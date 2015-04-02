О фильме «Гнев титанов» прежде всего надо знать то, что он снимался на Канарских островах. То есть, конечно, были и работа в лондонской студии, и съемки в Уэльсе, и воздушные путешествия в Патагонии, но основное действие разворачивается на Канарах. А на Канарах, вообще говоря, хорошо и без всякого кино: мозг расслабляется вслед за телом – и любая мозговая деятельность воспринимается как помеха полноценному существованию. Поэтому если ты снимаешь на Канарах про греческую…
Боги и монстры
Сиквел «Битвы титанов» лихо превзошёл первую часть (что было не так уж и сложно), оказался невероятно зрелищным и крутым фильмом, а заодно, пожалуй, и вовсе лучшей вариацией на тему богов и героев древности за последние несколько десятков лет, уступая разве что совсем олдскульным тематическим картинам. Заодно второй фильм поставлен так, словно первого практически и не было. В прологе не идёт никакой нарезки прошлого, имеется совсем краткое упоминание о Кракене и Ио, которые ничуть не влияют на события картины.
Смена режиссёра и кастинговые замены пошли фильму невероятно на пользу, так же исправлены многие недочёты и ошибки фильма Латерье. Уортинтон с кудрявой головой куда удачнее воплощает на экране Персея, Лиам Нисон больше не одет в позорную фольгу, а Ральф Файнс не предстаёт разваливающимся на части дряхлым старикашкой. Перфомансы Зевса и Аида категорически другие, а вражда Перся с владыкой Тартара по поводу погибшей семьи и вовсе залатана и убрана, словно первого фильма и его событий не было вообще! Словно Либесман снял сиквел не к убогой картине Луи Латерье, а продолжение самой первой «Битвы титанов» 81 года, где с сюжетом был полный порядок и персонажи преподносились как следует, как и здесь!
Не смотря на отсутствие многих богов (почему-то упомянутых в титрах, неужели из фильма вырезали сцены с ними?), тот набор, что имеются в сюжете – подаются действительно колоссально и мощно. Зевс и Аид удались весьма противоречивыми сильными личностями, наблюдать трансформацию которых, как и актёрскую подачу образов, очень интересно. Дэнни Хьюстон весьма хорош на партии Посейдона, хотя ему тут раскрыться толком не дали, а вот Арес из Родгара Рамиреса просто восхитительный и прям-таки идеальный! Розамунд Пайк в роли воинственной Андромеды – бесподобна, про такую можно снять целый спин-офф про сражения с какими-нибудь прочими тварями. Ну, а Билл Найи в небольшой роли Гефеста – падшего бога, вообще невероятно украшает картину безумствами и знаниями своего героя.
Не совсем понятно зачем надо было откуда-то откапывать безвестного Агенора, дико шаблонного воришку-юмориста в качестве попутчика, чьи подвиги и похождения отнюдь не столь велики, как сказания о Геракле, Одиссее, Ясоне, Тесее – можно было бы взять в сюжет кого-то действительно великого, но почему-то во франшизе все героические дела делает именно Персей. Ему Кроносу противостоять приходится, и Минотавра побеждать, и с циклопами биться, а то и Немейского Льва задушить, да за Золотым Руном ехать…
В таком случае – главное не относиться к сюжету с позиции сравнения с греко-римскими легендами. Даже оригинальная «Битва титанов» 1981 года весьма вольно обошлась с мифом о Персее и Медузе, а какой был шедевр! Не то, что постановка бездаря-Латерье в 2009 году… А вот Джонатан Либесман, зарекомендовавший себя прекрасной «Битвой за Лос-Анджелес», доказал, что он прекрасный режиссёр! Начинавший с хороших ужастиков и перекочевавший в большие блокбастеры, он мастерски показывает свой талант, возвышаясь над довольно большим количеством ремесленников Голливуда, однако идеального во всех пропорциях шедевра не снял до сих пор.
