов в главу Олимпа – их реакции на его появление в их лагере веру это прекрасно отображает).



Также никак нельзя не поругать откровенный слив Минотавра, выставленного здесь совсем уж каким-то беспомощным, обделённым экранным временем и целиком в кадре практически не показывающимся, исключая пару крупных планов морды. Ну и весьма невнятный финал – сцена разговора Персея с сыном, как-то без должного пафосного завершения картины на высокой ноте, сцена получилась совсем уж не нужная, закончить могли и на поцелуе Персея с Андромедой.



Однако, если Минотавр в данной картине из себя представляет жалкое зрелище менее минуты на экране (да ещё и внешним видом уступает даже «Хроникам Нарнии» и «Перси Джексону», имевшись в сюжете аналогичных монстров), то остальные чудища удались на славу! Более всего изумительно самое первое – Химера! Три головы, живой хвост, дыхание огнём – и прекрасное качество спецэффектов внешнего вида. Живое и опасное создание, хоть и не по классическому описанию с мордой льва, головой козла и хвостом-змеёй, а куда более демоническое и страшное, с действительно разными головами и ещё одной жуткой пастью на хвосте!



Прекрасно удались Циклопы, представленные здесь не в едином экземпляре. С ними, кстати, сюжет выворачивает весьма оригинальную сюжетную часть, никак не ожидаемую при просмотре. Двутелые демоны-воины Макаи, невесть как попавшие в фильм и весьма мало фигурирующие в мифах, тоже поданы прекрасно, добавляя резни и экшена в визуальный ряд. Ну, а сам гигантский титан Кронос, сделанный из лавы, эпичен, правдоподобен и колоссально представлен морем прекрасных спецэффектов!



Либесман снял эпический и потрясающий фильм по мифологии, где боги и монстры представлены в весьма впечатляющем свете, за сюжетом очень интересно наблюдать, а актёрский состав (после позорных образов первой картине) выдаёт в «Гневе титанов» невероятно шикарные и яркие образы! Море экшена и спецэффектов, битвы и сражения, развлекательные полёты камеры через мифологический мир, блестяще выполненный в мельчайших деталях. Превосходное кино, для всех любителей обильного действия на экране и зрелищных приключений!



Хочется верить, что в обещанной третьей части не забудут про оставшихся богов (типа Афродиты, Аполлона и Афины), правдами-неправдами вернут Лиама Нисона в строй, а самого Персея пошлют-таки по стопам Одиссея и Ясона плыть куда-нибудь за Золотым Руном мимо Сциллы и Харибды, защищаясь от гарпий, птиц-рух, грифонов, да чтобы обязательно с драконами и Гидрой (правда учитывая тот же сюжет про Руно у второго «Перси Джексона», третьи «Титаны» могут не захотеть повторяться). Чудовищ в запасе пока хватает, не подкачал бы в продолжении сюжет да постановщик, так как превзойти прекрасный «Гнев титанов» сможет отнюдь не каждый. Смотреть-пересматривать, да ждать продолжения!



8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Trapper 2 апреля 2015, 12:51
Спецэффекты 7/10

Сюжет 4/10

Идя на этот фильм (как впрочем и на любой другой) лучше особо не расчитывать на всплеск эмоций восхищения...пусть все получится как само собой=)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Первая часть Битва титанов , была классная , очень понравилась. Завтра посмотрим Гнев титанов =) Думаю будет классный фильм !!! =))) Даже не буду читать отзывы =)✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
данатар 2 апреля 2015, 12:51
КАК Я И ДУМАЛ ГНЕВ ОКАЗАЛСЯ ГОРАЗДО ЛУЧШЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ 7/10.ДЕНЕГ ЖАЛКО НЕ БУДЕТ.СМОТРЕЛ В3D
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Ребята вы все были правы !!!!!!! такое га*но фильм !!!!!!!!!!!!!!! ✊ ✊

ЭТО ПРОСТО ЖЕСТЬ. Вроде начиналось всё не плохо , но потом ✊ просто АД =)

Сюжет ужасен , игра акрёров не интересная. А Боги , какие то старики разбойники .

Концовка вообще просто убила , звёздные воины какие то =)))))))



0/10 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
xatabych 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
ГОВНО!!Ни сюжета,ни спецэффектов - ничего!Полнейший 0!За душу ни разу не тронуло,никакой интрижки не было,весь фильм не покидало ощущение положительного исхода.Вобщем УГ!НЕ ХОДИТЕ!Пожалеете.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ingvars 2 апреля 2015, 12:51
Эх, где же те прежние фильмы наподобие «Гладиатора» или хотя бы «Трои»??
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ingvars 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение SwordfishV от 12/04/2012 - 13:04:07


Хороший фильм - Спартак.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Anna 2 апреля 2015, 12:51
Сам фильм снят неплохо, красочно, хорошее 3д, красивая картинка, но сюжет слишком непонятный и запутанный, в конце так и не поняли о чем суть фильма... ✊ Но снято неплохо!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Anna 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Ingvars от 13/04/2012 - 13:10:07


и ещё Троя фильм отличный!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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