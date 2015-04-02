Наша рецензия

О фильме «Гнев титанов» прежде всего надо знать то, что он снимался на Канарских островах. То есть, конечно, были и работа в лондонской студии, и съемки в Уэльсе, и воздушные путешествия в Патагонии, но основное действие разворачивается на Канарах. А на Канарах, вообще говоря, хорошо и без всякого кино: мозг расслабляется вслед за телом – и любая мозговая деятельность воспринимается как помеха полноценному существованию. Поэтому если ты снимаешь на Канарах про греческую…