«Гнев титанов» - кино крепкое, прекрасное, но не идеальное. Здесь весьма абстрактно и спорно прописана тема смертности богов и из зависимости от веры (например, сначала Зевс жалуется, что ему перестали молиться, и он слабеет, а когда он находится при смерти у Персея не хватает смекалки поднять всю многотысячную армию на молитву Зевсу, дабы придать тому сил, ну а касаемо веры воинов в главу Олимпа – их реакции на его появление в их лагере веру это прекрасно отображает).
Также никак нельзя не поругать откровенный слив Минотавра, выставленного здесь совсем уж каким-то беспомощным, обделённым экранным временем и целиком в кадре практически не показывающимся, исключая пару крупных планов морды. Ну и весьма невнятный финал – сцена разговора Персея с сыном, как-то без должного пафосного завершения картины на высокой ноте, сцена получилась совсем уж не нужная, закончить могли и на поцелуе Персея с Андромедой.
Однако, если Минотавр в данной картине из себя представляет жалкое зрелище менее минуты на экране (да ещё и внешним видом уступает даже «Хроникам Нарнии» и «Перси Джексону», имевшись в сюжете аналогичных монстров), то остальные чудища удались на славу! Более всего изумительно самое первое – Химера! Три головы, живой хвост, дыхание огнём – и прекрасное качество спецэффектов внешнего вида. Живое и опасное создание, хоть и не по классическому описанию с мордой льва, головой козла и хвостом-змеёй, а куда более демоническое и страшное, с действительно разными головами и ещё одной жуткой пастью на хвосте!
Прекрасно удались Циклопы, представленные здесь не в едином экземпляре. С ними, кстати, сюжет выворачивает весьма оригинальную сюжетную часть, никак не ожидаемую при просмотре. Двутелые демоны-воины Макаи, невесть как попавшие в фильм и весьма мало фигурирующие в мифах, тоже поданы прекрасно, добавляя резни и экшена в визуальный ряд. Ну, а сам гигантский титан Кронос, сделанный из лавы, эпичен, правдоподобен и колоссально представлен морем прекрасных спецэффектов!
Либесман снял эпический и потрясающий фильм по мифологии, где боги и монстры представлены в весьма впечатляющем свете, за сюжетом очень интересно наблюдать, а актёрский состав (после позорных образов первой картине) выдаёт в «Гневе титанов» невероятно шикарные и яркие образы! Море экшена и спецэффектов, битвы и сражения, развлекательные полёты камеры через мифологический мир, блестяще выполненный в мельчайших деталях. Превосходное кино, для всех любителей обильного действия на экране и зрелищных приключений!
Хочется верить, что в обещанной третьей части не забудут про оставшихся богов (типа Афродиты, Аполлона и Афины), правдами-неправдами вернут Лиама Нисона в строй, а самого Персея пошлют-таки по стопам Одиссея и Ясона плыть куда-нибудь за Золотым Руном мимо Сциллы и Харибды, защищаясь от гарпий, птиц-рух, грифонов, да чтобы обязательно с драконами и Гидрой (правда учитывая тот же сюжет про Руно у второго «Перси Джексона», третьи «Титаны» могут не захотеть повторяться). Чудовищ в запасе пока хватает, не подкачал бы в продолжении сюжет да постановщик, так как превзойти прекрасный «Гнев титанов» сможет отнюдь не каждый. Смотреть-пересматривать, да ждать продолжения!
8/10
Сюжет 4/10
Идя на этот фильм (как впрочем и на любой другой) лучше особо не расчитывать на всплеск эмоций восхищения...пусть все получится как само собой=)
ЭТО ПРОСТО ЖЕСТЬ. Вроде начиналось всё не плохо , но потом ✊ просто АД =)
Сюжет ужасен , игра акрёров не интересная. А Боги , какие то старики разбойники .
Концовка вообще просто убила , звёздные воины какие то =)))))))
0/10 ✊
Хороший фильм - Спартак.
и ещё Троя фильм отличный!✊
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